Ministrul Cătălin Predoiu a inițiat procedurile pentru ca viitorul stadion Dinamo să poarte numele “marelui Mircea Lucescu”

Vicepremierul Cătălin Predoiu, ministru al Afacerilor Interne, i-a adus joi un ultim omagiu antrenorului Mircea Lucescu, la Arena Națională.

Oficialul a trecut pe la catafalc și a ținut un moment de reculegere, după care a prezentat condoleanțe familiei. Acesta a discutat cu Răzvan Lucescu și cu nepoata marelui tehnician, ambii prezenți la ceremonie.

„Exprimăm respectul pentru omul, profesionistul desăvârșit și patriotul Mircea Lucescu, precum și regretul profund pentru plecarea prematură a dumnealui din această lume”, a afirmat Cătălin Predoiu la ieșirea de la Arena Națională, după ce a depus o coroană de flori la catafalc, potrivit Agerpres.

El a subliniat că „marele Mircea Lucescu a revoluționat fotbalul românesc și profesia de antrenor de fotbal și a devenit o valoare națională recunoscută în toată lumea”.

„În chip de respect pentru aceste lucruri minunate pe care marele Mircea Lucescu le-a adus în fotbalul românesc, în țara noastră, dar și în fotbalul mondial, am decis inițierea procedurilor legale pentru a denumi viitorul stadion al Clubului Dinamo – Stadionul Dinamo Mircea Lucescu. Dumnezeu să îl odihnească în pace și liniște pe marele Mircea Lucescu”, a mai afirmat ministrul de interne.

Anterior, în deschiderea ședinței de Guvern, membrii Executivului au ținut un moment de reculegere în memoria antrenorului.

Pe parcursul zilei de joi, cei care doresc îi pot aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu.