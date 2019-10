Ministrul de externe Ramona Mănescu, la Chișinău: Gazoductul Iași-Ungheni va fi operațional 100% în primăvara anului 2020

Vicepreședintele Statelor Unite, Mike Pence, s-a întâlnit miercuri, la Washington, cu prim-ministrul Republicii Moldova, Maia Sandu, și cu delegația guvernamentală de la Chișinău. În cadrul întâlnirii care a avut loc la Casa Albă, cei doi înalți oficiali au discutat despre îmbunătățirea situației economice în Republica Moldova și despre securitatea energetică, informează un comunicat al Casei Albe.

”Mike Pence a reiterat sprijinul Statelor Unite pentru noul guvern al Republicii Moldova și a comunicat că Washingtonul va rămâne în continuare angajat în eforturile de reformare a statului Republicii Moldova. Aceste eforturi presupun numirea la timp a unui procuror general independent, reformarea legislației care să poată asigura independența instituțiilor guvernamentale, măsuri anticorupție eficiente și procese electorale libere și corecte, la scrutinul din 20 octombrie 2019”, arată sursa citată.

Într-o postare pe Twitter, vicepreședintele american a declarat că se simte onorat să se întâlnească cu Maia Sandu. Mike Pence confirmă faptul că ”SUA este alături de poporul Republicii Moldova în eforturile de a construi un viitor prosper și sigur”.

Proud to welcome the Prime Minister of Moldova @sandumaiamd to the @WhiteHouse today! The US stands with the Moldovan people as they work to build a more secure & prosperous future! pic.twitter.com/IgRp0cFZic

— Vice President Mike Pence (@VP) September 18, 2019