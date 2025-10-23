U.E.
Ministrul ceh de externe în exercițiu este îngrijorat că țara sa va pierde din importanță pe scena mondială sub o guvernare a lui Andrej Babis: „Se va comporta ca o marionetă a lui Orban”
Andrej Babiš, cel mai probabil viitorul premier al Cehiei, ar putea acționa ca o „marionetă” a liderului maghiar Viktor Orban la masa liderilor europeni, prejudiciind poziția țării pe scena mondială, a declarat ministrul ceh de externe, Jan Lipavsky, informează Politico Europe.
Babis, un magnat populist care a fost reales la începutul acestei luni, dar care încă nu a format guvernul, a declarat după victoria sa că nu va căuta confruntarea cu Uniunea Europeană.
Dar pentru Lipavský, care face parte din guvernul ceh în exercițiu, viitorul prim-ministru va urma probabil exemplul aliatului său politic Orban, care se află în conflict cu Bruxelles și cu majoritatea statelor membre ale UE pe toate temele, de la statul de drept până la sprijinul acordat Ucrainei în războiul său împotriva Rusiei.
Babiš „nu se va comporta ca Orban”, a declarat Lipavský într-un interviu acordat POLITICO înaintea reuniunii liderilor europeni de joi. „Se va comporta ca o marionetă a lui Orbán. Este o diferență mare între a te comporta ca Orban și a fi marioneta cuiva. Iar el va fi doar o marionetă”, a continuat ministrul ceh de externe în exercițiu.
Babiš nu va participa la reuniunea Consiliului European, unde Cehia va fi reprezentată de premierul demisionar Petr Fiala. Babiš negociază cu două partide de dreapta pentru a forma un guvern și, potrivit unei persoane care îi cunoaște intențiile, intenționează să își facă debutul la summitul liderilor europeni din decembrie.
Când Babiš se va întoarce, a avertizat Lipavský, ar putea fi sub influența a două partide de extremă dreapta din țara sa – pe care le-a descris ca fiind „în stil MAGA” și asemănătoare cu partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania – și ar putea acționa în mod concertat cu Orbán, ca parte a coaliției „Visegrad”.
„Am impresia că Andrej Babiš … trăiește visul unui lider puternic care bate cu pumnul în masă, spune nu, exercită dreptul de veto și (pretinde că aduce) înapoi unele beneficii din Europa în Cehia. Dar politica europeană reală nu funcționează așa”, a declarat Lipavský în interviul acordat în contextul reuniunii miniștrilor de externe de la Luxemburg.
În ultimii ani, Cehia a fost unul dintre cei mai vocali susținători ai Ucrainei pe scena UE, lansând un program de aprovizionare cu muniție care a reunit resurse din întreaga Uniune pentru a livra peste 3 milioane de proiectile Kievului. Praga a luat, de asemenea, unele dintre cele mai dure măsuri din Europa pentru a limita mișcările diplomaților ruși în și din țară.
„Sunt foarte pesimist în ceea ce privește menținerea poziției Cehiei pe scena mondială în ceea ce privește sprijinul acordat Ucrainei, deoarece el (Babiš) critică inițiativa privind muniția”, a declarat ministrul de externe. „El spune că nu va mai acorda fonduri noi Ucrainei”, a adăugat acesta.
El a continuat: „Este dificil de spus care va fi platforma finală a noului guvern, dar mă tem că aceasta va distruge reputația noastră internațională din cauza declarațiilor anti-ucrainene”.
Stilul populist al lui Babiš i-a adus comparații cu președintele american Donald Trump. Aliatul său, Orban, a promovat adesea legăturile sale speciale cu Statele Unite ca dovadă că politica europeană independentă a Ungariei funcționează.
Pentru Lipavský, însă, șansele unei apropieri între Cehia și Washington sub conducerea lui Babiš sunt reduse, din cauza reticenței acestuia de a cheltui mai mult pentru apărare – o cerință cheie a lui Trump pentru aliații europeni din NATO.
CONSILIUL EUROPEAN
Președintele Consiliului European: În ciuda așteptărilor mari create de inițiativele lui Donald Trump, este clar că, din păcate, acestea nu se ridică la înălțimea bunăvoinței lui Putin
În ciuda așteptărilor mari create de inițiativele lui Donald Trump, este clar că, din păcate, „aceste inițiative nu se ridică la înălțimea bunăvoinței lui Putin”, a declarat președintele Consiliului European, António Costa, în cadrul declarației comune de presă susținute alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
„Dragă Volodimir, în calitate de viitor stat membru al Uniunii Europene, mă bucur foarte mult să te avem astăzi aici, alături de colegii noștri. Rusia intensifică atacurile, intensifică atacurile împotriva civililor, împotriva instalațiilor civile, ceea ce înseamnă că trebuie să continuăm să sprijinim lupta Ucrainei pentru o pace justă și durabilă”, a transmis António Costa.
