Ministrul Cătălin Predoiu a discutat la Washington cu secretarul pentru securitate internă al SUA despre migrație, frontiere și Visa Waiver
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor interne, Cătălin Predoiu, a avut vineri o întrevedere bilaterală la sediul Departamentului pentru Securitate Internă din Washington cu secretarul pentru Securitate Internă al Statelor Unite, Kristi Noem, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne remis CaleaEuropeană.ro.
Conform MAI, discuțiile au vizat agenda comună de cooperare dintre Ministerul Afacerilor Interne și DHS, cu accent pe managementul migrației, securitatea frontierelor, combaterea criminalității organizate și a amenințărilor emergente, inclusiv riscurile asociate criminalității transfrontaliere.
În cadrul întrevederii a fost evidențiat rolul Transnational Criminal Investigative Unit de la București, structură creată de MAI și DHS, descrisă drept unică în regiune, care funcționează ca hub regional, cu acoperire inclusiv pentru Balcanii de Vest, Republica Moldova și Ucraina.
Ministrul Afacerilor Interne a prezentat programele avansate implementate de MAI împreună cu DHS, în baza documentelor juridice încheiate pentru identificarea rapidă și prevenirea amenințărilor de securitate, respectiv Enhanced Border Security Partnership și programul Automated Targeting System – Global (ATS-G). Potrivit sursei citate, România se numără printre puținele state care au operaționalizat instrumentul EBSP.
Pe agenda discuțiilor s-a aflat și subiectul Programului Visa Waiver. Partea română a subliniat interesul public major pe care această temă îl are în România și a prezentat instrumentele tehnice deja operaționalizate. Cele două părți au convenit continuarea dialogului și a cooperării pe acest subiect.
De asemenea, oficialul român a propus părții americane să ia în considerare consolidarea prezenței reprezentanților DHS în cadrul unității de la București, partea americană notând cu interes această posibilitate.
La finalul întrevederii, cei doi oficiali au stabilit să rămână în contact direct în legătură cu agenda discutată.
Întrevederea lui Predoiu cu Noem se înscrie într-o serie mai amplă de contacte instituționale desfășurate în această săptămână de ministrul de interne la Washington, după întâlnirile cu reprezentanții FBI și ai Biroului Directorului Comunității Naționale de Informații, cu procurorul general al Statelor Unite, Pamela Bondi, și o reuniune bilaterală în premieră cu Tulsi Gabbard, directoarea Comunității Naționale pentru Informații.
Amintim că Președintele Nicușor Dan a efectuat joi prima sa vizită în Statele Unite, una fulger într-un context multilateral, respectiv participarea în calitate de observator la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace inițiat de președintele SUA. Șeful statului a fost reprezentantul cu cel mai înalt rang din rândul observatorilor și singurul membru din Consiliul European care a participat la reuniune în această calitate. Astfel, acesta a fost singurul observator invitat de omologul american. „Puteți conta” pe România, i-a transmis Nicușor Dan lui Trump, în intervenția de la reuniunea Consiliului pentru Pace.
Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro la finalul vizitei sale la Washington, șeful statului a subliniat că, „din punct de vedere tehnic, relația este mai mult decât dezghețată”, explicând că „au loc discuții la nivel de experți pe toate palierele, miniștri, ambasadă, consilieri vin aici frecvent, avansăm pe niște proiecte economice”, inclusiv în zona metalelor critice și a energiei. În același timp, el a apreciat că participarea sa la reuniunea de la Washington a avut „un efect mai degrabă emoțional”, arătând că membri ai delegației române i-au transmis că „au văzut mai multă deschidere în urma acestei vizite”.
Referindu-se la episodul de neîncredere apărut în contextul anulării alegerilor din 2024, Nicușor Dan a afirmat că momentul „fusese deja depășit”, iar blocajele au fost generate și de suprapunerea cu schimbarea de administrație la Washington. „Din punct de vedere tehnic, s-a depășit, lucrurile funcționează. Din punct de vedere simbolic, participarea mea de azi a ajutat”, a punctat el.
ICI București, la BlackSeaX – Transatlantic Dual-Use Forum. Impactul tehnologiilor emergente asupra securității și dezvoltării regionale, în prim-plan
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București) a participat joi, 19 februarie, la BlackSeaX – Transatlantic Dual-Use Forum, eveniment dedicat inovației dual-use și rolului regiunii Mării Negre în contextul cooperării euro-atlantice, informează un comunicat.
Organizat de InnovX, în parteneriat cu MIT Mission Innovation X, forumul a reunit reprezentanți ai instituțiilor publice, ai mediului de securitate și apărare, precum și ai ecosistemului de inovare, pentru a discuta despre impactul tehnologiilor emergente asupra securității și dezvoltării regionale.
