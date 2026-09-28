Ministrul de externe, după controversele privind vizita la București a ambasadoarei SUA în Grecia: A fost în afara unui mandat de reprezentare sau negociere; Coridorul Vertical, o prioritate pentru România

Ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, a declarat luni că vizita în România a ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, din luna martie, nu a avut caracter oficial și nu a reprezentat o negociere cu statul român, în contextul dezvăluirilor publicate de The Wall Street Journal despre implicarea acesteia în discuții privind România și promovarea Coridorului Vertical de gaze.

„Unul dintre ele ține de reprezentare oficială a punctelor de vedere ale Statelor Unite ale Americii în legătură cu reprezentanții instituționali din România și mandatul de reprezentare al Statelor Unite ale Americii este acordat ambasadorului SUA în România, Darryl Nirenberg, sigur că am vorbit cu dumnealui în aceste zile”, a declarat Oana Țoiu luni, într-o conferință de presă.

Referindu-se direct la vizita lui Kimberly Guilfoyle în România, șefa diplomației române a precizat că aceasta a avut loc în cadrul unui eveniment privat.

„În ceea ce privește vizita ambasadoarei SUA în Grecia, în România, a fost o vizită în cadrul unui format de eveniment al mediului de afaceri, deci practic în afara unui mandat de reprezentare, de negociere sau în relație cu instituțiile statului român. De altfel, evenimentul la care se face referire e un eveniment de ordin privat, nu de ordin public”, a transmis Oana Țoiu.

Ea a subliniat că discuțiile purtate în afara formatelor oficiale nu ar trebui să reprezinte poziții de negociere ale statului român, precizând că reprezentarea oficială a Statelor Unite în relația cu autoritățile române o asigură ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg.

Declarațiile vin după o investigație publicată de The Wall Street Journal, care a relatat că, în martie, la o cină desfășurată la Atena în prezența unor oficiali greci și americani, Guilfoyle ar fi făcut referire la apropiata cădere a Guvernului condus de Ilie Bolojan. Potrivit unei persoane prezente la discuție și altor persoane cărora le-ar fi fost relatat ulterior episodul, ambasadoarea ar fi spus: „Putem face asta în ce țară dorim. Putem face asta aici”.

Relatarea WSJ a fost contestată de avocatul lui Guilfoyle, care a disputat modul în care a fost descrisă conversația.

Articolul WSJ a legat acest episod de rolul pe care ambasadoarea SUA în Grecia l-a avut în promovarea Coridorului Vertical de gaze, proiect destinat transportului gazelor naturale lichefiate, inclusiv din SUA, din Grecia către nordul și centrul Europei prin Bulgaria și România și mai departe către Ucraina. Publicația americană a relatat, de asemenea, despre eforturile lui Guilfoyle de a promova anumite tranzacții cu gaze în regiune, semnalează Hotnews.ro.

În România, în acest context, au apărut și imagini cu liderul PSD Sorin Grindeanu alături de Kimberly Guilfoyle, la un restaurant din București, pe 31 martie. La întâlnire au participat și consilierul de stat din Administrația Prezidențială Florin Vlădică și fostul ministru al energiei Bogdan Ivan.

Întrebat luni despre întâlnirea cu ambasadoarea SUA în Grecia, Sorin Grindeanu a spus că discuția a vizat rolul României în Coridorul Vertical de gaze. „Un rol de tranzit. Atât”, a declarat liderul PSD.

Oana Țoiu a explicat că pentru România Coridorul Vertical reprezintă o prioritate atât din perspectiva reducerii dependenței energetice de Rusia, cât și din perspectiva interesului pentru consolidarea implicării americane în regiune.

„Pentru România este o prioritate Coridorul Vertical și implicarea noastră ca țară de tranzit din cel puțin două motive. Unul dintre ele ține de susținerea regiunii pentru a putea să scadă dependența de sursele de energie din Rusia. Asta este poziția neabătută a României de mai bine de patru ani. Noi suntem una dintre primele țări care au renunțat la importul de gaz rusesc și de asemenea am susținut ca toate celelalte țări europene să facă același lucru ca un mecanism de descurajare a războiului de la granița noastră. România, de asemenea, are un interes să fie țară de tranzit pentru a asigura un angajament mai puternic al Statelor Unite ale Americii față de regiune. Interesele de investiții și cele de securitate, așa cum știți, în politica externă a Statelor Unite ale Americii au un rol de sinergie”, a declarat ea.

România, prin Transgaz, a semnat la 1 decembrie 2022, Memorandumul de Înţelegere (MoU) privind Coridorul Vertical de Gaze. Țările semnatare ale memorandumului respectiv au fost România, Grecia, Bulgaria și Ungaria, iar subiectul a fost aprofundat politic de președintele român de atunci Klaus Iohannis și de premierul grec Kyriakos Mitsotakis. Cel mai recent, președintele Nicușor Dan a organizat în luna mai, în marja reuniunii Comunității Politice Europene de la Erevan, un eveniment de nivel înalt dedicat Coridorului Vertical de Gaze și rolului acestuia în consolidarea securității energetice regionale în actualul context geopolitic.