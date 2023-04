Ministrul de externe ucrainean pune la îndoială autonomia strategică a UE, criticând “incapacitatea” Europei de a furniza muniții Ucrainei

Ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba a criticat joi incapacitatea Uniunii Europene de a-şi pune în aplicare propriul plan de a furniza Ucrainei un milion de obuze, punând la îndoială capacitatea UE de a avea o autonomie strategică.

“Incapacitatea UE de a implementa propria sa decizie asupra furnizării în comun de muniţii Ucrainei este frustrantă”, a scris Kuleba pe Twitter.

The inability of the EU to implement its own decision on the joint procurement of ammunition for Ukraine is frustrating. This is a test of whether the EU has strategic autonomy in making new crucial security decisions. For Ukraine, the cost of inaction is measured in human lives.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 20, 2023