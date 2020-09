Ministrul de externe Bogdan Aurescu, convorbire telefonică cu omologul din Arabia Saudită pentru extinderea dialogului politico-diplomatic și a relațiilor sectoriale

Distrugătorul american USS Roosevelt și nava de expediție USNS Yuma s-au aflat în perioada 14-23 septembrie în Marea Neagră, demonstrând angajamentul SUA față de securitatea maritimă a aliaților și partenerilor NATO, informează Ambasada SUA la București.

Cele două nave au efectuat operațiuni maritime de rutină și au vizitat porturile de la Marea Neagră ale Bulgariei și Ucrainei.

USNS Yuma 🇺🇸, @MSCSealift vessel, departs the #BlackSea after conducting routine maritime operations from Sept 14-23. The vessel conducted port visits in Ukraine 🇺🇦 & Bulgaria 🇧🇬. #US6thFleet routinely operates in the #BlackSea in support of our allies & partners in the region. pic.twitter.com/lwsTIdEH7A

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) September 23, 2019