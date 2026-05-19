Ministrul de externe din R. Moldova, Mihai Popșoi, evidențiază  importanța cooperării și solidarității europene pentru consolidarea securității energetice, în contextul războiului rus din Ucraina 

Teodora Ion
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe din Republica Moldova, Mihai Popșoi, a participat, în calitate de vorbitor, la panelul de discuții „Consolidarea rezilienței – Ce înseamnă războiul energetic al Ucrainei pentru Europa”, organizat în cadrul conferinței internaționale de nivel înalt, desfășurată la Berlin.

Potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe de la Chișinău, Mihai Popșoi a evidențiat importanța cooperării și solidarității europene pentru consolidarea securității energetice, în contextul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. 

Ministrul a vorbit despre impactul situației regionale asupra Republicii Moldova, inclusiv despre experiența țării noastre în gestionarea crizelor generate de un sistem construit în jurul unui singur furnizor de gaze naturale. 

Vicepremierul a menționat că, în ultimii ani, Republica Moldova a făcut progrese semnificative în acest domeniu, prin eliminarea dependenței de gazul rusesc și prin accesarea piețelor internaționale, ceea ce a consolidat flexibilitatea și reziliența sistemului energetic. 

„Orice suport acordat Ucrainei este, în egală măsură, sprijin pentru Republica Moldova și pentru securitatea întregii regiuni. În urmă cu cinci ani, țara noastră era un caz clasic de dependență și vulnerabilitate energetică. Astăzi, Republica Moldova este un exemplu de reziliență, deși încă în proces de consolidare a independenței energetice, dar cu progrese semnificative în direcția acestui obiectiv”, a spus Mihai Popșoi. Viceprim-ministrul a trecut în revistă măsurile implementate de autoritățile de la Chișinău pentru reducerea vulnerabilităților și consolidarea rezilienței energetice, inclusiv sincronizarea cu rețeaua electrică europeană ENTSO-E, dezvoltarea interconexiunilor cu România, extinderea capacităților de producere a energiei regenerabile și diversificarea surselor de aprovizionare.

Mihai Popșoi a apreciat sprijinul partenerilor externi și rolul UE, al Comunității Energetice și al cooperării cu SUA în fortificarea rezilienței Republicii Moldova și în avansarea procesului de integrare în piața energetică europeană. 

Totodată, a reiterat angajamentul Republicii Moldova de a continua parcursul european și de a rămâne un partener de încredere pentru Uniunea Europeană și Ucraina.

Pensiile și contribuțiile sociale ale cetățenilor români și americani vor fi recunoscute reciproc în România și SUA, anunță ministrul Oana Țoiu
Cu o moștenire controversată și distinsă cu Ordinul European de Merit, Angela Merkel afirmă că UE trebuie să își respecte "promisiunile" de pace, prosperitate și valori democratice făcute cetățenilor
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

