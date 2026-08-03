Ministrul de Externe din R. Moldova onorează memoria ucrainenilor uciși în războiul rus: Rezistența poporului ucrainean contribuie la securitatea întregii Europe

INTERNAȚIONALREPUBLICA MOLDOVA
Teodora Ion
Autor: Teodora Ion
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© Mihai Popșoi/ Facebook

Rezistența poporului ucrainean contribuie la securitatea Republicii Moldova și a întregii Europe, a transmis Mihai Popșoi, viceprim-ministru și ministru de Externe al Republicii Moldova.

La Kyiv, alături de omologul său Andrii Sybiha și reprezentanții corpului diplomatic ucrainean, acesta a adus un omagiu celor care și-au pierdut viața în războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe de la Chișinău.

Oficialii au vizitat stația de metrou Lukianivka, grav avariată în urma atacurilor rusești, ulterior, s-au deplasat în Piața Independenței (Maidan Nezalejnosti), unde au adus un omagiu ucrainenilor care au murit pe câmpul de luptă, apărând independența, suveranitatea și libertatea Ucrainei. „Războiul de agresiune, neprovocat și nejustificat, continuă, pentru al cincilea an consecutiv, să ia vieți, să despartă familii, și să distrugă sate și orașe. Chipurile de pe portretele expuse aici, în Piața Independenței, ne amintesc de curajul și devotamentul celor care și-au apărat patria, al oamenilor care și-au sacrificat viața pentru ca Ucraina să rămână liberă”, a subliniat Mihai Popșoi.

El a făcut apel la încetarea războiului și a transmis că Republica Moldova este solidară cu Ucraina.

„Rămânem uniți în apărarea păcii, libertății și dreptului fiecărui popor de a-și decide propriul viitor”, a mai spus Mihai Popșoi.

Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, se află într-o vizită de lucru în Ucraina, la invitația șefului diplomației de la Kyiv, Andrii Sybiha. 

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Teodora Ion
Teodora Ionhttp://www.caleaeuropeana.ro
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

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