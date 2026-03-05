Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a discutat cu omologii din Qatar, Arabia Saudită și Oman despre modalități de cooperare pentru a asigura protecția și asistența românilor blocați în regiune

Ministrul de Externe Oana Țoiu a discutat telefonic cu omologii săi din Qatar, Arabia Saudită și Oman despre situația românilor blocați în regiune ca urmare a conflictului izbucnit în Orientul Mijlociu.

„Am discutat astăzi cu ministrul afacerilor externe al Sultanatului Oman, E.S. Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi, despre situația de securitate din Oman și din regiune și importanța unei coordonări consolidate și a unei comunicări constante. Pe fondul recentelor ostilități, România menține un angajament strâns cu partenerii săi din Orientul Mijlociu. Am discutat despre situația turiștilor români din Muscat și Salalah, blocați din cauza perturbărilor de trafic aerian, precum și despre necesitatea colaborării pentru facilitarea unor zboruri comerciale din Muscat spre România și Europa, care ar putea acomoda treptat și cereri ale cetățenilor români din Dubai, când situația de securitate o va permite, precum și despre evaluările pe care le facem în acest moment privind numărul de cetățeni români din regiune. Le-am mulțumit pentru efortul diplomatic de dezescaladare important și pentru diminuarea riscurilor de securitate asupra cetățenilor noștri până când călătoriile lor spre casă vor fi posibile”, a menționat ministrul Oana Țoiu într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

Oficialul român a avut un dialog telefonic și cu ministrul afacerilor externe al Arabiei Saudite, E.S. Prințul Faisal bin Farhan Al Saud.

Principala temă abordată a fost „situația cetățenilor români afectați de evoluțiile recente din regiune”, cu accent pe „modalități de cooperare pentru a asigura protecția și asistența acestora, incluzând buna colaborare cu autoritățile pentru tranzitul la frontieră.”

„Am condamnat ferm agresiunea nejustificată a Iranului împotriva Regatului, subliniind că vizarea civililor și a infrastructurii civile este inacceptabilă. Am evidențiat importanța continuării coordonării și a schimburilor de informații între țările și regiunile noastre. România rămâne angajată într-un dialog strâns cu partenerii săi din Orientul Mijlociu”, mai arată Oana Țoiu într-un mesaj publicat pe aceeași rețea de socializare.

În discuția cu E.S. Sultan bin Saad Al Muraikhi, ministru de stat pentru afacerile externe al Statului Qatar, ministrul Oana Țoiu a subliniat nevoia unei „coordonări strânse pentru protecția și asistența cetățenilor români aflați în regiune și evaluarea scenariilor posibile.”

„România își reafirmă solidaritatea deplină cu poporul și conducerea Qatarului, precum și cu partenerii noștri din Consiliul de Cooperare al Golfului. Rămânem angajați în drumul spre pace”, a mai spus ministrul de Externe.

