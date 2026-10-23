Ministrul de Externe, „schimb de opinii substanțial” cu ambasadorul SUA despre aprofundarea cooperării bilaterale prin „extinderea pilonului economic” al Parteneriatului Strategic

Ministrul de Externe, Dan Neculăescu, a avut un „schimb de opinii substanțial” cu ambasadorul Statelor Unite la București, Darryl Nirenberg, despre aprofundarea cooperării bilaterale.

„Astăzi am avut un schimb de opinii substanțial cu ambasadorul Darryl Nirenberg cu privire la următorii pași ai Parteneriatului Strategic. Avem un obiectiv comun clar: aprofundarea cooperării noastre strânse în domeniul apărării și securității și extinderea pilonului economic prin proiecte reciproc avantajoase. Legătura transatlantică este esențială, iar România va continua să acționeze cu hotărâre pentru a transforma NATO 3.0 în realitate”, a transmis Dan Neculăescu într-un mesaj publicat pe X.

Substantive exchange today with Ambassador Darryl Nirenberg on the next steps for the 🇷🇴🇺🇸 Strategic Partnership. We share a clear focus: deepening our close defense and security cooperation and expanding the economic pillar through mutually beneficial projects. The transatlantic bond is key, and Romania will continue to act decisively to make NATO 3.0 a reality. @USAmbRO — Dan Neculaescu (@DanNeculaescu) October 22, 2026

Luca Niculescu a avut o primă discuție cu ambasadorul Statelor Unite la București, după învestirea noului Guvern.

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„Relația cu Statele Unite reprezintă o prioritate fundamentală. Este mai mult decât un parteneriat strategic: este și o relație de prietenie profundă, construită pe încredere, valori și interese comune”, a subliniat Luca Niculescu în cadrul discuțiilor cu Darryl Nirenberg.

Guvernul Luca Niculescu a depus marți jurământul de învestire după ce a trecut de votul Parlamentului cu 280 de voturi pentru și 58 împotrivă.

În cadrul ceremoniei de la Palatul Cotroceni, Luca Niculescu a reiterat că executivul pe care îl conduce va fi unul pro-occidental, ancorat în Europa și în relația transatlantică.