António Costa a precizat, totodată, că Uniunea Europeană a aprobat în această dimineață cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni, vizând flota paralelă a Rusiei, precum și sectoarele bancar și energetic. De asemenea, în cadrul actualului Consiliu European, liderii vor adopta o decizie politică menită să asigure finanțarea necesară Ucrainei pentru anii 2026 și 2027, inclusiv pentru achiziția de echipamente militare.
„Acesta este un mesaj foarte puternic adresat Rusiei. Am spus în repetate rânduri că vom sprijini Ucraina atât timp cât va fi nevoie și cu toate mijloacele necesare. Iar acum am transpus acest angajament în fapte. Astăzi vom lua decizia politică de a garanta finanțarea Ucrainei pentru 2026 și 2027”, a concluzionat Costa.
Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat, prin procedură scrisă, cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, decizia fiind luată în ajunul unui summit al Consiliului European la Bruxelles și după ce Trezoreria Statelor Unite a impus miercuri sancțiuni împotriva celor mai mari două companii petroliere din Rusia, marcând prima astfel de măsură luată de administrația Trump împotriva Moscovei și o schimbare semnificativă în abordarea sa privind încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina.
Decizia luată de statele membre a depășit veto-ul tradițional al Ungariei și reticența Slovaciei, ambele țări fără ieșire la mare și fără alte oportunități de a se aproviziona cu gaz și petrol decât sursele din Federația Rusă.
ROMÂNIA
Nicușor Dan: Noi, Europa, suntem mai puternici economic decât Rusia. Dacă ne echipăm și pregătim, nu există pericolul ca Rusia să atace Europa
Corespondență din Bruxelles
Faptul că statele membre ale Uniunii Europene trebuie să se echipeze pentru a descuraja Rusia să atace Europa nu reprezintă o noutate, a afirmat joi președintele Nicușor Dan, la sosirea la summitul Consiliului European de la Bruxelles.
Întrebat cum se pregătește România pentru scenariul avansat de noul șef al Statului Major al Apărării din Franța privind un eventual atac al Rusiei asupra Europei în următorii ani, președintele a precizat că Europa este mult mai mai puternică decât Rusia și la invitat la calm la nivelul populației.
“Nu e o noutate asta. Noi avem un război hibrid de cel puțin 10 ani în estimarea mea. Avem provocări pe care le vedem pe toată frontiera estică a Uniunii. Nu e o noutate că trebuie să ne echipăm pentru a descuraja Rusia să se gândească la un atac asupra Europei. Pentru moment, mesajul meu este ca oamenii să stea calm pentru că suntem mult mai puternici economic decât Rusia și că dacă ne pregătim, nu există acest pericol“, a spus șeful statului, în contextul în care luna viitoarea va prezenta noua strategie națională de apărare a țării.
Președintele Nicușor Dan participă joi la reuniunea Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles, șeful statului urmând să participe la discuțiile axate pe Ucraina, Orientul Mijlociu, securitatea și apărarea europeană, competitivitatea Uniunii și tranziția dublă, accesul la locuințe, migrația şi Republica Moldova.
El a indicat că subiectele de pe agendă reprezintă teme importante pentru România. “Începem cu partea de securitate, cele patru programe de securitate și discuția este că în momentul acesta discutăm de un plan de acțiune cu care Comisia a venit, pe care doar l-a schițat la Copenhaga acum trei săptămâni”, a spus el.
În pregătirea acestui summit european, președintele Nicușor Dan a avut săptămâna trecută o discuție telefonică cu șeful Consiliului European, Antonio Costa.
Summitul Consiliului European convocat pentru 23 octombrie la Bruxelles va aborda o agendă complexă, axată pe apărarea Uniunii Europene, sprijinul pentru Ucraina, competitivitatea economică, tranziția verde și digitală, precum și pe teme sociale și de politică externă.
Generali și politicieni de rang înalt din țările UE și NATO au avertizat că Moscova ar putea ataca Alianța în anii următori, estimările variind între 2027 și 2030. Săptămâna trecută, Comisia Europeană a prezentat o foaie de parcurs pentru a ajuta capitalele europene să se pregătească pentru un eventual război până în 2030.
Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au propus “Foaia de parcurs pentru menținerea păcii – Pregătirea apărării 2030” (Preserving Peace – Defence Readiness Roadmap 2030), un plan cuprinzător pentru statele membre ale Uniunii Europene și menit să consolideze capacitățile de apărare ale Europei. Propunerea executivului european și a șefei diplomației UE a venit în pregătirea summitului de toamnă al Consiliului European. Documentul, axat pe patru inițiative, între care inițiativa de apărare anti-dronă și Eastern Flank Watch, formulează și ambiția unei zone unice europene de mobilitate militară până în anul 2027. Propunerea Comisiei Europene vine și ca urmare a summitului liderilor europeni de la Copenhaga când liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au susținut în mare măsură proiectele emblematice prioritare inițiale care vor consolida securitatea Europei, inclusiv inițiativa europeană anti-dronă, pe care unele state nu au acceptat-o cu formularea “zidul european de drone”, și Eastern Flank Watch.
