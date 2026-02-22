Ministrul Cătălin Predoiu a discutat la Washington cu secretarul pentru securitate internă al SUA despre migrație, frontiere și Visa Waiver

Corespondență din Washington

Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor interne, Cătălin Predoiu, a avut vineri o întrevedere bilaterală la sediul Departamentului pentru Securitate Internă din Washington cu secretarul pentru Securitate Internă al Statelor Unite, Kristi Noem, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne remis CaleaEuropeană.ro.

Conform MAI, discuțiile au vizat agenda comună de cooperare dintre Ministerul Afacerilor Interne și DHS, cu accent pe managementul migrației, securitatea frontierelor, combaterea criminalității organizate și a amenințărilor emergente, inclusiv riscurile asociate criminalității transfrontaliere.

În cadrul întrevederii a fost evidențiat rolul Transnational Criminal Investigative Unit de la București, structură creată de MAI și DHS, descrisă drept unică în regiune, care funcționează ca hub regional, cu acoperire inclusiv pentru Balcanii de Vest, Republica Moldova și Ucraina.

Ministrul Afacerilor Interne a prezentat programele avansate implementate de MAI împreună cu DHS, în baza documentelor juridice încheiate pentru identificarea rapidă și prevenirea amenințărilor de securitate, respectiv Enhanced Border Security Partnership și programul Automated Targeting System – Global (ATS-G). Potrivit sursei citate, România se numără printre puținele state care au operaționalizat instrumentul EBSP.

Pe agenda discuțiilor s-a aflat și subiectul Programului Visa Waiver. Partea română a subliniat interesul public major pe care această temă îl are în România și a prezentat instrumentele tehnice deja operaționalizate. Cele două părți au convenit continuarea dialogului și a cooperării pe acest subiect.

De asemenea, oficialul român a propus părții americane să ia în considerare consolidarea prezenței reprezentanților DHS în cadrul unității de la București, partea americană notând cu interes această posibilitate.

La finalul întrevederii, cei doi oficiali au stabilit să rămână în contact direct în legătură cu agenda discutată.

Întrevederea lui Predoiu cu Noem se înscrie într-o serie mai amplă de contacte instituționale desfășurate în această săptămână de ministrul de interne la Washington, după întâlnirile cu reprezentanții FBI și ai Biroului Directorului Comunității Naționale de Informații, cu procurorul general al Statelor Unite, Pamela Bondi, și o reuniune bilaterală în premieră cu Tulsi Gabbard, directoarea Comunității Naționale pentru Informații.

Amintim că Președintele Nicușor Dan a efectuat joi prima sa vizită în Statele Unite, una fulger într-un context multilateral, respectiv participarea în calitate de observator la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace inițiat de președintele SUA. Șeful statului a fost reprezentantul cu cel mai înalt rang din rândul observatorilor și singurul membru din Consiliul European care a participat la reuniune în această calitate. Astfel, acesta a fost singurul observator invitat de omologul american. „Puteți conta” pe România, i-a transmis Nicușor Dan lui Trump, în intervenția de la reuniunea Consiliului pentru Pace.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro la finalul vizitei sale la Washington, șeful statului a subliniat că, „din punct de vedere tehnic, relația este mai mult decât dezghețată”, explicând că „au loc discuții la nivel de experți pe toate palierele, miniștri, ambasadă, consilieri vin aici frecvent, avansăm pe niște proiecte economice”, inclusiv în zona metalelor critice și a energiei. În același timp, el a apreciat că participarea sa la reuniunea de la Washington a avut „un efect mai degrabă emoțional”, arătând că membri ai delegației române i-au transmis că „au văzut mai multă deschidere în urma acestei vizite”.

Referindu-se la episodul de neîncredere apărut în contextul anulării alegerilor din 2024, Nicușor Dan a afirmat că momentul „fusese deja depășit”, iar blocajele au fost generate și de suprapunerea cu schimbarea de administrație la Washington. „Din punct de vedere tehnic, s-a depășit, lucrurile funcționează. Din punct de vedere simbolic, participarea mea de azi a ajutat”, a punctat el.