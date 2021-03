Ministrul de externe german propune un “New Deal” în relațiile cu SUA: “America s-a întors, iar Germania este de partea voastră”

Germania doreşte ca în timpul preşedinţiei lui Joe Biden să aşeze pe noi baze relaţiile cu SUA, ajunse la un nivel minim în timpul preşedinției lui Donald Trump, şi aceste relaţii îmbunătăţite să deschidă uşa de pildă pentru posibile sancţiuni comune împotriva Chinei şi Rusiei pentru drepturile omului sau alte încălcări, a declarat marţi ministrul de externe german Heiko Maas, potrivit agenţiilor DPA şi Reuters, informează Agerpres.

În primul său discurs major despre relaţiile transatlantice după ce Biden a preluat funcția de președinte al SUA, Heiko Maas a oferit Statelor Unit un “New Deal”, care să includă o luptă comună pentru democraţie, creşterea responsabilităţii Germaniei în soluţionarea conflictelor din Europa şi din jurul acesteia, precum şi o strategie comună faţă de China şi Rusia.

Propunerea unui “new deal” transatlantic a fost formulată inițial de Heiko Maas într-un editorial comun cu omologul său francez Jean-Yves Le Drian, semnat pentru New York Times la scurt timp după ce a fost anunțată victoria lui Joe Biden în fața lui Donald Trump.

“America s-a întors – a spus președintele Joe Biden acum după săptămâni la München. Iar Germania este de partea voastră, răspundem noi astăzi”, a spus șeful diplomației germane, vorbind la un eveniment online organizat de US Brookings Institution.

„Amerika ist zurück“ – so lautete die Botschaft von Präsident @JoeBiden vor zwei Wochen in München. „Und Deutschland ist an Ihrer Seite“, lautet unsere Antwort heute. Das habe ich bei der Einweihung des Fritz-Stern-Lehrstuhls der @BrookingsInst betont.@BrookingsFP

— Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) March 9, 2021