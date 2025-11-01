Ministrul Daniel David atrage atenția asupra vulnerabilităților majore ce pot afecta societatea bazată pe cunoaștere: Analfabetismul funcțional permite infiltrarea pseudoștiinței, generând conspirații, abordări extremiste

ROMÂNIA
Ministrul Educației și Cercetării a reafirmat angajamentul României de a rămâne ferm dedicată susținerii și promovării agendei UNESCO în toate domeniile de competență: educație, știință, cultură și comunicare.
Potrivit unui comunicat al ministerului, Daniel David participă, în perioada 30 octombrie – 2 noiembrie 2025, în calitate de șef al delegației României, la cea de-a 43-a sesiune a Conferinței Generale a UNESCO, desfășurată la Samarkand, în Uzbekistan.
Cu această ocazie, ministrul Educației și Cercetării a sublinait că „România va continua să se implice activ în domeniile din mandatul UNESCO, inclusiv prin intensificarea colaborării cu organizația și cu statele membre, învățând din bunele practici pentru a construi un viitor al păcii, securității și sustenabilității, și prin candidatura la alegerile pentru Executive Board (noiembrie 2025).
În mesajul transmis, Daniel David ministrul a subliniat că societățile moderne sunt societăți bazate pe cunoaștere, iar aceasta se fundamentează pe trei piloni.
- Cercetarea – care generează cunoașterea;
- Educația și cultura – care o diseminează;
- Comunicarea – care o face accesibilă tuturor.
Totodată, ministrul a atras atenția asupra a trei vulnerabilități majore ce pot afecta societatea bazată pe cunoaștere:
- Analfabetismul funcțional „permite infiltrarea pseudoștiinței, generând conspirații, abordări extremiste care pun la risc țesutul social și anulează valoarea de adevăr, devenind astfel virusul potențial mortal al societății bazate pe cunoaștere, un risc de securitate națională”. ”Analfabetismul funcțional trebuie confruntat atât direct (prin procese remediale), cât și indirect (prin procese educațional de calitate)”, a evidențiat ministrul.
- Integrarea „fizic-cyber”, care deschide spații pentru știință, dar și pentru dezinformare, necesitând educație critică și discernământ digital. „Este important ca știința să fie integrată activ în aceste spații, odată cu blocarea pseudoștiinței, atât prin educației formală, cât și nonformală și informală. Spre exemplu, informațiile devin cunoaștere printr-o corectă analiză critică a acestora, astfel că gândirea critică devine un fenomen transversal al educației moderne”, a continuat ministrul. „Oamenii, tot mai emancipați astăzi, așteaptă alt gen de instituții sociale, în care să aibă un rol în co-crearea deciziilor care îi vor viza/afecta. În acest sens, demersul de „citizen science” și abordarea educației-științei în ecosisteme complexe sunt căile de urmat, dar înțelept, fără a reduce rigoarea științei, ci a aduce cetățeanul în cultura șțiinței și fără a anula rolurile educaționale distincte (ex.: elev vs. profesor vs. părinte vs. autorități locale vs. societate)”, a mai spus Daniel David.
- Necesitatea co-creării, prin care cetățenii devin parte activă în deciziile publice, fără a diminua rigoarea științei.
În discursul său, ministrul Daniel David a felicitat-o pe Simona-Mirela Miculescu pentru mandatul său istoric la președinția celei de-a 42-a sesiuni a Conferinței Generale UNESCO, prima femeie diplomat român și a cincea femeie din istoria organizației în această poziție, evidențiind rolul său în promovarea digitalizării arhivelor UNESCO și consolidarea rolului organizației la nivel global.
În final, ministrul a menționat principalele situri UNESCO din România și a salutat recentele recunoașteri internaționale, printre care includerea orașului Bistrița în Rețeaua Orașelor Creative UNESCO (domeniul arhitectură).
