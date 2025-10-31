Ministrul chinez al apărării i-a cerut secretarului american Pete Hegseth ca SUA să adopte o poziție clară împotriva „independenței Taiwanului”

China a cerut vineri Statelor Unite să adopte o poziție clară împotriva „independenței Taiwanului” și a afirmat că „reunificarea” celor două maluri ale strâmtorii este o „tendință istorică ireversibilă”, informează EFE, potrivit Agerpres.

Ministrul chinez al apărării, Dong Jun, a făcut aceste declarații în timpul unei întâlniri cu omologul său american, Pete Hegseth, în cadrul reuniunii miniștrilor apărării din ASEAN de la Kuala Lumpur, la o zi după summitul dintre președinții Xi Jinping și Donald Trump din Busan (Coreea de Sud), în care – potrivit președintelui american – nu a fost abordată problema Taiwanului.

„Astăzi m-am întâlnit cu ministrul chinez al apărării, amiralul Dong Jun. A fost o întâlnire bună și constructivă. Am subliniat importanța menținerii unui echilibru al puterii în zona Indo-Pacifică și am evidențiat preocupările Statelor Unite legate de activitățile Chinei în Marea Chinei de Sud, în jurul Taiwanului și față de aliații și partenerii noștri din regiune. Statele Unite nu caută un conflict, dar vor continua să își apere ferm interesele și să se asigure că dispun de capabilitățile necesare în regiune pentru a face acest lucru”, a scris Pete Hegseth, pe X. Today, I met with China’s Minister of National Defense Admiral Dong Jun on the sidelines of the ASEAN Defense Ministers Meeting Plus. It was a good and constructive meeting. I highlighted the importance of maintaining a balance of power in the Indo-Pacific and emphasized U.S.… pic.twitter.com/CcipIBWb4b — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 31, 2025 Dong Jun a subliniat, potrivit unui comunicat al ministerului său, că Beijingul „rămâne angajat în dezvoltarea pașnică”, dar „își va apăra ferm interesele de securitate națională’ și are „capacitate și încredere deplină de a răspunde cu calm oricărei provocări sau act de interferență”. O opoziție explicită față de independența Taiwanului ar constitui o schimbare în politica oficială a Washingtonului, care în perioada administrației anterioare a președintelui Joe Biden (2021-2025) s-a limitat la a declara că „nu sprijină” secesiunea.

De mai bine de șapte decenii, SUA se află în mijlocul disputelor dintre China și Taiwan. Washingtonul este principalul furnizor de arme pentru Taipei și, deși nu întreține legături diplomatice cu insula, ar putea să o apere în cazul unui conflict cu Beijingul.

În timpul întâlnirii cu Hegseth, Dong și-a exprimat, de asemenea, speranța că SUA vor „traduce în acțiune declarațiile sale de a nu limita China sau de a căuta conflicte”, cu scopul de a „injecta energie pozitivă în pacea și securitatea regională și globală”.

Declarațiile ministrului chinez au fost făcute în aceeași zi în care președintele taiwanez, William Lai a îndemnat la „respingerea anexării, agresiunii, unificării forțate și a formulei o țară, două sisteme” propusă de Beijing.

Taiwanul nu vrea „o țară, două sisteme” așa cum dorește China și trebuie să își susțină libertatea și democrația și să fie hotărâtă să se apere, a declarat președintele Lai Ching Te (William Lai), potrivit Reuters.

Taiwanul a primit până acum 80 din cele 108 tancuri M1A2T pe care le-a comandat din SUA, cel mai important susținător internațional și furnizor de arme al insulei, în pofida lipsei de legături diplomatice formale.

China consideră insula o „parte inalienabilă” a teritoriului său și în ultimii ani și-a dublat campania de presiune împotriva acesteia pentru a realiza „reunificarea națională”, cheia obiectivului pe termen lung al președintelui Chinei, Xi Jinping, de a obține „întinerirea” națiunii chineze.

În ultimele săptămâni, presa de stat chineză și-a intensificat campania în favoarea „reunificării pașnice”, subliniind beneficii aplicării în Taiwan a modelului „o țară, două sisteme”, în vigoare în regiunile semi-autonome Hong Kong și Macao.