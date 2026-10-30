Ministrul bulgar de Externe a discutat cu ambasadorii țărilor membre UE despre securitatea la Marea Neagră: Cooperăm cu România, Turcia, NATO și partenerii europeni pentru consolidarea securității

Ministrul bulgar de Externe, Velislava Petrova, a discutat cu ambasadorii țărilor membre UE la Sofia despre prioritățile actuale ale Bulgariei, cu accent pe securitatea în Marea Neagă, războiul din Ucraina, conectivitate, extinderea Uniunii Europene și negocierile în derulare privind viitorul cadru financiar multianual.

Potrivit unui comunicat al Ministerului bulgar de Externe, Petrova a subliniat că unitatea Uniunii Europene trebuie să se afle în centrul eforturilor comune de a pune capăt războiului din Ucraina.

Sofia consideră că Uniunea Europeană ar trebui să-și asume un rol mai activ în eforturile diplomatice menite să asigure o pace durabilă și justă, în strânsă coordonare cu Ucraina și Statele Unite.

Făcând referire la situația din Marea Neagră, ministrul bulgar de externe a subțiat că țara sa cooperează cu România, Turcia, NATO și partenerii europeni pentru a consolida securitatea și pentru a limita riscurile din regiune.

Velislava Petrova a prezentat colaborarea cu România privind înființarea Centrului de Securitate Maritimă la Marea Neagră, conceput ca o structură de rețea cu centre complementare la Varna și Constanța. Centrul bulgar va fi amplasat la Școala Navală Superioară „N. Y. Vaptsarov” și se va ocupa de monitorizarea situației, protecția infrastructurii critice, securitatea cibernetică, combaterea amenințărilor hibride și securitatea mediului. Inițiativa face parte din abordarea strategică europeană privind securitatea în Marea Neagră.

Ministrul a confirmat sprijinul Bulgariei pentru politica de extindere a UE, pe baza meritelor proprii ale țărilor candidate.

Progresul ar trebui să fie determinat de îndeplinirea criteriilor și a angajamentelor asumate, precum și de voința politică clară de a realiza reformele necesare, a mai spus oficialul bulgar, care a evidențiat că aplicarea consecventă a acestui principiu este importantă pentru credibilitatea procesului și pentru sustenabilitatea Uniunii.

Incidentele cu drone și nave comerciale s-au intensificat în ultima perioadă în Marea Neagră.

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În acest context, Sofia a găzduit o reuniune ministerială trilaterală Bulgaria – România – Turcia în cadrul căreia au fost discutate despre măsurile necesare pentru consolidarea cooperării aliate la Marea Neagră.