Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a discutat cu oficialul australian Christian Hirst despre gestionarea amenințărilor hibride și a dezinformării
Cătălin Predoiu, viceprim-ministru, ministru al Afacerilor Interne, a avut o întrevedere cu Christian Hirst, oficial australian din cadrul Departamentului de Afaceri Externe și Comerț al Australiei, la solicitarea părții australiene.
Potrivit unui comunicat MAI, Vizita la București a oficialului australian face parte dintr-un turneu european mai amplu, pentru discuții strategice aprofundate pe teme de interes comun, relevante în actualul context internațional de securitate.
Încă din anul 2025, dialogul bilateral foarte bun la nivelul autorităților de la București și Canberra a reliefat valori comune și preocupări convergente în materie de securitate și reziliență, precum și interesul reciproc pentru dezvoltarea cooperării pe multiple paliere.
Întrevederea de la sediul Ministerului Afacerilor Interne a facilitat un schimb de opinii legat de actualul context internațional de securitate, de stadiul și perspectivele recalibrării relațiilor dintre state, dată fiind impredictibilitatea mediului geopolitic, precum și preocuparea pentru gestionarea amenințărilor hibride și a dezinformării.
Discuțiile au reprezentat, de asemenea, o foarte bună oportunitate pentru abordarea interesului ambelor părți de a aprofunda colaborarea pentru combaterea criminalității organizate, prin realizarea unui schimb eficient de date și informații, precum și pentru contracararea amenințărilor cibernetice, prin schimb de informații, bune practici și experiență operațională.
Părțile au subliniat consistența dialogului bilateral din ultima perioadă, precum și faptul că autoritățile de la Canberra consideră România un partener regional de dialog important.
La finalul întrevederii, cei doi interlocutori au convenit menținerea unor contacte active pentru aprofundarea colaborării, inclusiv la nivel tehnic, în domeniile de interes comun.
România intră în mecanismul european EastInvest, o platformă de finanțare vizând investiții de cel puțin 28 miliarde euro pentru regiunile de frontieră estică ale UE
Premierul Ilie Bolojan va participa joi, la Bruxelles, la lansarea Mecanismului EastInvest, o platformă europeană de finanțare destinată mobilizării investițiilor publice și private în regiunile Uniunii Europene care se învecinează cu Rusia, Belarus și Ucraina, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene.
Inițiativa este lansată de Comisia Europeană și face parte din noua strategie pentru regiunile estice ale Uniunii, adoptată săptămâna trecută, în contextul impactului economic și de securitate generat de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.
Platforma va reuni Grupul Băncii Europene de Investiții, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Nordică de Investiții și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, alături de băncile naționale și regionale de promovare din cele nouă state vizate: Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria, România și Bulgaria.
Instituțiile participante estimează că mecanismul ar putea genera cel puțin 28 miliarde de euro în investiții publice și private în regiunile de frontieră estică. Platforma va facilita accesul la credite și servicii de consultanță pentru proiecte care vizează dezvoltarea economică, creșterea rezilienței și consolidarea securității.
Participarea României la EastInvest se va realiza prin intermediul Băncii de Investiții și Dezvoltare, care va avea rol în structurarea și susținerea proiectelor eligibile.
Prin crearea unei platforme dedicate, Uniunea Europeană urmărește o mai bună coordonare între instituțiile financiare implicate, evitarea suprapunerilor și direcționarea eficientă a capitalului către zonele cele mai afectate de perturbările comerciale, închiderea frontierelor și impactul sancțiunilor impuse Rusiei.
Lansarea va avea loc în cadrul unui eveniment la nivel înalt găzduit de vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Raffaele Fitto. Evenimentul va fi deschis de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și va reuni lideri ai statelor vizate, printre care prim-miniștrii Letoniei, Estoniei și Lituaniei, precum și președinta Băncii Europene de Investiții, Nadia Calviño.