REPUBLICA MOLDOVA
Premierul Ilie Bolojan îl felicită pe omologul din R. Moldova Alexandru Munteanu: Drumul european ales de frații noștri este cel corect. Vom continua să lucrăm împreună cu aceeași hotărâre
Premierul Ilie Bolojan a felicitat noul Guvern al Republicii Moldova și pe prim-ministrul Alexandru Munteanu, exprimându-și încrederea că vor continua să lucreze cu „aceeași determinare pentru binele cetățenilor noștri de pe ambele maluri ale Prutului”.
„Felicit noul Guvern al Republicii Moldova și pe prim-ministrul Alexandru Munteanu! Am încredere că vom continua să lucrăm împreună cu aceeași determinare pentru binele cetățenilor noștri de pe ambele maluri ale Prutului. Dezideratele cetățenilor Republicii Moldova ancorate în valorile democratice, libertate și prosperitate sunt garanții ale faptului că drumul european ales de frații noștri este cel corect. Guvernul României și eu, în calitate de prim-ministru, vom susține în continuare eforturile autorităților de la Chișinău și ale întregii societăți pentru ca Republica Moldova să deschidă negocierile de aderare la Uniunea Europeană cât mai curând posibil”, a transmis premierul Ilie Bolojan într-un mesaj publicat de Guvernul României pe pagina de Facebook a instituției.
Noul Guvern al Republicii Moldova condus de premierul Alexandru Munteanu a depus sâmbătă jurământul de învestire, după un vot pozitiv în Parlamentul de la Chișinău.
Potrivit unui comunicat al legislativului del a Chișinău, proiectul de hotărâre a fost votat de 55 de deputați. Tot în cadrul ședinței plenare de astăzi a fost dezbătut și Programul de activitate al executivului – „UE, Pace, Dezvoltare”.
În Programul de activitate al Guvernului se menționează că, pe perioada mandatului, executivul se va conduce de angajamentele deja asumate prin strategiile, programele și planurile naționale de dezvoltare, agenda de reforme și integrare europeană, precum și de programul „UE 2028” susținut de majoritatea cetățenilor.
Documentul conține și cele mai importante priorități sectoriale, care se referă la guvernare eficientă, integrare europeană, economie prosperă, educație modernă, sănătate accesibilă, justiție corectă, infrastructură și localități moderne etc.
De asemenea, obiectivul Guvernului moldovean este finalizarea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la UE până în anul 2028, cu avantaje pentru cetățeni.
„Misiunea Guvernului este ca aderarea la Uniunea Europeană să aducă beneficii concrete oamenilor, încă înainte de finalizarea procesului formal – investiții, locuri de muncă bine plătite, servicii publice moderne și o administrație publică prietenoasă și eficientă”, a subliniat Alexandru Munteanu.
În domeniul economic, Guvernul Munteanu își propune să valorifice Planul de Creștere al UE de 1,9 miliarde de euro prin finanțarea a 25 000 de întreprinderi, stimularea investițiilor de până la 4 miliarde de euro, precum și finanțarea proiectelor majore de infrastructură.
ROMÂNIA
Ministrul apărării, Ionuț Moșteanu, efectuează o vizită în Egipt. Va fi semnat un memorandum de înțelegere privind cooperarea militară
Ministrul apărării, Ionuț Moșteanu, efectuează o vizită oficială în Egipt în perioada 1-2 noiembrie.
Potrivit unui comunicat al MApN remis CaleaEuropeană.ro, va avea loc semnarea Memorandumului de Înțelegere privind cooperarea militară între Ministerul Apărării Naționale al României și Ministerul Apărării și al Producției Militare al Egiptului, condus de generalul Abdel Mageed Saqr.
„Acesta reprezintă un pas semnificativ în consolidarea relațiilor bilaterale în domeniul apărării și deschide noi oportunități de colaborare în instruire, educație militară, cercetare și logistică de apărare”, subliniază MApN.
Programul vizitei include întâlniri bilaterale la nivel de miniștri, depunerea unei coroane la Monumentul Memorial din Cairo, precum și o întâlnire cu membrii comunității românești din Egipt, la sediul Ambasadei României la Cairo.
