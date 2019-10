Ministrul de externe, Ramona Mănescu, întâlnire cu ambasadorul SUA la București Hans Klemm. Cei doi au stabilit un proces de consultări cu frecvenţă lunară pentru a discuta teme de interes bilateral

Implementarea tehnologiei 5G în România va începe cu siguranță în anul 2020 și așteptăm ca, până la finalul acestui an, licitația pentru alocarea noilor frecvențe să se finalizeze conform planului, a declarat luni ministrul Comunicațiilor și Societății informaționale, Alexandru Petrescu, în cadrul conferinței anuale pe teme de securitate cibernetică, organizată în aceste zile la Palatul Parlamentului de Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO), informează Agerpres.

”Aşa cum a fost planificat de la sfârşitul anului trecut, începutul anului în curs, reglementatorul adică autoritatea care are responsabilitatea în ceea ce priveşte parcursul licitaţiei pentru alocare frecvenţelor de 5G (Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii – ANCOM, n.r.) a demarat deja procesul de consultare publică chiar pe site-ul instituţiei. Parcursul este în desfăşurare conform planului pe care noi ni l-am asumat şi aşteptăm ca, până la sfârşitul acestui an, această licitaţie să se finalizeze. În anul 2020, cu siguranţă vom începe implementarea tehnologiei 5G la nivelul României şi astfel ne putem situa în plutonul primelor ţări europene care implementează această tehnologie. Deja, licitaţia în sine s-a desfăşurat sau este în curs de desfăşurare într-un număr de ţări ca Germania, Italia, Austria, Ungaria. Deci, este important să menţinem acest parcurs, astfel încât să rămânem printre primele ţări care vor adopta tehnologia 5G – un punct de cotitură. 5G va fi fundamentul pentru adopţia de noi tehnologii şi vorbim de Internetul Lucrurilor (Internet of Things, n.r.), Inteligenţa Artificială şi ne dorim ca România să rămână în plutonul ţărilor fruntaşe care vor avea la îndemăna fiecărui utilizator o nouă tehnologie”, a afirmat Petrescu.

ANCOM a anunţat, pe data de 7 iunie 2019, că procedura de licitaţie pentru acordarea resurselor de spectru disponibil în benzile desemnate pentru implementarea tehnologiei de noua generaţie 5G urmează să fie finalizată până pe data de 31 octombrie, iar licenţele de utilizare vor fi acordate până la finalul anului. Calendarul aferent organizării licitaţiei pentru 5G a fost finalizat în data de 21 iunie în cadrul Consiliului Consultativ, iar documentul de poziţie se referă la acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil in benzile de frecvenţe de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 Mhz.

CERT-RO organizează cea de-a IX-a ediție a conferinței Anuale ”The New Global Challenges in Cyber Security – #certcon9”. Conferința are loc în perioada 7-8 octombrie 2019, în București, la Palatului Parlamentului, potrivit cert.ro.

În contextul intensificării dinamicii și complexității amenințărilor cibernetice, precum și al demersurilor pentru asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate cibernetică a rețelelor și sistemelor informatice, evenimentul va oferi prilejul împărtășirii de idei și bune practici cu specialiști români și reprezentanți ai altor state membre UE/oficiali europeni. Experți din sectorul public și privat vor prezenta cele mai noi provocări din domeniul securității cibernetice, tendințe viitoare, precum și soluții și tehnologii de actualitate dedicate operatorilor de servicii esențiale.

În cadrul celor două zile ale conferinței vor fi abordate subiecte de interes precum Cybersecurity of 5G Network, Cybercrime, Education & Awareness, NIS implementation, Artificial Intelligence, Research & Development in cybersecurity.