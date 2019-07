Ministrul de Externe al Germaniei cere o alianță a țărilor UE care să creeze un ”mecanism obligatoriu de distribuire” a migranților

Confruntată cu o presiune partea grupurilor politice din Parlamentul European cu privire la alegerea sa în fruntea Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, candidata propusă de Consiliului European în urma negocierilor maraton din 30 iunie – 2 iulie dintre liderii europeni, a promis eurodeputaților că viitoarea componență a Comisiei Europene va reflecta egalitatea de gen.

În cursul discuțiilor sale de miercuri cu grupul Renew Europe, von der Leyen a susținut că le va solicita șefilor de stat sau de guvern din Uniunea Europeană să propună câte doi candidați, câte un bărbat și o femeie, pentru pozițiile de comisar.

”Ce voi face eu este asta: vreau o Comisie care este formată din 50% femei și 50% bărbați. Astfel, le voi solicita șefilor de stat sau de guvern să prezinte doi candidați, un bărbat și o femeie. Deci asta căutăm”, a spus von der Leyen în timpul discuțiilor cu grupul condus de Dacian Cioloș, intervenția sa încheindu-se în aplauzele sălii.

Gender equality is a topic close to my heart, which is why I came forward with this proposal at this morning’s meeting with @RenewEurope.#EuropeIsAWoman pic.twitter.com/Y6s5dUeaWq

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 10, 2019