Ministrul britanic al Comerțului critică inițiativa care prioritizează produsele fabricate în UE: „O risipă de energie” care riscă să frâneze economia continentului 

Planul „Made in Europe” al Bruxelles-ului riscă să transforme Europa într-o „piață închisă” și să frâneze economia continentului, a declarat ministrul britanic al comerțului.

Într-un interviu acordat Politico cu ocazia unei vizite la Berlin, Peter Kyle a afirmat că ideea de a privilegia producția din UE în detrimentul altor țări este o „risipă de energie” și nu va contribui la creșterea întreprinderilor europene.

„Protecționismul nu atrage atunci când privești din exterior spre interior. Este exact opusul. Iar ceea ce nu vrem să facem este să transmitem mesaje că suntem o piață închisă”, a spus ministrul laburist.

Kyle și alți miniștri britanici speră să obțină o derogare de la inițiativa UE, susținută de Franța, de a acorda prioritate producătorilor din UE în domenii precum contractele publice — în cadrul unei propuneri de „Lege privind accelerarea industrială”.

Proiectul actual de lege elaborat de Comisia Europeană oferă o marjă de manevră extinsă țărilor precum Marea Britanie — dar la Londra există încă temeri că legislația finală ar putea fi mai puțin favorabilă.

Aceasta survine în contextul în care Marea Britanie se află, de asemenea, în negocieri cu Bruxelles pentru a evita noile tarife UE pentru oțel, pe măsură ce blocul ridică bariere pentru partenerii comerciali pentru a se proteja de supraproducția globală de oțel.

„De ce, pentru numele lui Dumnezeu, ne irosim energia pe <<Made in Europe>> și alte supărări care ne fac să ne concentrăm pe atenuarea potențialelor bariere — și nu ne punem toată energia în a elibera în mod pozitiv potențialul continentului european, care este în prezent ținut în frâu? Este ținut în frâu pentru că nu ne unim suficient de repede”, a spus el.

Guvernul laburist de la Londra dorește să apropie Regatul Unit de UE — după un deceniu de la Brexit care a făcut Canalul Mânecii să pară, la figurat, mai mare ca niciodată.

Însă, din partea britanică, există nemulțumiri legate de faptul că așa-numita „reinițializare a relațiilor cu UE” trebuie să înfrunte un val protecționist al politicilor UE, precum Legea privind accelerarea industrială.

Kyle a declarat că a vizitat capitalele UE și a constatat că există un sprijin puternic pentru menținerea Marii Britanii în cercul industrial al Europei.

„Am fost recent în Suedia și am auzit un mesaj foarte ferm din partea prim-ministrului suedez, potrivit căruia acest lucru nu este constructiv și nu servește intereselor Uniunii Europene”, a spus el.

„Săptămâna trecută am fost în Republica Cehă. Și acolo nu consideră că este o idee bună. Cred că este vorba despre a încerca să ne dăm seama care este cea mai bună cale de urmat”, a adăugat ministrul.

„Este logic, în lumea de astăzi, să îngreunăm accesul întreprinderilor din întreaga Europă la cele mai bune oportunități ale piețelor noastre? Marea Britanie are câteva caracteristici remarcabile în economia și societatea noastră. Acestea ar trebui valorificate de Uniunea Europeană, nu respinse”, a mai spus ministrul britanic al comerțului.

Referindu-se la „resetarea” relațiilor cu UE, ministrul a afirmat că perioada în care va avea loc următorul summit între Regatul Unit și UE are acum un „interval de timp”, deși nu a oferit detalii cu privire la data exactă — estimată a fi la sfârșitul lunii iunie sau începutul lunii iulie.

„Nu cred că, în toată viața mea, a existat vreodată o urgență atât de mare cu care guvernele trebuie să acționeze pentru a profita de oportunitățile globale existente în acest moment. Poate nici în perioada de după cel de-al Doilea Război Mondial. Există o perturbare uriașă care este intimidantă pentru oameni, este neliniștitoare pentru mediul de afaceri și ar putea fi copleșitoare pentru guverne”, a spus el.

„Dar, în mijlocul perturbărilor, există și oportunități”, a adăugat Kyle, afirmând că Marea Britanie trebuie să-și consolideze legăturile cu Germania și cu UE în ansamblu.