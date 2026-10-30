Ministrul de externe, despre suportarea unor costuri privind prezența militară SUA: Este un interes strategic major ca Statele Unite să aibă o prezență în România

Ministrul de externe Dan Neculăescu a afirmat joi că România se află în dialog cu administrația americană privind viitorul prezenței militare a SUA pe teritoriul țării noastre și că a transmis Washingtonului argumentele pentru menținerea și consolidarea acesteia, în contextul evaluării posturii militare americane în Europa. Șeful diplomației române a precizat că există o ofertă adresată părții americane, însă nu a oferit detalii despre eventualele costuri pe care România ar fi dispusă să le suporte.

„Ceea ce este important este că noi am decis la nivel național că este un interes strategic major ca Statele Unite să aibă o prezență americană în România și pentru asta haideți să spunem că avem o ofertă pe care o facem părții americane și cu care suntem în dialog”, a declarat Dan Neculăescu într-un interviu pentru TVR.

Întrebat despre posibilitatea retragerii unor noi efective militare americane din România, în urma evaluării realizate de Pentagon asupra posturii SUA în Europa, ministrul a evitat să facă previziuni, dar a descris relația bilaterală pe dimensiunea de securitate drept „una foarte bună”.

„În momentul de față vă pot spune un singur lucru: relația noastră cu SUA este una foarte bună pe dimensiunea de securitate, contactele sunt foarte bune”, a afirmat Neculăescu.

Acesta a amintit că Marius Lazurca, consilierul prezidențial pentru securitate națională și politică externă, se află în Statele Unite pentru discuții cu reprezentanți ai administrației americane și a menționat contactele anterioare cu NATO. „Așadar, la acest moment, contactele sunt foarte bune, dialogul este unul eficient, spunem ce poate aduce România pentru securitatea Statelor Unite ale Americii”, a declarat șeful diplomației române.

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Întrebat ce poate oferi România Statelor Unite, ministrul de externe a invocat stabilitatea țării, poziția sa strategică în regiune, sprijinul populației pentru SUA și cooperarea militară îndelungată dintre cele două state.

„În primul rând, poate aduce stabilitate, o proiecție foarte importantă a interesului american în regiune, poate aduce o țară care are în proporție de peste 60% sprijin pentru SUA şi deci un puternic sentiment pro-atlanticist și o cooperare foarte lungă cu Statele Unite al Americii, care a creat legături și interoperabilitate foarte greu obținut în alte părți”, a explicat Dan Neculăescu.

Ministrul s-a declarat optimist în privința argumentelor prezentate de București, dar a precizat că decizia finală aparține părții americane. „Prin urmare, are foarte multe de oferit în acest moment și cred că Statele Unite ale Americii vor fi sensibilizate de aceste argumente ale noastre. Sigur, rămâne să vedem decizia finală, dar eu sunt optimist”, a spus acesta.

Referindu-se la posibilitatea unei competiții între statele de pe Flancul Estic pentru atragerea trupelor americane, ministrul a afirmat că Bucureștiul și Varșovia au convenit că nu există o astfel de rivalitate.

„Am să fiu sincer, noi am vorbit cu colegii noștri polonezi și am convenit că nu există o competiție între noi”, a declarat Neculăescu. El a admis că eforturile statelor de a găzdui cât mai multe trupe americane și de a-și evidenția avantajele pot crea o asemenea percepție, însă a subliniat că dialogul și cooperarea cu Polonia și cu celelalte state de pe Flancul Estic sunt foarte bune.

„La acest moment, dialogul nostru cu Polonia și cu celelalte state din Flancul Estic este unul foarte bun, cooperarea noastră chiar în ceea ce privește legăturile cu SUA funcționează, deci nu aș vedea-o ca o competiție. Însă, noi ne prezentăm serios, aprofundat și destul de, aş zice, vocal, argumentele noastre”, a afirmat ministrul.

Întrebat despre informațiile apărute în presa americană potrivit cărora România ar fi dispusă să suporte anumite costuri pentru a securiza prezența militară americană, Dan Neculăescu a precizat că discuțiile cu Washingtonul nu au ajuns la o decizie finală.

„Deocamdată suntem într-un dialog cu SUA pe tema aceasta, nu avem decizii finale, nu avem și nu aș putea să comentez acum ce ar presupune aceste costuri și cât ar însemna sau, mă rog, de unde ar fi ele”, a declarat ministrul, refuzând să ofere detalii despre oferta transmisă Statelor Unite, lucru pe care l-a motivat prin faptul că discuțiile sunt încă în desfășurare și nu au fost stabilite toate elementele acesteia.