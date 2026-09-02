Ministrul de externe al Groenlandei: Dialogul cu SUA este în desfășurare. Oficialii lucrează intens pentru rezolvarea situației

Negocierile dintre Groenlanda și Statele Unite privind viitorul insulei arctice continuă, însă conținutul discuțiilor rămâne confidențial, a declarat miercuri ministrul groenlandez de externe, Mute Egede, în cadrul unei dezbateri desfășurate în Parlamentul European, relatează Reuters, preluat de Agerpres.

„Oficialii lucrează intens pentru a rezolva situația. Din păcate, nu pot împărtăși detaliile acestor discuții, dar ceea ce vă pot spune este că dialogul nostru este în desfășurare”, a afirmat Mute Egede.

Discuțiile diplomatice au fost lansate după ce președintele american Donald Trump a susținut în repetate rânduri că Statele Unite trebuie să dobândească Groenlanda din considerente de securitate.

Declarațiile liderului de la Casa Albă au generat tensiuni între Washington și Copenhaga, deși Statele Unite și Danemarca sunt ambele membre fondatoare ale NATO, și au provocat reacții ample în Europa.

Groenlanda este un teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, iar autoritățile de la Nuuk au respins constant posibilitatea ca insula să fie vândută sau anexată. Oficialii groenlandezi au insistat că locuitorii teritoriului sunt singurii care îi pot decide viitorul.

În luna mai, guvernul Groenlandei anunța că negocierile cu Statele Unite înregistraseră progrese, dar reafirma că insula nu este de vânzare. Mute Egede și premierul groenlandez Jens-Frederik Nielsen s-au întâlnit atunci, la Nuuk, cu trimisul special al SUA, Jeff Landry.

Egede, fost premier al Groenlandei, a preluat în aprilie conducerea Ministerului Afacerilor Externe, având misiunea de a gestiona relația cu Washingtonul. Portofoliul său include și domeniile resurselor minerale și politicilor economice.

După perioada de tensiuni dintre Statele Unite, Groenlanda, Danemarca și aliații europeni, disputa a fost transferată pe o cale diplomatică, fără ca părțile să anunțe până în prezent un acord asupra chestiunilor aflate în negociere.