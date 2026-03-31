Ministrul Ciprian Șerban a discutat cu comisarul european pentru transporturi despre proiectele actuale și viitoare de infrastructură din România

ROMÂNIAU.E.
Autor: Andreea Radu
de citit inLess than 1 min.
© Ciprian Șerban / Facebook

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a avut luni o întrevedere cu Apostolos Tzitzikostas, comisarul european pentru transporturi, în cadrul căreia au discutat despre proiectele actuale și viitoare de infrastructură din România.

„Am discutat despre Podul de la Grădiștea, care reprezintă o legătură esențială între București și Giurgiu, asigurând continuitatea conexiunilor României cu Europa”, a scris Ciprian Șerban, pe Facebook.

În acest context, ministrul Transporturilor a evidențiat o serie de priorități esențiale pentru dezvoltarea infrastructurii.

„Am menționat despre necesitatea accelerării proiectelor din fonduri europene, despre simplificarea procedurilor și menținerea priorităților clare: conexiuni cu statele vecine (inclusiv Ucraina și Republica Moldova), acces feroviar modern către Portul Constanța, mobilitate militară și cooperare regională cu Bulgaria și Grecia”, a precizat Ciprian Șerban.

De asemenea, ministrul a subliniat că România rămâne angajată în dezvoltarea rețelei TEN-T și a unui sistem de transport modern, eficient și bine conectat.

„Cu investiții estimate la 6 miliarde de euro anual și proiecte majore pe termen lung, avem nevoie de continuitate și sprijin european solid pentru a livra rezultate”, a conchis Ciprian Șerban.

Ultimele Articole

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Articolul următor
Andreea Radu este redactor CaleaEuropeană.ro. Absolventă a Facultății de Științe Politice din cadrul Universității din Bucuresti, Andreea urmează un program de masterat în domeniul "Politicile egalității de șanse in context românesc și european".

Articole Populare