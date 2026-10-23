Ministrul de Externe, „schimb de opinii substanțial” cu ambasadorul SUA despre aprofundarea cooperării bilaterale prin „extinderea pilonului economic” al Parteneriatului Strategic

ROMÂNIASUA
Teodora Ion
Autor: Teodora Ion
de citit in1 min.
© Dan Neculăescu/ X

Ministrul de Externe, Dan Neculăescu, a avut un „schimb de opinii substanțial” cu ambasadorul Statelor Unite la București, Darryl Nirenberg, despre aprofundarea cooperării bilaterale.

„Astăzi am avut un schimb de opinii substanțial cu ambasadorul Darryl Nirenberg cu privire la următorii pași ai Parteneriatului Strategic. Avem un obiectiv comun clar: aprofundarea cooperării noastre strânse în domeniul apărării și securității și extinderea pilonului economic prin proiecte reciproc avantajoase. Legătura transatlantică este esențială, iar România va continua să acționeze cu hotărâre pentru a transforma NATO 3.0 în realitate”, a transmis Dan Neculăescu într-un mesaj publicat pe X.

Luca Niculescu a avut o primă discuție cu ambasadorul Statelor Unite la București, după învestirea noului Guvern.

Citiți și: Premierul Luca Niculescu, întrevedere cu ambasadorul Darryl Nirenberg: „Pentru Guvernul pe care îl conduc relația cu SUA reprezintă o prioritate fundamentală”

„Relația cu Statele Unite reprezintă o prioritate fundamentală. Este mai mult decât un parteneriat strategic: este și o relație de prietenie profundă, construită pe încredere, valori și interese comune”, a subliniat Luca Niculescu în cadrul discuțiilor cu Darryl Nirenberg.

Guvernul Luca Niculescu a depus marți jurământul de învestire după ce a trecut de votul Parlamentului cu 280 de voturi pentru și 58 împotrivă.

În cadrul ceremoniei de la Palatul Cotroceni, Luca Niculescu a reiterat că executivul pe care îl conduce va fi unul pro-occidental, ancorat în Europa și în relația transatlantică.

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

Construcții Erbașu

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
O delegație a Parlamentului European va efectua o vizită în China săptămâna viitoare pentru discuții privind provocările și oportunitățile comerciale
O delegație a Parlamentului European va efectua o vizită în China săptămâna viitoare pentru discuții privind provocările și oportunitățile comerciale
Articolul următor
Ucraina negociază mutarea controalelor vamale în interiorul Poloniei și Slovaciei pentru a proteja camioanele cu cereale de dronele rusești
Ucraina negociază mutarea controalelor vamale în interiorul Poloniei și Slovaciei pentru a proteja camioanele cu cereale de dronele rusești
Teodora Ion
Teodora Ionhttp://www.caleaeuropeana.ro
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

Articole Populare