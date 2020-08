Ministrul de externe Bogdan Aurescu: Statele UE trebuie să arate solidaritate cu Grecia și Cipru în criza din Mediterana de Est

Statele membre ale Uniunii Europene “trebuie să continue să arate solidaritate cu Grecia şi Cipru, în criza din Mediterana de Est”, a afirmat, miercuri, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, într-un mesaj pe Twitter, cu o zi înaintea reuniunii informale în format Gymnich a şefilor diplomaţiilor din UE, ce are loc joi şi vineri, la Berlin.

“În ceea ce priveşte tensiunile din Mediterana de Est, mâine, la reuniunea în format Gymnich din Berlin, voi reitera faptul că statele membre ale Uniunii Europene trebuie să continue să arate solidaritate cu Grecia şi Cipru şi, în acelaşi timp, să încurajeze din plin dialogul paşnic dintre părţi către o rezolvare şi dezescaladare a conflictului, în concordanţă cu dreptul internaţional”, a scris Aurescu.

On tensions in #EastMed, tomorrow @ #Gymnich in Berlin I’ll reiterate that #EU Member States must continue to show solidarity w/ Greece & Cyprus, while strongly encouraging peaceful dialogue between parties towards #DisputeSettlement & de-escalation, in line w/International Law