Temele abordate au inclus dezvoltarea tehnologiilor dual-use și deep-tech, cooperarea transfrontalieră, securitatea cibernetică, precum și inițiativele regionale în domeniul energiei și apărării. Discuțiile au vizat, totodată, poziționarea regiunii Mării Negre în cadrul parteneriatelor euro-atlantice și necesitatea unei colaborări mai eficiente între sectorul public și cel privat.
ICI București continuă dialogul instituțional și schimbul de bune practici în domeniul tehnologiilor emergente, în vederea susținerii proiectelor de cercetare și dezvoltare relevante pentru mediul public și privat.
Întâlnire în premieră între Cătălin Predoiu și Tulsi Gabbard, directoarea Comunității Naționale de Informații din SUA, pentru întărirea cooperării strategice și operaționale inter-agenții
Viceprim-ministrul și ministrul de interne Cătălin Predoiu a avut în această săptămână, la Washington, o întâlnire de lucru cu directoarea Comunității Naționale pentru Informații, Tulsi Gabbard, aceasta fiind o întrevedere bilaterală în premieră între cei doi oficiali de la București și Washington, informează MAI într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Potrivit sursei citate, cei doi demnitari s-au concentrat pe subiecte precum creșterea nivelului de reacție a agențiilor de informații în fața noilor provocări de securitate contemporane globale, de la terorism și criminalitate globală, până la cybercriminalitate și război asimetric, riscuri emergente și amenințări hibride, dar și provocările legate de traficul de droguri și instrumentalizarea migrației ilegale, generate atât de actori statali, cât și non-statali.
În context, oficialul român a menționat importanța strategică a Mării Negre atât pentru România, cât și pentru SUA. Întâlnirea a prilejuit un schimb de păreri privind evoluțiile geopolitice la nivel global, atât în regiunea Mării Negre, cât și în Asia-Pacific. Cei doi oficiali au convenit continuarea dialogului și menținerea unui contact permanent între MAI și ODNI pe teme de interes comun, potrivit competențelor.
„ODNI coordonează nu mai puțin de 18 agenții de informații ale SUA. Discuția cu doamna Gabbard a fost un excelent prilej de a trece în revistă strategii privind întărirea cooperării inter-agenții între România și SUA la nivel strategic și operațional. Această primă întâlnire deschide calea dezvoltării cooperării foarte bune pe care cele două țări o desfășoară în prezent în domeniul informațiilor”, a declarat Cătălin Predoiu, citat în comunicat.
Întrevederea lui Predoiu cu Gabbard se înscrie într-o serie mai amplă de contacte instituționale desfășurate în această săptămână de ministrul de interne la Washington, după întâlnirile cu reprezentanții FBI și ai Biroului Directorului Comunității Naționale de Informații și cu procurorul general al Statelor Unite, Pamela Bondi.
Amintim că președintele Nicușor Dan a efectuat joi prima sa vizită în Statele Unite, una fulger într-un context multilateral, respectiv participarea în calitate de observator la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace inițiat de președintele SUA. Șeful statului a fost reprezentantul cu cel mai înalt rang din rândul observatorilor și singurul membru din Consiliul European care a participat la reuniune în această calitate. Astfel, acesta a fost singurul observator invitat de omologul american. „Puteți conta” pe România, i-a transmis Nicușor Dan lui Trump, în intervenția de la reuniunea Consiliului pentru Pace.
Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro la finalul vizitei sale la Washington, șeful statului a subliniat că, „din punct de vedere tehnic, relația este mai mult decât dezghețată”, explicând că „au loc discuții la nivel de experți pe toate palierele, miniștri, ambasadă, consilieri vin aici frecvent, avansăm pe niște proiecte economice”, inclusiv în zona metalelor critice și a energiei. În același timp, el a apreciat că participarea sa la reuniunea de la Washington a avut „un efect mai degrabă emoțional”, arătând că membri ai delegației române i-au transmis că „au văzut mai multă deschidere în urma acestei vizite”.
Referindu-se la episodul de neîncredere apărut în contextul anulării alegerilor din 2024, Nicușor Dan a afirmat că momentul „fusese deja depășit”, iar blocajele au fost generate și de suprapunerea cu schimbarea de administrație la Washington. „Din punct de vedere tehnic, s-a depășit, lucrurile funcționează. Din punct de vedere simbolic, participarea mea de azi a ajutat”, a punctat el.
