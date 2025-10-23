Ministrul ceh de externe în exercițiu este îngrijorat că țara sa va pierde din importanță pe scena mondială sub o guvernare a lui Andrej Babis: „Se va comporta ca o marionetă a lui Orban”

Andrej Babiš, cel mai probabil viitorul premier al Cehiei, ar putea acționa ca o „marionetă” a liderului maghiar Viktor Orban la masa liderilor europeni, prejudiciind poziția țării pe scena mondială, a declarat ministrul ceh de externe, Jan Lipavsky, informează Politico Europe.

Babis, un magnat populist care a fost reales la începutul acestei luni, dar care încă nu a format guvernul, a declarat după victoria sa că nu va căuta confruntarea cu Uniunea Europeană.

Dar pentru Lipavský, care face parte din guvernul ceh în exercițiu, viitorul prim-ministru va urma probabil exemplul aliatului său politic Orban, care se află în conflict cu Bruxelles și cu majoritatea statelor membre ale UE pe toate temele, de la statul de drept până la sprijinul acordat Ucrainei în războiul său împotriva Rusiei.

Babiš „nu se va comporta ca Orban”, a declarat Lipavský într-un interviu acordat POLITICO înaintea reuniunii liderilor europeni de joi. „Se va comporta ca o marionetă a lui Orbán. Este o diferență mare între a te comporta ca Orban și a fi marioneta cuiva. Iar el va fi doar o marionetă”, a continuat ministrul ceh de externe în exercițiu.

Babiš nu va participa la reuniunea Consiliului European, unde Cehia va fi reprezentată de premierul demisionar Petr Fiala. Babiš negociază cu două partide de dreapta pentru a forma un guvern și, potrivit unei persoane care îi cunoaște intențiile, intenționează să își facă debutul la summitul liderilor europeni din decembrie.

Când Babiš se va întoarce, a avertizat Lipavský, ar putea fi sub influența a două partide de extremă dreapta din țara sa – pe care le-a descris ca fiind „în stil MAGA” și asemănătoare cu partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania – și ar putea acționa în mod concertat cu Orbán, ca parte a coaliției „Visegrad”.

„Am impresia că Andrej Babiš … trăiește visul unui lider puternic care bate cu pumnul în masă, spune nu, exercită dreptul de veto și (pretinde că aduce) înapoi unele beneficii din Europa în Cehia. Dar politica europeană reală nu funcționează așa”, a declarat Lipavský în interviul acordat în contextul reuniunii miniștrilor de externe de la Luxemburg.

În ultimii ani, Cehia a fost unul dintre cei mai vocali susținători ai Ucrainei pe scena UE, lansând un program de aprovizionare cu muniție care a reunit resurse din întreaga Uniune pentru a livra peste 3 milioane de proiectile Kievului. Praga a luat, de asemenea, unele dintre cele mai dure măsuri din Europa pentru a limita mișcările diplomaților ruși în și din țară.

„Sunt foarte pesimist în ceea ce privește menținerea poziției Cehiei pe scena mondială în ceea ce privește sprijinul acordat Ucrainei, deoarece el (Babiš) critică inițiativa privind muniția”, a declarat ministrul de externe. „El spune că nu va mai acorda fonduri noi Ucrainei”, a adăugat acesta.

El a continuat: „Este dificil de spus care va fi platforma finală a noului guvern, dar mă tem că aceasta va distruge reputația noastră internațională din cauza declarațiilor anti-ucrainene”.

Stilul populist al lui Babiš i-a adus comparații cu președintele american Donald Trump. Aliatul său, Orban, a promovat adesea legăturile sale speciale cu Statele Unite ca dovadă că politica europeană independentă a Ungariei funcționează.

Pentru Lipavský, însă, șansele unei apropieri între Cehia și Washington sub conducerea lui Babiš sunt reduse, din cauza reticenței acestuia de a cheltui mai mult pentru apărare – o cerință cheie a lui Trump pentru aliații europeni din NATO.