Ministrul Daniel David atrage atenția asupra vulnerabilităților majore ce pot afecta societatea bazată pe cunoaștere: Analfabetismul funcțional permite infiltrarea pseudoștiinței, generând conspirații, abordări extremiste

Ministrul Educației și Cercetării a reafirmat angajamentul României de a rămâne ferm dedicată susținerii și promovării agendei UNESCO în toate domeniile de competență: educație, știință, cultură și comunicare.

Potrivit unui comunicat al ministerului, Daniel David participă, în perioada 30 octombrie – 2 noiembrie 2025, în calitate de șef al delegației României, la cea de-a 43-a sesiune a Conferinței Generale a UNESCO, desfășurată la Samarkand, în Uzbekistan.

Cu această ocazie, ministrul Educației și Cercetării a sublinait că „România va continua să se implice activ în domeniile din mandatul UNESCO, inclusiv prin intensificarea colaborării cu organizația și cu statele membre, învățând din bunele practici pentru a construi un viitor al păcii, securității și sustenabilității, și prin candidatura la alegerile pentru Executive Board (noiembrie 2025).

În mesajul transmis, Daniel David ministrul a subliniat că societățile moderne sunt societăți bazate pe cunoaștere, iar aceasta se fundamentează pe trei piloni.

Cercetarea – care generează cunoașterea;

Educația și cultura – care o diseminează;

Comunicarea – care o face accesibilă tuturor.

Totodată, ministrul a atras atenția asupra a trei vulnerabilități majore ce pot afecta societatea bazată pe cunoaștere:

Analfabetismul funcțional „permite infiltrarea pseudoștiinței, generând conspirații, abordări extremiste care pun la risc țesutul social și anulează valoarea de adevăr, devenind astfel virusul potențial mortal al societății bazate pe cunoaștere, un risc de securitate națională”. ”Analfabetismul funcțional trebuie confruntat atât direct (prin procese remediale), cât și indirect (prin procese educațional de calitate)”, a evidențiat ministrul.

Integrarea „fizic-cyber”, care deschide spații pentru știință, dar și pentru dezinformare, necesitând educație critică și discernământ digital. „Este important ca știința să fie integrată activ în aceste spații, odată cu blocarea pseudoștiinței, atât prin educației formală, cât și nonformală și informală. Spre exemplu, informațiile devin cunoaștere printr-o corectă analiză critică a acestora, astfel că gândirea critică devine un fenomen transversal al educației moderne”, a continuat ministrul. „Oamenii, tot mai emancipați astăzi, așteaptă alt gen de instituții sociale, în care să aibă un rol în co-crearea deciziilor care îi vor viza/afecta. În acest sens, demersul de „citizen science” și abordarea educației-științei în ecosisteme complexe sunt căile de urmat, dar înțelept, fără a reduce rigoarea științei, ci a aduce cetățeanul în cultura șțiinței și fără a anula rolurile educaționale distincte (ex.: elev vs. profesor vs. părinte vs. autorități locale vs. societate)”, a mai spus Daniel David.

Necesitatea co-creării, prin care cetățenii devin parte activă în deciziile publice, fără a diminua rigoarea științei.

În discursul său, ministrul Daniel David a felicitat-o pe Simona-Mirela Miculescu pentru mandatul său istoric la președinția celei de-a 42-a sesiuni a Conferinței Generale UNESCO, prima femeie diplomat român și a cincea femeie din istoria organizației în această poziție, evidențiind rolul său în promovarea digitalizării arhivelor UNESCO și consolidarea rolului organizației la nivel global.

În final, ministrul a menționat principalele situri UNESCO din România și a salutat recentele recunoașteri internaționale, printre care includerea orașului Bistrița în Rețeaua Orașelor Creative UNESCO (domeniul arhitectură).