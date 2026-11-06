Ministrul de externe a discutat cu omologul ucrainean despre securitatea la Marea Neagră, drepturile comunității românești și aderarea Ucrainei la UE

Ministrul afacerilor externe, Dan Neculăescu, a avut joi, la sediul MAE, o întrevedere bilaterală cu omologul său ucrainean, Andrii Sybiha. Discuțiile au vizat principalele teme de pe agenda comună, între care securitatea în regiunea Mării Negre, drepturile comunității românești din Ucraina și procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană.

„Președinția rotativă a Inițiativei Central Europene urmează să fie preluată de Ucraina de la România, în cadrul reuniunii ministeriale care va avea loc vineri, la București. În acest context, am avut astăzi o întrevedere bilaterală cu ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrii Sybiha. Am discutat principalele teme de pe agenda noastră comună: securitatea în regiunea Mării Negre, drepturile comunității românești din Ucraina și procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană. Am reafirmat sprijinul ferm al României pentru suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei, precum și angajamentul nostru comun pentru o pace justă și durabilă”, a scris Dan Neculăescu, pe X.

The rotating Presidency of the Central European Initiative is set to pass from Romania to Ukraine, at the Ministerial Meeting in Bucharest tomorrow. In this context, I had bilateral talks today with the Minister of Foreign Affairs of Ukraine @AndriiSybiha. We addressed the main issues on our common agenda: security in the Black Sea region, the rights of the Romanian community in Ukraine and Ukraine’s accession process to the European Union. I reaffirmed Romania’s firm support for Ukraine’s sovereignty, independence and territorial integrity, as well as our shared commitment to a just and lasting peace. 🇷🇴🤝🇺🇦 — Dan Neculaescu (@DanNeculaescu) November 5, 2026

La rândul său, Andrii Sîbiga a menționat că Ucraina va susține în cadrul Inițiativei Central Europene eforturile de pace și o încetare a focului completă în țara sa, întoarcerea copiilor ucraineni răpiți și navigația liberă în Marea Neagră, relatează Agerpres.

„Ne-am învățat lecțiile din război și avem experiență de luptă unică cu cele mai noi tehnologii. Suntem pregătiți să împărtășim toate aceste lucruri cu România și cu alte state membre ale Inițiativei Central Europene pentru a consolida securitatea europeană”, a transmis ministrul de Externe al Ucrainei.

El a remarcat că Inițiativa Central Europeană reunește țări membre UE și țări candidate.

„Obiectivul nostru principal este integrarea europeană prin cooperare regională”, a afirmat secretarul general al Inițiativei Central Europene, Franco Dal Mas, secretarul general al Inițiativei Central Europene.

El a evidențiat că organizația a condamnat războiul Rusiei împotriva Ucrainei de la început.

„Apărarea Ucrainei înseamnă apărarea Europei”, a completat Franco Dal Mas.