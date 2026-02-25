Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a discutat cu oficialul australian Christian Hirst despre gestionarea amenințărilor hibride și a dezinformării

Cătălin Predoiu, viceprim-ministru, ministru al Afacerilor Interne, a avut o întrevedere cu Christian Hirst, oficial australian din cadrul Departamentului de Afaceri Externe și Comerț al Australiei, la solicitarea părții australiene.

Potrivit unui comunicat MAI, Vizita la București a oficialului australian face parte dintr-un turneu european mai amplu, pentru discuții strategice aprofundate pe teme de interes comun, relevante în actualul context internațional de securitate.

Încă din anul 2025, dialogul bilateral foarte bun la nivelul autorităților de la București și Canberra a reliefat valori comune și preocupări convergente în materie de securitate și reziliență, precum și interesul reciproc pentru dezvoltarea cooperării pe multiple paliere.

Întrevederea de la sediul Ministerului Afacerilor Interne a facilitat un schimb de opinii legat de actualul context internațional de securitate, de stadiul și perspectivele recalibrării relațiilor dintre state, dată fiind impredictibilitatea mediului geopolitic, precum și preocuparea pentru gestionarea amenințărilor hibride și a dezinformării.

Discuțiile au reprezentat, de asemenea, o foarte bună oportunitate pentru abordarea interesului ambelor părți de a aprofunda colaborarea pentru combaterea criminalității organizate, prin realizarea unui schimb eficient de date și informații, precum și pentru contracararea amenințărilor cibernetice, prin schimb de informații, bune practici și experiență operațională.

Părțile au subliniat consistența dialogului bilateral din ultima perioadă, precum și faptul că autoritățile de la Canberra consideră România un partener regional de dialog important.

La finalul întrevederii, cei doi interlocutori au convenit menținerea unor contacte active pentru aprofundarea colaborării, inclusiv la nivel tehnic, în domeniile de interes comun.