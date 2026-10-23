Ministrul de Externe, întrevedere cu președintele Comitetului Militar al UE: „Coordonarea NATO-UE este esențială. NATO rămâne piatra de temelie a securității noastre”

NATOROMÂNIAU.E.
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
de citit in2 min.
© Dan Neculăescu/ X

Ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, s-a întâlnit cu președintele Comitetului Militar al UE, generalul Seán Clancy, și delegația acestuia, prilej cu care a subliniat importanța coordonării dintre NATO și Uniunea Europeană.

„Întrevedere importantă cu președintele Comitetului Militar al UE, generalul Seán Clancy, și delegația sa. Coordonarea NATO-UE este esențială. NATO rămâne piatra de temelie a securității noastre și continuăm să lucrăm pentru o Europă mai puternică într-o NATO mai puternică”, a scris Dan Neculăescu, pe X.

Citiți și CSAT: România va consolida capacitățile de supraveghere maritimă și de combatere a dronelor în contextul escaladării incidentelor din Marea Neagră

Întrevederea ministrului de Externe, Dan Neculăescu, cu generalul Seán Clancy are loc în contextul vizitei oficiale în România a președintelui Comitetului Militar al Uniunii Europene, care s-a întâlnit joi, 22 octombrie, și cu ministrul apărării naționale, Ștefan-Radu Oprea, și șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, la sediul MApN.

Ministrul apărării naționale a subliniat importanța dezvoltării capacităților de supraveghere, avertizare timpurie și apărare antiaeriană, precum și a consolidării cooperării UE–NATO, în vederea creșterii capacității de prevenire și răspuns la amenințările actuale, potrivit MApN.

„Situația de securitate din regiunea Mării Negre este una complexă, marcată de atacuri cu drone în apropierea graniței României și de pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național, ceea ce impune consolidarea capacităților de apărare și cooperare regională. În acest context, pe lângă celelalte măsuri, este importantă să operaționalizăm Hub-ul de Securitate Maritimă de la Marea Neagră, ca instrument pentru creșterea securității și coordonării în regiune. Totodată, continuăm investițiile în apărare, care trebuie să răspundă atât nevoilor de înzestrare a Armatei României cu tehnică și echipamente moderne, cât și necesității de a integra industria națională de apărare în acest proces, prin dezvoltarea capacităților de producție a unor componente, consolidarea autonomiei strategice și crearea de noi locuri de muncă”, a declarat ministrul Ștefan-Radu Oprea.

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

Construcții Erbașu

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Victor Negrescu pledează pentru un rol real al autorităților locale și regionale în stabilirea priorităților de finanțare din viitorul buget multianual al UE: România trebuie să pregătească de acum proiectele pentru următorii șapte ani
Victor Negrescu pledează pentru un rol real al autorităților locale și regionale în stabilirea priorităților de finanțare din viitorul buget multianual al UE: România trebuie să pregătească de acum proiectele pentru următorii șapte ani
Articolul următor
Prima vizită externă a premierului Luca Niculescu va fi în Republica Moldova și va avea loc pe 27 octombrie
Prima vizită externă a premierului Luca Niculescu va fi în Republica Moldova și va avea loc pe 27 octombrie
Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

Articole Populare