Ministrul de externe Bogdan Aurescu: La 16 ani de la semnarea Tratatului de aderare la UE, România reafirmă angajamentul față de valorile europene și sprijină o UE mai puternică

România își menține agajamentul față de proiectul UE și de valorile sale fundamentale și are încredere în capacitatea comună a UE de a depăși provocările, transmite ministrul de externe, Bogdan Aurescu, cu prilejul împlinirii a 16 ani de la semnarea Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană.

”Coeziunea și solidaritatea, pietrele de temelie ale UE, sunt mai importante ca niciodată. România sprijină o Uniune mai puternică și mai rezilientă”, a completat Aurescu într-un mesaj publicat pe Twitter.

