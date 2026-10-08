Ministrul britanic de Externe anunță noi sancțiuni împotriva Iranului ca urmare a „încălcărilor nucleare”: Nu trebuie să dețină niciodată arma nucleară

Ministrul britanic de Externe Ed Miliband a anunțat că Londra va raporta Iranul la Consiliul de Securitate al ONU pentru programul nuclear și va extinde sancțiunile asupra Teheranului și a grupărilor sale proxy din regiune, anunță PA Media/ dpa, conform Agerpres.

Acesta a luat cuvântul în Parlamentul britanic, unde a prezentat noile sanțiuni, reiterând obiectivul Londrei că Iranul „nu trebuie să dețină niciodată arma nucleară”.

Miliband a declarat că Marea Britanie va reinstaura sancțiunile majore care fuseseră ridicate în cadrul acordului nuclear cu Iranul din 2015, cunoscut sub numele de Planul comun de acțiune cuprinzător, și va sesiza ONU cu privire la Teheran „pentru încălcările sale în domeniul nuclear”, alături de țările aliate.

De asemenea, el a anunțat că Marea Britanie va impune sancțiuni asupra organizației al-Qard al-Hasan, brațul financiar al uneia dintre grupările teroriste susținute de Iran, Hezbollahul libanez.

Într-o declarație scrisă în Parlament, secretarul de stat Stephen Doughty a anunțat reimpunerea sancțiunilor împotriva Iranului, menite să îi limiteze ambițiile nucleare.

Măsurile vor restricționa și mai mult capacitatea Iranului de a accesa serviciile financiare din Marea Britanie, vor extinde interdicțiile comerciale la sectoare precum energie, software și aur și vor spori capacitatea Marii Britanii de a sancționa navele iraniene.

Avioanelor iraniene le va fi, de asemenea, interzis să aterizeze în Marea Britanie în cele mai multe cazuri.

Doughty a spus că pachetul va include „măsuri de atenuare ale sancțiunilor atent concepute”, inclusiv o licență pentru a permite câmpului de gaze Shah Deniz din Azerbaidjan să continue să funcționeze.