Vizita contribuie la consolidarea relațiilor bilaterale dintre România și Egipt în domeniul apărării.
ROMÂNIA
Viziunea comună româno-germană asupra priorităților de la nivelul UE, reconfirmată la București și axată pe avansarea extinderii, sprijinul pentru R. Moldova și Ucraina și bugetul post-2027
Ministrul federal de stat pentru Europa al Germaniei, Gunther Krichbaum, a fost primit vineri, la București, de către ministrul afacerilor externe, respectiv secretarul de stat pentru afaceri europene, Orientul Mijlociu și Africa, cu ocazia vizitei oficiale a acestuia în România. Discuțiile au vizat consolidarea relațiilor bilaterale româno-germane, cooperarea în cadrul Uniunii Europene și coordonarea pozițiilor celor două state privind principalele dosare europene, inclusiv sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova, reforma instituțională a UE și viitorul buget multianual european 2028–2034, informează un comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro.
În cadrul convorbirilor, ambele părți au apreciat nivelul excelent al relațiilor bilaterale și au reiterat angajamentul cu privire la aprofundarea cooperării în multiple domenii de interes reciproc, atât în plan bilateral, cât şi în cadrul Uniunii Europene.
Cu referire la relațiile bilaterale, oficialii celor două țări au reconfirmat legăturile puternice existente atât sub aspectul integrării comunității românești în Germania, a minorității germane în România și a etnicilor germani originari din România stabiliți în Germania, cât și a unei cooperări economice robuste și diverse, Germania consolidându-și, în ultimii ani, poziția de principal partener comercial și investițional al României. În această bază solidă, discuțiile au ocazionat reiterarea, de ambele părți, a interesului privind dezvoltarea cooperării atât în domenii strategice precum securitatea și apărarea, afacerile interne, sectorul energetic, cât și în alte domenii sectoriale, de interes prioritar, precum educația, afacerile sociale sau turismul.
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a subliniat nivelul intens al dialogului politic bazat pe viziuni comune, încredere, respect și pragmatism. A arătat, de asemenea, că punctele de convergență dintre cele două state oferă o bază solidă pentru îndeplinirea obiectivelor comune majore, în beneficiul cetățenilor. S-a evidențiat, de ambele părți că, atât relația tradițională, cât și ansamblul provocărilor actuale și viitoare în plan economic și geopolitic evidențiază oportunități deosebite pentru consolidarea pe mai departe a legăturilor româno-germane.
În ceea ce privește cooperarea în cadrul Uniunii Europene, discuțiile au evidențiat viziunile comune ale României și Germaniei pe o serie de dosare prioritare de pe agenda europeană, precum avansarea politicii de extindere, sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova, importanța strategică a Mării Negre și reforma instituțională a UE, oferind totodată contextul unui schimb de păreri deschis privind viitorul cadru financiar multianual al UE 2028-2034, aflat în etapă de negociere a documentelor programatice.
Secretarul de stat, Clara Staicu a subliniat importanța ca viitorul buget european de investiții să fie unul solid, ambițios, strategic, orientat spre viitor, capabil să răspundă cerințelor de securitate, dar și importanța unei agende economice europene îndreptată spre prosperitate și competitivitate. Demnitarul român a arătat că România este profund implicată, de o manieră constructivă, responsabilă și pragmatică, în procesul de negociere, urmărind îndeaproape ca soluțiile care vor fi agreate să servească intereselor securitare și de dezvoltare ale țării noastre, inclusiv sub aspectul poziției României ca stat aflat la granița de est a Uniunii, în imediata vecinătate a conflictului activ din Ucraina.
De asemenea, secretarul de stat român a evidențiat interesul țării noastre pentru reflectarea importanței politicii agricole comune și politicii de coeziune în viitorul cadru financiar multianual ca principale instrumente de investiție ale Uniunii, cu rol atât în reducerea decalajelor de dezvoltare la nivelul regiunilor, cât şi în consolidarea competitivității economice a UE.
