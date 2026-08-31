Ministrul Cseke Attila, despre noul Centrul Chirurgical Cardiovascular din Târgu Mureș: Nu putem cere medicilor să facă performanță în condiții de secol trecut

Un copil cu o afecțiune cardiacă gravă, un pacient care are nevoie de chirurgie cardiovasculară sau un bolnav aflat într-o situație critică va putea beneficia de servicii medicale performante, în România, într-un spațiu modern și dotat pentru medicina de înaltă performanță, după ce a fost inaugurat astăzi, 31 august, noul Centrul Chirurgical Cardiovascular din cadrul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș, cu o investiție de peste 150 de milioane de euro, finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Valoarea unei investiții în sănătate nu se măsoară doar în metri pătrați, număr de paturi sau valoarea contractului, ci în rezultate concrete pentru pacienți. Adevărata măsură a acestei investiții va fi dată de numărul de pacienți tratați, de viețile salvate, de intervențiile realizate cu succes și de încrederea pe care oamenii o vor avea atunci când vor intra pe ușa acestui spital.”, a declarat ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila.

Noua clădire are o suprafață de aproape 19.400 de metri pătrați și reunește într-un singur centru funcțiuni medicale care, până acum, erau dispersate în mai multe spații ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș. Centrul Chirurgical Cardiovascular dispune de:

219 paturi, dintre care 214 pentru spitalizare continuă și 5 pentru spitalizare de zi;

un bloc operator cu 4 săli de operație, dintre care una hibridă;

unitate de terapie intensivă (ATI);

structuri de cardiologie și chirurgie cardiovasculară;

cardiologie pediatrică; laboratoare moderne;

servicii de imagistică;

unitate de sterilizare;

farmacie și toate funcțiunile necesare unui centru medical de înaltă performanță.

Noua infrastructură va permite organizarea mai eficientă a circuitelor medicale și oferirea unor condiții moderne atât pentru pacienți, cât și pentru personalul medical. Noul centru va contribui la creșterea accesului la servicii medicale cardiovasculare complexe pentru pacienții din județul Mureș, din întreaga regiune și din alte zone ale țării. Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș are o tradiție importantă în medicina cardiovasculară românească și o responsabilitate pe măsură față de pacienții din întreaga țară. Prin noul centru, această tradiție beneficiază de o infrastructură modernă, adaptată cerințelor actuale ale medicinei și capabilă să susțină dezvoltarea serviciilor medicale de înaltă performanță.

„Nu putem vorbi despre un sistem de sănătate modern fără să vorbim despre infrastructură modernă. Nu putem cere medicilor să facă performanță în condiții de secol trecut și nu putem accepta ca pacientul român să fie nevoit să plece din țară pentru că în România nu există condițiile necesare pentru tratamentul de care are nevoie”, a mai spus ministrul interimar al Sănătății.

Mulțumiri sunt adresate echipei Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș, constructorilor, proiectanților, Ministerului Sănătății și tuturor celor care au contribuit la realizarea acestei investiții, precum și miniștrilor sănătății care au susținut proiectul de-a lungul timpului.

„Centrul Chirurgical Cardiovascular de la Târgu Mureș este mai mult decât o clădire nouă. Este o investiție în capacitatea României de a salva vieți, de a trata cazuri complexe și de a oferi pacienților servicii medicale performante, aproape de casă”, se mai arată în comunicatul Ministerului Sănătății.