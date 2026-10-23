Ministrul de Externe, întrevedere cu președintele Comitetului Militar al UE: „Coordonarea NATO-UE este esențială. NATO rămâne piatra de temelie a securității noastre”

Ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, s-a întâlnit cu președintele Comitetului Militar al UE, generalul Seán Clancy, și delegația acestuia, prilej cu care a subliniat importanța coordonării dintre NATO și Uniunea Europeană.

„Întrevedere importantă cu președintele Comitetului Militar al UE, generalul Seán Clancy, și delegația sa. Coordonarea NATO-UE este esențială. NATO rămâne piatra de temelie a securității noastre și continuăm să lucrăm pentru o Europă mai puternică într-o NATO mai puternică”, a scris Dan Neculăescu, pe X.

Important meeting with the Chair of the EU Military Committee, General Seán Clancy, and his delegation. NATO-EU coordination is paramount. NATO remains the bedrock of our security, and we continue to work towards a stronger Europe in a stronger NATO. 🇷🇴🇪🇺 @ChairmanEUMC https://t.co/6vYv8TQ83l — Dan Neculaescu (@DanNeculaescu) October 23, 2026

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Întrevederea ministrului de Externe, Dan Neculăescu, cu generalul Seán Clancy are loc în contextul vizitei oficiale în România a președintelui Comitetului Militar al Uniunii Europene, care s-a întâlnit joi, 22 octombrie, și cu ministrul apărării naționale, Ștefan-Radu Oprea, și șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, la sediul MApN.

Ministrul apărării naționale a subliniat importanța dezvoltării capacităților de supraveghere, avertizare timpurie și apărare antiaeriană, precum și a consolidării cooperării UE–NATO, în vederea creșterii capacității de prevenire și răspuns la amenințările actuale, potrivit MApN.

„Situația de securitate din regiunea Mării Negre este una complexă, marcată de atacuri cu drone în apropierea graniței României și de pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național, ceea ce impune consolidarea capacităților de apărare și cooperare regională. În acest context, pe lângă celelalte măsuri, este importantă să operaționalizăm Hub-ul de Securitate Maritimă de la Marea Neagră, ca instrument pentru creșterea securității și coordonării în regiune. Totodată, continuăm investițiile în apărare, care trebuie să răspundă atât nevoilor de înzestrare a Armatei României cu tehnică și echipamente moderne, cât și necesității de a integra industria națională de apărare în acest proces, prin dezvoltarea capacităților de producție a unor componente, consolidarea autonomiei strategice și crearea de noi locuri de muncă”, a declarat ministrul Ștefan-Radu Oprea.