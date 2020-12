Ministrul de Externe Bogdan Aurescu: România, un susţinător constant al aspiraţiilor Nord-Atlantice ale Republicii Macedonia de Nord

Prim-ministrul interimar Nicolae Ciucă a declarat marți, cu prilejul decorării sale cu Legiunea de Merit (în grad de ofițer) a Statelor Unite, că parteneriatul strategic dintre România şi SUA este unul dintre pilonii pe care se bazează apărarea ţării noastre şi a contribuit semnificativ la dezvoltarea Armatei României.

Generalul în rezervă Nicolae Ciucă a fost decorat cu Legiunea de Merit (în grad de ofiţer) de ambasadorul american, Adrian Zuckerman, în prezenţa preşedintelui Klaus Iohannis şi a preşedintelui PNL, Ludovic Orban, pentru recunoaşterea meritelor din timpul desfăşurării activităţii de şef al Statului Major al Apărării, în perioada ianuarie 2015 – decembrie 2019. Legiunea de Merit este cea mai înaltă decorație militară americană pe care o poate primi un militar străin.

“Este o onoare pentru mine să primesc această înaltă distincţie. Fiecare dintre noi, militari sau civili, în instituţiile în care ne desfăşurăm activitatea, suntem în slujba cetăţeanului, în slujba ţării, şi distincţia acordată astăzi este o recunoaştere a meritelor întregului personal al Armatei României, o recunoaştere a muncii susţinute a tuturor. Eu sunt astăzi aici doar reprezentantul celor care şi-au dăruit cele mai preţioase bunuri – timpul, sănătatea şi chiar viaţa – pentru îndeplinirea misiunilor încredinţate de ţară“, a afirmat Nicolae Ciucă, marţi, la ceremonia organizată la Ambasada SUA cu prilejul decorării sale, informează Agerpres.

El a adăugat că niciun comandant, oricât de bun ar fi, nu poate câştiga o luptă fără a avea alături de el o armată puternică.

“Pentru cei care poartă uniforma militară, munca de echipă este foarte importantă şi vreau, şi pe această cale, să aduc mulţumiri camarazilor mei, parte dintre ei prezenţi astăzi în sală, ceilalţi aflaţi la datorie în ţară şi în teatrele de operaţii, şi să-i asigur de respect şi de consideraţie pe măsură. În activitatea mea am pus întotdeauna pe primul loc binele structurii şi instituţiei din care am făcut parte. Am acţionat permanent pentru promovarea şi susţinerea acestora şi am convingerea că aceasta este singura cale pentru atingerea obiectivelor proprii şi instituţionale, fiind, totodată, garanţia unei percepţii reale, inclusiv în mediul multinaţional”, a spus Ciucă.

Premierul interimar a subliniat că mediul multinaţional a avut un impact foarte mare în procesul de transformare şi modernizare a Armatei României.

“Pentru mine, misiunile în teatrele de operaţii din Afganistan şi Irak alături de militarii americani au constituit momente în care am înţeles că trebuie să fim mândri de noi pentru că suntem profesionişti şi dăruiţi în îndeplinirea misiunilor, că avem potenţial şi că trebuie să-l punem în valoare printr-un efort de voinţă şi ambiţie, elemente care trebuie transmise din generaţie în generaţie. Nu mă gândeam atunci că voi ajunge şef al Apărării sau că, într-o zi, peste ani, voi fi onorat cu cea mai înaltă distincţie americană pe care o poate primi un militar străin. Cu siguranţă, însă, întreaga mea carieră a fost influenţată de experienţa pe care am trăit-o acolo, în linia întâi, cu militarii români şi aliaţii noştri din Statele Unite ale Americii, cărora le sunt recunoscător pentru că împreună am acumulat o mare parte din experienţa necesară transformării şi modernizării Armatei României”, a mai declarat Ciucă.

SUA au susţinut permanent România şi Armata pe drumul dificil al atingerii standardelor specifice NATO, a adăugat el.

“Parteneriatul strategic dintre ţările noastre este unul dintre pilonii pe care se bazează apărarea ţării noastre, a contribuit semnificativ la dezvoltarea Forţelor Armate”, a subliniat Ciucă.

Şeful interimar al Executivului a reiterat că Legiunea de Merit ce i-a fost acordată reprezintă o recunoaştere a muncii de echipă şi că tuturor celor cu care a lucrat de-a lungul timpului li se cuvine meritul acordării acestei distincţii.

“Ştiu ce simbolizează Legiunea de Merit, dar consider, încă o dată, că ea reprezintă o recunoaştere a muncii de echipă, a tuturor celor cu care am lucrat de-a lungul timpului şi lor li se cuvine, în egală măsură, meritul atribuirii acestei medalii. Pentru sprijinul permanent şi robust pe care-l arătaţi ţării noastre, vă mulţumesc, domnule ambasador Adrian Zuckerman, iar pentru onoarea de a primi această medalie vă mulţumesc în numele întregului personal al Armatei României”, a arătat Ciucă.

Decorația Legiunea de Merit este o decorație militară a SUA, cea mai înaltă distincție de acest tip pe care un militar străin o poate primi.

Decorația se acordă personalului militar a Statelor Unite ale Americii persoanelor cu o conduită meritorie în serviciul militar, cu realizări deosebite în cadrul acțiunilor, dovedind curaj deosebit (se acordă de regulă ca ultima decorație înainte de pensionare de obicei generalilor și coloneilor, fiind rare cazurile când decorația se acordă militarilor cu rang inferior), sau personalităților politice ale unor țări străine, în acest caz gradul primit depinde foarte mult de funcția decoratului. Legiunea de Merit, în grad “de comandant șef”, a fost acordată în 1945 Regelui Mihai I al României pentru “exercitarea unui serviciu remarcabil pentru cauza Națiunilor Aliate în lupta lor împotriva Germaniei hitleriste”.

Nicolae Ionel Ciucă, născut la 7 februarie 1967 , la Plenița, în județul Dolj, este un general român de armată. De la 1 ianuarie 2015 până pe 29 octombrie 2019 a fost Șeful Statului Major General, fiindu-i prelungit mandatul cu un an în urma unei decizii a președintelui Klaus Iohannis.

În data de 28 octombrie 2019, președintele Klaus Iohannis a semnat decretul de trecere în rezervă a lui Ciucă. În data de 4 noiembrie 2019 a preluat mandatul de ministru în cadrul Ministerului Apărării. În luna octombrie, Nicolae Ciucă s-a înscris PNL și a fost cap de listă al liberalilor la Senat în județul Dolj la alegerile parlamentare din 6 decembrie și va deveni senator în viitorul Parlament.

Ciucă este un militar de carieră care s-a făcut remarcat prin prezența la numeroase misiuni militare în afara țării, precum Irak, Afganistan sau Bosnia. Nicolae Ciucă a fost comandantul Batalionului 26 Infanterie (cunoscut și drept Scorpionii Roșii) pe care l-a condus în Afganistan și apoi în Irak.

Bătălia de la Nassiria (Irak, mai 2004), în care trupele românești au fost conduse de Nicolae Ciucă, este prima bătălie la care soldații români au fost combatanți activi după cel de-al Doilea Război Mondial.

Din 7 decembrie 2020 este prim-ministru interimar al Guvernului după demisia prim-ministrului Ludovic Orban.