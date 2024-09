Ministrul de externe al Lituaniei consideră că succesul AfD în alegerile regionale din Germania trece dincolo de granițele țării: Ceea ce vedem acum este un trend european

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a primit, miercuri, raportul final al Dialogului strategic privind viitorul agriculturii în UE, care propune o serie de recomandări care vor sta la baza viziunii Comisiei asupra agriculturii și alimentației. Aceasta va fi prezentată în primele 100 de zile de activitate ale Comisiei Von der Leyen II.

Raportul, intitulat „O perspectivă comună pentru agricultură și alimentație în Europa”, a fost aprobat în unanimitate de cei 29 de membri ai dialogului strategic, reprezentând un consens important între principalele interese din lanțul agroalimentar european, societatea civilă, comunitățile rurale și mediul academic, în contextul unei dezbateri publice polarizate. Această abordare poate contribui la dezvoltarea unor soluții durabile pentru sisteme agroalimentare competitive, reziliente și diversificate în UE.

The work of the Strategic Dialogue on Agriculture shows that we can overcome polarisation, create trust and find common solutions.

It’s a success in itself.

The recommendations will now feed into a Vision for Agriculture and Food ↓ https://t.co/xnEnQyeE6B

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 4, 2024