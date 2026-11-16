Ministrul de Externe cere statelor UE să continue contribuțiile cu capabilități în România și solicită coordonare cu NATO, după incidentele de securitate din weekend

Ministrul afacerilor externe Dan Neculăescu va solicita partenerilor continuarea contribuțiilor cu capabilități în România și o coordonare între NATO și Uniunea Europeană, în contextul celor patru alerte de drone înregistrate într-un interval de 24 de ore și despre cele trei nave lovite în weekend.

„Acest lucru este inacceptabil, așa că astăzi voi fi foarte clar în această privință. Le voi cere colegilor și omologilor mei să continue să contribuie cu capabilități în România și voi solicita, de asemenea, coordonare între NATO și UE în această privință”, a afirmat Neculăescu, la sosirea la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, de la Bruxelles.

Ministrul a anunțat că va aborda și accelerarea operaționalizării hubului de securitate de la Marea Neagră, amintind angajamentul financiar anunțat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu ocazia vizitei sale în țară.

„Astăzi îi voi informa, de asemenea, pe omologii mei despre accelerarea operaționalizării hubului de securitate din România, după vizita de anul trecut în România a președintei Comisiei, care a promis 50 milioane de euro pentru România și Bulgaria, pentru ca acest centru să devină operațional cât mai curând posibil”, a declarat acesta.

În privința negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina, Neculăescu a salutat interesul reînnoit al Statelor Unite pentru facilitarea discuțiilor, precum și constituirea grupului european care va reprezenta interesele Europei.

El a subliniat însă că România, care are o frontieră comună de 640 de kilometri cu Ucraina, trebuie să se asigure că interesele, ideile și contribuția sa sunt luate în considerare. În acest scop, ministrul a anunțat că se va întâlni cu membri ai grupului european pentru a le transmite că prioritatea României este „o pace justă și durabilă”.

Neculăescu a avertizat că o eventuală discuție despre arhitectura de securitate europeană trebuie să pornească de la interesele UE și NATO.

„Dacă se va ajunge la o discuție despre arhitectura de securitate europeană, voi spune clar că trebuie să pornim mai întâi de la interesele UE și NATO, nu de la cererile nerezonabile pe care le-am văzut din partea Rusiei în decembrie 2021”, a afirmat ministrul.

După Consiliul Afaceri Externe, șeful diplomației române va participa și la o reuniune ministerială dedicată Mării Negre, la care sunt așteptați parteneri precum Turcia, Armenia și Azerbaidjan.

Neculăescu a subliniat că discuțiile trebuie să vizeze atât conectivitatea, cât și securitatea regiunii, iar perspectivele partenerilor sunt importante pentru aceste dezbateri.