Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a discutat cu omologii din Turcia și Bulgaria despre acțiunile comune de securitate în Marea Neagră, inclusiv despre eforturile de curățare a minelor marine care pun în pericol navigația comercială

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a reprezentat astăzi România la reuniunea miniștrilor de externe din statele membre NATO, desfășurată la Bruxelles.

Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, discuțiile s-au concentrat pe măsurile concrete necesare pentru a proteja cetățenii din statele aliate, în special pe cei de pe Flancul Estic, în contextul războiului de agresiune pe scară largă inițiat de Rusia împotriva Ucrainei.

Pentru România, prioritatea absolută rămâne consolidarea apărării naționale și a securității la Marea Neagră, arată MAE în comunicat.

În acest sens, ministrul român a subliniat că războiul din Ucraina nu este doar o problemă a statului vecin, ci o sursă majoră de risc pentru România și pentru întreaga regiune.

În intervenția sa, ministrul Oana Țoiu a punctat necesitatea unei păci juste și durabile la granițele noastre, motiv pentru care România susține eforturile diplomatice depuse de SUA pentru atingerea acestui obiectiv, dar și că orice negociere de pace trebuie să ofere garanții de securitate solide, care să prevină orice viitoare agresiune a Rusiei, ce ar putea destabiliza din nou zona Mării Negre și amenința teritoriul României și cel aliat.

„Obținerea unei păci durabile la granița noastră este și prioritatea aliaților. Pentru ca negocierile să reușească, Rusia trebuie să vadă că victoria nu este o opțiune, că Europa este unită și acționează. România este esențială pentru NATO pe Flancul Estic și la Marea Neagră, iar găzduirea la București a NATO Industry Forum a poziționat România ca furnizor și partener în evoluția industriilor de apărare. Secretarul general Mark Rutte a vizitat România acum o lună și mesajul său a fost ferm în privința solidarității aliate. Vom participa și la discuții despre mobilitatea militară. Astăzi, România a inițiat o întâlnire cu miniștrii de externe ai Turciei și Bulgariei pentru a continua colaborarea la Marea Neagră și abordarea subiectului amenințărilor hibride, un subiect la care s-au alăturat alți 10 aliați. Luna trecută, România a găzduit exercițiul militar <<Dacian Fall 2025>>, unul dintre cele mai ample de pe Flancul Estic, care a reunit peste 5.000 de militari din 10 țări aliate. Angajamentul robust aliat în apărarea fiecărui centimetru este mai mult decât clar”, a subliniat Oana Țoiu, ministrul afacerilor externe.

Agenda reuniunii de la Bruxelles a inclus și discuții despre contracararea pericolului dronelor, un subiect de maxim interes pentru România, având în vedere incidentele recente de la graniță.

Aliații au analizat măsuri pentru întărirea „Santinelei Estice”, misiunea NATO de vigilență și apărare antiaeriană. România a inițiat și o discuție în pregătirea Consiliului Nord-Atlantic (NAC) pentru a crește colaborarea și pregătirea statelor aliate, ca urmare a sporirii atacurilor hibride la adresa NATO și statelor membre.

În marja reuniunii, ministrul Oana Țoiu a participat și la consultările în format trilateral cu omologii din Turcia și Bulgaria pentru a coordona acțiunile comune de securitate în Marea Neagră, inclusiv eforturile de curățare a minelor marine care pun în pericol navigația comercială.

Ministrul român al afacerilor externe a participat la o discuție cu miniștrii de externe ai statelor din Coridorul VIII paneuropean (Bulgaria, Macedonia de Nord, Albania, Italia), care a avut drept principal subiect cooperarea în domeniul mobilității militare.

Reuniunea de astăzi a abordat, totodată, pregătirea pentru Summit-ul NATO de la Ankara din 2026. România rămâne ferm angajată în îndeplinirea obiectivelor de modernizare a armatei și de creștere a capacității de apărare.