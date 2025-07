Ministrul de externe al Poloniei susține că aliații NATO ai Statelor Unite vor egala cheltuielile militare cu cele ale SUA: ”Ar trebui să fie suficient pentru a-l descuraja pe Putin”

Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a declarat în cadrul unei intervenții la postul de radio al CNN că statele membre NATO, cu excepția SUA, și-au asumat angajamentul de a-și dubla cheltuielile pentru apărare, într-un efort de consolidare a descurajării față de agresiunea Rusiei.

„De când președintele Trump a preluat funcția, am dublat (Polonia) deja chetuielile pentru apărare”, a afirmat înaltul oficial polonez. Potrivit acestuia, noile angajamente ale țărilor europene din cadrul Alianței vor duce la o dublare suplimentară a bugetelor de apărare, ceea ce ar însemna de fapt o echivalare cu cheltuielile SUA pentru apărare.

💬 We have already doubled our defence spending since President Trump first took office.

We [NATO except US] have now pledged to double it again. If we do that, our spending will match that of the 🇺🇸, it should be enough to deter Putin.

| FM @sikorskiradek to @CNN

— Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) July 2, 2025