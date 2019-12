Ministrul de Externe Bogdan Aurescu: Peste 411.000 de români s-au înregistrat pentru a rămâne în Regatul Unit după Brexit

Ambasadorul agreat al Statelor Unite la București, Adrian Zuckerman, a subliniat, marți, la întâlnirea cu președintele Klaus Iohannis, că va acționa pentru a sprijini autoritățile române în demersurile privind consolidarea statului de drept şi lupta împotriva corupţiei, potrivit unui comunicat al Administraţiei Prezidenţiale, citat de Agerpres.

În cadrul întrevederii, preşedintele Klaus Iohannis a evocat soliditatea Parteneriatului Strategic dintre cele două ţări, în plină dezvoltare şi aprofundare, în special după întâlnirile pe care le-a avut cu preşedintele Donald Trump, subliniind că România este un aliat de încredere al SUA, arată Administraţia Prezidenţială.

În acest context, ambasadorul Adrian Zuckerman a exprimat angajamentul său ferm de a contribui la dezvoltarea puternică a Parteneriatului Strategic, exprimând aprecierea de care România se bucură din partea preşedintelui Donald Trump.

Cei doi oficiali au evocat relaţiile politice excelente dintre cele două ţări, evidenţiind şi necesitatea consolidării relaţiilor economice şi convenind asupra continuării, într-un ritm accelerat, a demersurilor pentru sporirea semnificativă a investiţiilor americane în România.

Președintele Klaus Iohannis l-a primit marți la Palatul Cotroceni pe ambasadorul agreat al Statelor Unite la București, Adrian Zuckerman, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare.

Șeful statului a menționat că a avut ”o primă discuție foarte bună” cu acesta.

”Suntem hotărâți să continuăm parteneriatul strategic pe care îl avem. Domnul ambasador este foarte dispus să se implice total în dezvoltarea tuturor aspectelor acestui parteneriat. Am reiterat aspectele cele mai importante, întâlnirile pe care le-am avut cu Trump, faptul că România în NATO este un partener serios, credibil, care își alocă resursele promise. În partea de economie, am convenit să continuăm într-un ritm accelerat toate demersurile pentru a convinge investitori americani în România”, a declarat Klaus Iohannis, președintele României, în cadrul unei conferințe de presă.

Sâmbătă, 14 decembrie, ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a avut, de asemenea, o întrevedere cu ambasadorul agreat al SUA în România, Adrian Zuckerman.

Ministrul Bogdan Aurescu a reamintit obiectivul, de mare importanță pentru cetățenii români, al accederii țării noastre în Programul Visa Waiver.

În același timp, a menționat faptul că societatea românească este una dintre cele mai pro-transatlantice și pro-americane din Europa, iar țara noastră acționează în mod constant, în interiorul UE și al NATO, pentru întărirea legăturii transatlantice.

Adrian Zuckerman a fost confirmat la 21 noimebrie de Senatul american în funcția de ambasador în România, avocatul propus de președintele Statelor Unite Donald Trump pentru această funcție devenind astfel cel l-a succedat pe Hans Klemm.

Adrian Zuckerman, de profesie avocat, a fost admis în Baroul din New York în 1984, şi partener în cadrul firmei internaţionale de avocatură Seyfarth Shaw LLP.

Acesta a ocupat în trecut funcția de co-președinte pentru proprietăţi imobiliare şi servicii corporate la Epstein Becker & Green New York, iar înainte de aceasta a fost preşedinte pentru proprietăţi imobiliare la Lowenstein Sandler, LLP, New York.

În plus, acesta a fost, de asemenea, și judecător în cadrul Real Estate Board – New York. Activ în ceea ce priveşte iniţiativele filantropice şi educaţionale, Zuckerman este membru în board-ul Kids Corp. şi în board-ul absolvenţilor Facultăţii de Drept din New York.

Potrivit Casei Albe, Zuckerman a emigrat în Statele Unite din România la vârsta de 10 ani şi vorbeşte fluent limba română. El are diplomă de absolvire de la Massachusetts Institute of Technology (1979), iar diploma în drept este obţinută la New York Law School (1983).