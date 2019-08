Ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif: Dacă SUA dorește o înâlnire cu Iranul, trebuie să respecte acordul nuclear din 2015 și să pună capăt ,,terorismului economic”

Ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif a declarat joi că, dacă Washingtonul doreşte o întâlnire cu Teheranul, trebuie mai întâi să respecte acordul nuclear din 2015 şi să înceteze ,,terorismul economic” împotriva poporului iranian, transmite Reuters, preluat de Agerpres.

Tensiunile dintre Teheran și Washington s-au înrăutățit de când Trump a retras SUA din acordul nuclear din 2015 și a reimpus sancțiunile asupra economiei iraniene. În ultimele luni, ambele state au fost autoarele unor acte de provocare în Orientul Mijlociu care au generat amenințări cu războiul din partea SUA și promisiuni de represalii din partea Iranului.

În replică, Teheranul a început să se abată treptat de la prevederile acordului şi a ameninţat cu noi încălcări ale acestuia în septembrie dacă nu îi vor fi ridicate sancţiunile.

,,Vom continua să ne reducem angajamentele din acordul din 2015 dacă interesele noastre nu sunt garantate”, a declarat, marți, preşedintele iranian Hassan Rouhani.

În acest sens, SUA au o poziție fermă care presupune că drumul spre normalizarea relațiilor este legat de denuclearizarea Iranului.

„Ceea ce ne dorim este foarte simplu. Trebuie să fie non-nucleari. Vom vorbi despre rachete balistice, vom vorbi despre momentul potrivit”, a spus Donald Trump, într-o declarație în marja Summitului G7 de la Biarritz, adăugând: „Dar trebuie să oprească terorismul. Cred că se vor schimba, chiar cred. Cred că au o șansă.”

La rândul său, șeful diplomației iraniene a replicat că ,,Statele Unite sunt angajate într-un război economic împotriva poporului iranian şi pentru noi nu va fi posibil să intrăm în discuţii cu Statele Unite dacă nu vor înceta să impună un război şi să se implice în terorism economic împotriva poporului iranian’, le-a declarat Zarif reporterilor joi la Kuala Lumpur, după discursul ţinut cu prilejul unui forum privind securitatea în lumea islamică, potrivit Agerpres.

,,Prin urmare, dacă vor să revină în sală există un bilet pe care trebuie să şi-l cumpere, iar acest bilet este respectarea acordului”, a continuat Zarif, referindu-se la acordul nuclear din 2015.

Ministrul a mai spus că, din punctul de vedere al Teheranului, o întâlnire este necesară doar ,,dacă există un rezultat”.

Declarațiile lui Zarif respectă linia de gândire a președintelui Rouhani care declara tot marți că Iranul nu intenţionează să poarte discuţii cu SUA până când Washingtonul nu va ridica toate sancţiunile ,,ilegale și nedrepte” pe care i le-a impus. De asemenea, în ceea ce privește chestiunea spinoasă a capabilităților nucleare, președintele iranian a precizat că ,,Teheranul nu a dorit niciodată arme nucleare”, adăugând că dacă este sigur că ,,participarea la o discuție sau o întâlnire cu cineva va contribui la dezvoltarea țării mele și la rezolvarea problemelor oamenilor, nu voi ezita să fac acest lucru”.

Donald Trump s-a arătat deschis spre rezolvarea conflictului cu Iranul din declarațiile făcute în weekend și la începutul săptămânii la Biarritz, Franța. Președintele american a declarat că dorește să vadă un Iran puternic și că nu caută o schimbare de conducere în Teheran, adăugând că nivelul de trai pentru iranienii de rând este inacceptabil, transmite Reuters, preluat de Agerpres.

Ulterior acestei declarații, șeful de la Casa Albă a spus că are „sentimente bune” cu privire la perspectiva unui nou acord nuclear cu Iranul, care ar trebui să acopere o perioadă mult mai extinsă de timp față de actualul acord, precum și supravegherea mai multor locații cu activitate de îmbogățire a uraniului.

President @realDonaldTrump on Iran: “We’re looking for no nuclear weapons, no ballistic missiles, and a longer period of time. Very simple.” pic.twitter.com/Y8xvo616Wm

— The White House (@WhiteHouse) August 26, 2019