Ministrul de externe, Ramona Mănescu, discurs la Reuniunea Anuală a Diplomației Române: ”Succesul transformării radicale a țării noastre este și succesul diplomației române”

”Succesul transformării radicale a țării noastre este și succesul diplomației române”, a menționat ministrul Afacerilor Externe, Ramona Mănescu, în discursul de deschidere din cadrul Reuniunii Anuale a Diplomației Române.

Reamintim că ministerul Afacerilor Externe organizează, în perioada 26-29 august 2019, Reuniunea Anuală a Diplomației Române (RADR). Tema ediției din acest an este ”Diplomaţia României: repere şi noi perspective”.

”Întâlnirea de astăzi nu este doar o auto-analiză a Ministerului Afacerilor Externe, este și o oprtunitate de examinare a imaginii noastre în percepția altora”, a mai adăugat aceasta.



În contextul în care România și-a încheiat recent mandatul președinției rotative la Consiliul UE, Ramona Mănescu, în calitate de ministru al Afacerilor Externe a subliniat efectele pozitive aduse României prin rezultatele obținute de către echipa română de diplomați și specialiști: ”Președinția rotativă a României la Consiliul Uniunii Europene a generat în mod incontestabil rezultate remarcabile și o imagine pozitivă cu care ne mândrim.”

”Diplomații au avut un rol central în această președinție și vă felicit pentru că ați reconfirmat că instituția diplomației nu este doar o purtătoare de mesaje externe, ea a reușit să genereze modificări în bine”, a reiterat șeful diplomației în discursul său.

Totodată, ministrul Ramona Mănescu a definit valorile fundamentale pe care diplomația română trebuie să le promoveze la nivel național, dar mai ales internațional: ”Astăzi, ne bucurăm cu adevărat de prosperitate, libertare, democrație, conectivitate energetică și digitală, de o circulație fără precedent a informației, a cetățenilor și capitalului. Acest lucru ne permite aprecierea deplină a diversității europene și înțelegerea cooperării internaționale. Acestea sunt valorile fundamentale pe care diplomația românească trebuie să le promoveze peste tot în activitatea sa, împreună cu aliații noștri din NATO, cu partenerii din UE și cu toate statele care gândesc la fel pe toate meridianele.”

Invitații ediției din acest an sunt viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Republicii Bulgaria, Ekaterina Zaharieva, ministrul afacerilor externe și integrării europene al Republicii Moldova, Nicu Popescu, secretarul de stat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Croația, Andreja Metelko-Zgombić, Wolfgang Ischinger, preşedintele Conferinţei de securitate de la München şi Steven Erlanger, corespondent diplomatic şef pentru Europa, the New York Times, se arată în comunicatul ministerului.

Principalele teme abordate în cadrul reuniunii vor fi viitorul UE şi al rolului său global, relaţiile transatlantice, relaţiile cu vecinătatea estică, afacerile europene, relațiile politice şi economice ale României cu statele din spațiul Asia-Pacific, Orientul Mijlociu, Africa și America Latină, asistența umanitară şi dezvoltarea, pacea şi securitatea la nivel mondial.