Consilierii lui Nicușor Dan, maraton de întâlniri la Washington cu oficialii Casei Albe, Pentagonului și cu viitorul ambasador al SUA. Miza – întărirea Parteneriatului Strategic
Consilierii președintelui Nicușor Dan pentru securitate națională, politică externă și politici economice și sociale au avut, joi și vineri, la Washington o serie de întrevederi cu oficiali americani, inclusiv cu viitorul ambasador al Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg, cu consilierul adjunct pentru securitate națională al președintelui SUA, Andy Baker, și cu Elbridge Colby, subsecretarul pentru politici al Pentagonului.
Discuțiile lui Marius Lazurca – consilier pentru securitate națională și politică externă – și ale lui Radu Burnete – consilier pentru politici economice și sociale – cu oficialii americani au fost axate pe consolidarea parteneriatului strategic româno-american, securitatea pe Flancul Estic al NATO și stabilitatea regiunii Mării Negre.
Vineri dimineață a avut loc „un mic dejun de lucru cald și cordial” cu ambasadorul desemnat al Statelor Unite, Darryl Nirenberg, întâlnire găzduită de ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru. La discuții a participat și Radu Burnete, consilier prezidențial pentru politici economice.
„Împreună cu colegul meu Radu Burnete, am avut un schimb de opinii consistent, care reflectă forța și profunzimea parteneriatului nostru. Așteptăm cu încredere realizări și mai mari în perioada următoare!”, a transmis Lazurca, într-o postare pe X.
A warm and cordial working breakfast this morning with U.S. designated Ambassador Darryl Nirenberg, hosted by Ambassador @DanAndreiMuraru. Together with my colleague @radu_burnete, we had meaningful exchange of views reflecting the strength and depth of our partnership. Looking… pic.twitter.com/Tva6l4MzBv
— Marius-Gabriel Lazurca (@MariusLazurca) February 20, 2026
Viitorul ambasador american în România este așteptat în România săptămâna viitoare, după ce a parcurs toate etapele confirmării sale în funcție, de la nominalizarea de către Donald Trump până la audierea în Senat și depunerea jurământului.
Anterior, consilierii prezidențiali au avut, la Washington, discuții cu consilierul adjunct pentru securitate națională al SUA, Andy Baker. Întâlnirea a vizat prioritățile comune de securitate, în special în contextul evoluțiilor de pe Flancul Estic al NATO și al situației din regiunea Mării Negre.
„Am abordat priorități comune de securitate pe Flancul Estic al NATO, stabilitatea la Marea Neagră și rolul esențial al României în apărarea euro-atlantică. Este momentul să creștem nivelul ambiției noastre strategice”, a precizat Marius Lazurca.
Cei doi oficiali români s-au întâlnit cu Elbridge Colby, subsecretarul pentru politici al Pentagonului, cel care este considerat arhitectul strategiei naționale de apărare a Statelor Unite și care a propus un NATO 3.0 la cea din urmă reuniune a miniștrilor apărării din țările NATO.
De asemenea, consilierul prezidențial Radu Burnete a luat parte și la o masă rotundă cu think tank-ul american Atlantic Council. Cei doi oficiali au făcut parte din delegația președintelui Nicușor Dan, însă deplasarea lor la Washington fusese planificată anterior pentru întrevederi cu oficialii administrației Trump.
Președintele Nicușor Dan a efectuat joi prima sa vizită în Statele Unite, una fulger într-un context multilateral, respectiv participarea în calitate de observator la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace inițiat de președintele SUA. Șeful statului a fost reprezentantul cu cel mai înalt rang din rândul observatorilor și singurul membru din Consiliul European care a participat la reuniune în această calitate. Astfel, acesta a fost singurul observator invitat de omologul american. „Puteți conta” pe România, i-a transmis Nicușor Dan lui Trump, în intervenția de la reuniunea Consiliului pentru Pace.
Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro la finalul vizitei sale la Washington, șeful statului a subliniat că, „din punct de vedere tehnic, relația este mai mult decât dezghețată”, explicând că „au loc discuții la nivel de experți pe toate palierele, miniștri, ambasadă, consilieri vin aici frecvent, avansăm pe niște proiecte economice”, inclusiv în zona metalelor critice și a energiei. În același timp, el a apreciat că participarea sa la reuniunea de la Washington a avut „un efect mai degrabă emoțional”, arătând că membri ai delegației române i-au transmis că „au văzut mai multă deschidere în urma acestei vizite”.
Referindu-se la episodul de neîncredere apărut în contextul anulării alegerilor din 2024, Nicușor Dan a afirmat că momentul „fusese deja depășit”, iar blocajele au fost generate și de suprapunerea cu schimbarea de administrație la Washington. „Din punct de vedere tehnic, s-a depășit, lucrurile funcționează. Din punct de vedere simbolic, participarea mea de azi a ajutat”, a punctat el.
