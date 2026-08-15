Ministrul de externe Oana Țoiu, de Ziua Marinei: România este un pilon de stabilitate în regiune

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat, sâmbătă, la parada Forțelor Navale Române de la Constanța, prilej cu care a subliniat rolul Forțelor Navale în consolidarea securității maritime și în afirmarea României ca pilon de stabilitate în regiune.

„De Ziua Marinei Române, celebrăm tradiția, curajul și profesionalismul marinarilor români și contribuția acestora la rolul României de pilon de stabilitate în regiune și la protejarea securității și intereselor cetățenilor noștri”, a transmis Oana Țoiu.

Ministrul de externe a evidențiat participarea Forțelor Navale Române la misiuni aliate și formate regionale, inclusiv la misiunea comună de deminare din Marea Neagră și la extinderea acesteia pentru protejarea infrastructurii critice.

„Participarea Forțelor Navale Române la misiuni Aliate și la formate regionale, cum este misiunea comună de deminare la Marea Neagră și extinderea ei la protejarea infrastructurii critice, este o componentă centrală la securitatea maritimă în NATO”, a afirmat ministrul.

Oana Țoiu a subliniat și contribuția industriei navale românești, evidențiind rolul inginerilor și al echipelor de constructori de nave ale căror rezultate sunt recunoscute la nivel internațional.

Totodată, ministrul le-a mulțumit familiilor marinarilor pentru sprijinul acordat celor care aleg o profesie ce presupune „dăruire și sacrificiu” și a adus un omagiu celor care și-au pierdut viața în slujba țării pe mare.

„Este în fiecare an, de Ziua Marinei, o ocazie să ne amintim de cei care și-au pierdut viața în slujba țării pe ape și să îi onorăm pe marinarii români care poartă cu mândrie simbolurile naționale în lume”, a transmis Oana Țoiu.

Ministrul afacerilor externe a remarcat și participarea marinarilor din alte țări la festivitățile de la Constanța, subliniind că, dincolo de caracterul festiv al evenimentului, Ziua Marinei reprezintă și un moment de conștientizare a necesității de a proteja pacea și securitatea.

„Constănțeni și turiști prezenți astăzi alături de marinari români în zi de sărbătoare, marinari altor țări prezenți astăzi la paradă, noi toți, am împărtășit bucuria zilei dar și înțelegerea că tihna trebuie protejată”, a mai transmis Oana Țoiu.

În final, ministrul a transmis urări marinarilor români și celor care își sărbătoresc ziua numelui de Sfânta Maria, încheindu-și mesajul cu urarea tradițională adresată marinarilor: „bun cart înainte!”.