Ministrul de externe al Germaniei, Annalena Baerbock: Nord Stream 2 nu va intra în funcțiune în cazul unei escaladări între Ucraina și Rusia

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a transmis reprezentatei democrației belaruse, Svetlana Tihanovskaia, că Uniunea Europeană este alături de poporul din Belarus care luptă pentru libertate și democrație.

„Svetlana Tihanovskaia, ești o sursă de inspirație pentru noi toți. UE este alături de poporul din Belarus în lupta sa pentru libertate și democrație. Astăzi ne intensificăm sprijinul, cu o sumă suplimentară de 30 de milioane de euro pentru tineri, mass-media independente, IMM-uri în exil și actori culturali”, a scris Ursula von der Leyen pe contul de Twitter.

Sviatlana @Tsihanouskaya, you are an inspiration to us all.

The EU stands by the Belarusian people in their fight for freedom and democracy.⁰

Today we are stepping up our support, with an additional €30 million for youth, independent media, SMEs in exile and cultural actors. pic.twitter.com/KWZeQjrmQX

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 12, 2021