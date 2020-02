Ministrul britanic de externe Dominic Raab, prima vizită post-Brexit în Japonia: Regatul Unit dorește încheierea unui acord de liber schimb ”ambițios” cu Japonia până la finalul acestui an

Legătura transatlantică rămâne vitală pentru stabilitatea globală, a precizat Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Josep Borrell într-o postare pe Twitter, după întrevederea pe care a avut-o cu Secretarul de Stat american Mike Pompeo.

Josep Borrell a efectuat în perioada 6-7 februarie prima sa vizită în Statele Unite în calitate de șef al diplomației europene, în cadrul căreia a avut mai multe întrevederi cu oficiali americani, printre președintele Camerei Reprezentanților, Nanci Pelosi, consilierul liderului de la Casa Albă pentru securitate națională, Robert O Brien și consilierul special al președintelui SUA, Jared Kushner.

”De acord cu Secretarul de Stat american Mike Pompeo că o agendă bazată pe încredere reciprocă, cu o Uniune Europeană și SUA puternice, este crucială. În ceea ce privește provocările principale, am avut întotdeauna o poziție comună, chiar dacă nu suntem de acord în ceea ce privește toate aspectele”, a mai spus Borrell.

Transatlantic bond remains vital for global stability. Full agreement with @SecPompeo that agenda built on mutual trust with strong EU and US is crucial. On core challenges we always sit on same side of the table, even if we don’t agree on everything. pic.twitter.com/sI7Nb582Br

