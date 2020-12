Ministrul britanic al Comerțului: Marea Britanie și Turcia urmează să semneze un acord de liber schimb

Marea Britanie şi Turcia urmează să semneze marţi un acord de liber schimb, a anunţat duminică ministerul britanic al comerţului, primul după ce premierul Boris Johnson a asigurat semnarea unui nou acord comercial cu Uniunea Europeană, transmite Reuters și Agerpres.

Cele două părţi vor semna un acord ce reproduce termenii comerciali existenţi între Ankara şi Londra, dar ministrul britanic al comerţului Liz Truss şi-a exprimat speranţa că un acord bilateral specific va putea fi încheiat în curând.

“Acordul pe care ne aşteptăm să îl semnăm săptămâna aceasta prevede aranjamente comerciale fără tarife şi va contribui la susţinerea relaţiei noastre comerciale. Acesta va oferi certitudine pentru mii de locuri de muncă în Marea Britanie în industriile manufacturieră, auto şi siderurgică”, a declarat Truss într-un comunicat.”Aşteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu Turcia în vederea unui acord comercial ambiţios şi adaptat, Marea Britanie-Turcia, în viitorul apropiat”.

