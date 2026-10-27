Ministrul britanic pentru Afaceri și Comerț respinge ideea unui dezacord cu Andy Burnham privind apropierea de UE, după ce a avertizat asupra „incertitudinii” pentru mediul de afaceri

INTERNAȚIONALMAREA BRITANIEU.E.
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
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© Jonathan Reynolds/ X

Ministrul britanic pentru Afaceri, Inovare, Știință și Comerț, Jonathan Reynolds, a insistat că este de acord cu inițiativa premierului Andy Burnham de a apropia Regatul Unit de Uniunea Europeană, la o lună după ce avertizase că redeschiderea disputelor legate de Brexit ar genera „incertitudine” pentru mediul de afaceri, relatează Poiltico Europe.

 În cadrul conferinței Partidului Laburist, Reynolds a declarat că revenirea Regatului Unit în uniunea vamală a UE — una dintre opțiunile privind relația cu blocul comunitar avansate între timp de Burnham — ar impune „o serie întreagă de alinieri în materie de reglementare”. Totodată, el a avertizat că dezbaterile constante pe teme „constituționale” generează „multă incertitudine pentru mediul de afaceri”.

Întrebat marți de Sky News dacă Burnham contribuie la amplificarea acestei incertitudini prin readucerea relației cu Europa în prim-planul agendei guvernamentale, Reynolds a răspuns: „Nu sunt în dezacord cu premierul…”

„În ceea ce privește situația actuală, am susținut cu fermitate poziția din programul nostru electoral: putem îmbunătăți relațiile comerciale cu restul lumii, lucru pe care l-am și făcut”, a declarat Reynolds.

El a adăugat: „Când discutăm despre următorii zece ani, nu putem evita această întrebare. Incertitudinea există oricum. Îmi doresc ca mediul de afaceri britanic să se confrunte cu cât mai puțină incertitudine posibil”.

Premierul britanic Andy Burnham a declarat și-ar dori vadă Regatul Unit revenind în Uniunea Europeană în timpul vieții sale, însă a exclus posibilitatea ca acest lucru se întâmple în actuala legislatură. 

Ieșirea Mării Britanii din Uniunea Europeană nu a produs rezultatele promise inițial cetățenilor, a slăbit economică, iar acordul actual nu este suficient de bun, a subliniat Burnham.

Prim-ministrul a afirmat că Marea Britanie s-a trezit cu un „Brexit mai dur decât cel propus în campania pentru referendum” și că acesta nu a contribuit la controlarea imigrației.

De asemenea, Burnham și-a exprimat zilele trecute deschiderea față de reluarea liberei circulații între Regatul Unit și Uniunea Europeană, în contextul în care cele două părți se pregătesc pentru summitul liderilor de luna viitoare.

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Andy Burnham promite un „dialog serios” cu privire la relația Regatului Unit cu UE: Menținerea statu quo-ului nu este suficientă pentru Marea Britanie. Trebuie să privim lumea așa cum este ea astăzi

Viitorul summit de „resetare” a relației dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit va avea loc pe 20 noiembrie, la Bruxelles, punând capăt unei perioade de incertitudine, cu cele două părți căutând să semneze acorduri privind produsele alimentare și băuturile, mobilitatea tinerilor și tranzacționarea emisiilor, acorduri care, potrivit lui Burnham, ar putea genera un impuls economic de 10 miliarde de lire sterline pe an.

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Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

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