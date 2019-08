Ministrul de externe al Republicii Moldova: ”Relaţia dintre Chişinău şi Bruxelles capătă o intensitate tot mai mare”

Președintele american Donald Trump a anunțat joi lansarea unui comandament militar american al spațiului care va avea ca misiune să asigure supremația Statelor Unite, pe fondul amenințărilor Chinei și Rusiei, informează AFP, citat de Agerpres.

”Este un moment istoric, o zi istorică în care se recunoaşte că spaţiul este în centrul securităţii naţionale şi apărării Americii”, a afirmat preşedintele Statelor Unite în cursul unei ceremonii la Washington, adăugând că ”Spacecom se va asigura ca dominaţia americană în spaţiu să nu fie ameninţată niciodată”.

“With today’s action, we open another great chapter in the extraordinary history of the United States military.” pic.twitter.com/pgPhAGYt5y

— The White House (@WhiteHouse) August 29, 2019