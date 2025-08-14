Ministrul de externe Oana Țoiu face apel la companiile românești să se implice în reconstrucția Ucrainei

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, s-a întâlnit marți cu reprezentanții Confederației Patronale Concordia pentru a discuta prioritățile României în domeniul diplomației economice și a lansat un apel către companiile românești să se implice în procesul de reconstrucție a Ucrainei.

Potrivit unui comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro, ministrul a subliniat că dialogul cu mediul de afaceri, mai ales acum, nu este doar util, ci absolut necesar.

Țoiu “a apreciat implicarea activă a Concordia atât pe plan intern, cât și internațional, inclusiv prin participarea la platforme precum Business at OECD (BIAC), unde se promovează interesele antreprenorilor români”.

Totodată Oana Țoiu a invitat mediul privat să vină cu propuneri concrete pentru susținerea companiilor românești prin instrumentele diplomației economice: misiuni și contacte bilaterale, evenimente tematice, analize și materiale de specialitate.

“A salutat propunerile reprezentanților Concordia mai ales în ceea ce privește reformarea instrumentelor de diplomație economică aflate la dispoziția statului român, îndeosebi privind Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE)”, evidențiază sursa citată.

Oana Țoiu a menționat și întrevederile recente cu oficiali de rang înalt din Ucraina, în timpul vizitei bilaterale efectuate în perioada 7-9 august, lansând un apel către companiile românești să se implice în procesul de reconstrucție a țării vecine. Ea a încurajat participarea la licitații și investiții în Ucraina, subliniind oportunitățile majore pentru dezvoltarea afacerilor românești.

În cadrul vizitei la Kiev a șefei diplomației române, prim-ministrul ucrainean Yulia Svyrydenko a invitat România și companiile românești să participe la reconstrucția Ucrainei și să realizeze investiții în această țară. De asemenea, în același context a fost exprimat interesul reciproc pentru facilitarea cooperării dintre companiile românești și cele ucrainene.