NATO
Într-o întâlnire cu Mark Rutte la Casa Albă, Donald Trump a acuzat Spania că nu este un „jucător de echipă” în NATO: „Toți ceilalți sunt 100% dedicați”
Președintele american Donald Trump a acuzat miercuri Spania că nu este un „jucător de echipă” pentru că reprezintă excepția în ceea ce privește angajamentul de a aloca 5% din PIB pentru cheltuieli de apărare, la fel ca restul membrilor NATO, informează EFE, potrivit Agerpres.
Într-o intervenţie în Biroul Oval alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat într-o vizită surpriză în SUA, Trump a declarat că şeful Alianţei nord-atlantice „va trebui să discute cu Spania”, dar şi-a exprimat încrederea că sporirea angajamentului Spaniei este ceva ce Rutte „poate rezolva cu uşurinţă”.
Trump a făcut din nou referire la acordul încheiat între NATO şi Spania vara trecută, în urma summitului Alianţei, de a aloca maximum 2,1% din PIB bugetului armatei şi de a avea flexibilitate în îndeplinirea angajamentului de 5%, pentru care Trump a insistat.
Președintele american a afirmat că are „o relaţie excelentă cu ţările NATO”, după ce acestea au convenit în iunie să crească cheltuielile de apărare de la 2% la 5% până în 2030, „cu excepţia Spaniei”.
„Toţi ceilalţi sunt 100% dedicaţi”, a adăugat Trump, numind acordul de creştere a cheltuielilor pentru apărare în cadrul NATO „o concesie uriaşă”.
Săptămâna trecută, Donald Trump a lansat un avertisment dur la adresa Spaniei, amenințând cu impunerea unor tarife vamale ca răspuns la cheltuielile sale insuficiente pentru apărare. Liderul de la Casa Albă a calificat refuzul Madridului de a respecta criteriile NATO drept „incredibil de lipsit de respect”.
La rândul său, Mark Rutte a declarat miercuri la Washington că, în opinia sa, Spania nu poate îndeplini obiectivele de capabilitate impuse de alianţă investind mai puţin de 3,5% din PIB, aşa cum a propus Madridul.
„Spania s-a angajat să îndeplinească obiectivele de capabilitate. Ei spun ‘putem face asta cu un procent sub 3,5%’. Le-am spus că nu pot şi vom şti în curând cine are dreptate”, le-a declarat Rutte reporterilor în faţa Casei Albe.
Secretarul general al NATO a adăugat că s-a întâlnit „în mai multe rânduri” cu premierul spaniol Pedro Sanchez, despre care a spus că îl cunoaşte bine.
Spania susţine că poate îndeplini obiectivele de capabilitate stabilite de alianţă investind doar 2,1% din PIB – sub pragul de 3,5% considerat minim la reuniunea de la Haga – iar NATO a acceptat formula, deşi insistă că va revizui periodic aceste angajamente.
Citiți și: Spania merită să fie “dată afară din NATO”, apreciază Trump: Nu au nicio scuză să nu crească cheltuielile militare
În iunie, țările NATO s-au angajat în cursul unui summit la Haga să își crească substanțial cheltuielile militare, o „mare victorie” revendicată de Donald Trump.
Liderii celor 32 de state membre ale NATO, reuniți la Haga, pe coasta vestică a Mării Nordului, au reafirmat angajamentul pentru articolul 5 din Tratatul NATO potrivit căruia un atac asupra unuia este un atac asupra tuturor și au stabilit că „se angajează să investească anual 5% din PIB în apărare (…) până în 2035” pe fondul provocărilor profunde la adresa securității, în special “amenințarea pe termen lung reprezentată de Rusia la adresa securității euro-atlantice”.
Declarația finală adoptată de Donald Trump, Emmanuel Macron, Nicușor Dan, Keir Starmer, Friedrich Merz și ceilalți lideri euro-atlantici arată că aliații sunt de acord că acest angajament de 5% va cuprinde două categorii esențiale de investiții în apărare, respectiv cel puțin 3,5% din PIB anual, pe baza definiției convenite a cheltuielilor de apărare ale NATO până în 2035 și până la 1,5 % din PIB anual pentru protejarea infrastructurii critice și a rețelelor, pentru a asigura pregătirea și reziliența civilă, pentru a stimula inovarea și pentru a consolida baza industrială de apărare.
