Ministrul cercetării și digitalizării: Portalul ”gov.uk”, un foarte bun exemplu de urmat pentru portalul guvernamental românesc

AI for Startups and SMEs, prima conferință din seria Digital International Forum V: Artificial Intelligence organizată de Smart Everything Everywhere (SEE), reunește antreprenori de succes, experți din mediul Startup-urilor și finanțatori, pentru a discuta despre potențialul Inteligenței Artificiale de a produce următorii unicorni din România, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Inteligența Artificială este un motor al dezvoltării economice din viitoarea societate digitală. O temă de mare interes pentru agenda europeană, în special în lumea post-pandemică, unde tehnologia va fi baza planurilor de reziliență și dezvoltare ale economiei și societății, inteligența artificială are potențial de fi un atât un catalizator de inovație în rândul antreprenorilor, cât și o unealtă de eficientizare a procedurilor redundante des întâlnite în firme și organizații.

În cadrul conferinței, participanții vor avea ocazia sa afle povești de succes ale startup-urilor din domeniul Inteligenței Artificiale, să se familiarizeze cu oportunitățile de finanțare disponibile și să descopere metode de adaptare la măsurile de reglementare naționale și europene, contribuind astfel la creșterea competitivității tehnologice.

Conferința AI for Startups & SMEs va avea loc în format online joi, 22 aprilie între orele 14:00 – 16:00 EET și va fi moderată de Carmen Ianoși, Innovation Policy Officer în cadrul unității de Inovare și Startup-uri din DG CONNECT (Comisia Europeană).

Forumul Internațional Digital: Inteligența Artificială se va desfășura în perioada Aprilie – Noiembrie 2021, sub forma unei serii de 9 conferințe tematice în format online și va reuni reprezentanți de top din partea Comisiei Europene, decidenți de la nivel național și internațional, lideri și actori relevanți din industrie, antreprenori și entuziaști din lumea tehnologiei, care împreună vor lucra la definirea unei strategii a României pentru Inteligența Artificială.