Evenimentul se va încheia cu semnarea Declarației de intenție privind înființarea Mecanismului EastInvest, ca semnal de angajament comun pentru transpunerea priorităților strategice în sprijin concret pentru investițiile din regiunile de frontieră estice, printr-o cooperare strânsă între Uniunea Europeană și actorii financiari internaționali și naționali.
De altfel, evenimentul de mâine reprezintă primul dialog politic anual la nivel înalt inițiat de Comisia Europeană menit să faciliteze discuțiile cu privire la acțiunile UE și la impactul acestora asupra rezilienței și dezvoltării regiunilor estice care se învecinează cu Rusia, Belarus și Ucraina.
În marja vizitei, premierul Ilie Bolojan va avea o întrevedere cu Ursula von der Leyen pentru a discuta stadiul implementării Planului Național de Redresare și Reziliență și prioritățile Guvernului României în perspectiva viitorului cadru financiar multianual al Uniunii Europene, după 2028.
Vizita are loc după decizia Curții Constituționale a României de a declara constituțională legea privind modificarea pensiilor de serviciu ale magistraților, un jalon-cheie cuprins în cererea de plată nr. 3 din PNRR. La începutul lunii februarie, premierul avertizase că o nouă amânare a pronunțării ar putea duce la pierderea a peste 230 milioane de euro din fondurile alocate României prin PNRR.
ASE își consolidează prezența internațională și continuă să construiască parteneriate relevante pentru viitorul educației economice, participând la APAIE 2026 International Conference and Exhibition
ASE își consolidează prezența internațională și continuă să construiască parteneriate relevante pentru viitorul educației economice, participând la APAIE 2026 International Conference and Exhibition, unul dintre cele mai importante evenimente internaționale dedicate cooperării în învățământul superior.
Delegația, condusă de rectorul Academiei de Studii Economice București, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, este formată din prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, prorector pentru Relații internaționale, și lect. univ. dr. Cătălin Ploae, expert în cadrul Direcției Relații internaționale.
Evenimentul are loc la Hong Kong Convention and Exhibition Centre și reunește peste 2.500 de lideri academici și factori de decizie din peste 70 de țări, sub tema „Asia-Pacific Partnerships for the Global Good”.
Potrivit unui mesaj publicat pe pagina oficială de Facebook a universității, la APAIE 2026, ASE:
- contribuie la dialogul global privind internaționalizarea și mobilitatea academică;
- dezvoltă noi direcții de cooperare în educație și cercetare;
- consolidează legătura dintre Europa și regiunea Asia-Pacific.
În contextul conferinței, delegația s-a întâlnit cu Raluca Popa, Head of Global Trade Solutions, Commercial Banking, HSBC Hong Kong, absolventă ASE, întrevedere în urma căreia „a fost agreată inițierea unui ASE International Alumni Club la Hong Kong, un pas important în extinderea comunității noastre globale.”
În cea de-a doua zi, delegația ASE a avut mai multe discuții și întâlniri la standul Study in Romania din cadrul Global Exhibition.
„Au avut loc discuții aplicate cu universități din Asia, Europa și America Latină – din Indonezia, Turcia, India, Malaysia, Kazahstan, Macao, Germania, Franța, Spania și Brazilia – în care au fost explorate noi oportunități de cooperare academică și de cercetare științifică”, arată ASE într-un alt mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.
În aceeași postare, ASE anunță că „au fost agreate direcții concrete pentru formalizarea unor viitoare proiecte comune.”
În paralel, delegația ASE a participat la sesiuni dedicate:
- viitorului parteneriatelor în educația transnațională;
- noilor paradigme de internaționalizare;
- consolidării cooperării Asia–Europa prin mobilități academice în era AI.
În cursul zilei de miercuri, delegația ASE, condusă de rector, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, a efectuat o vizită oficială la City University of Hong Kong, una dintre universitățile de top din Asia.
Cu acest prilej, au avut loc discuții cu echipa de management a Facultății de Public and International Affairs, axate pe:
- dezvoltarea de parteneriate academice;
- inițierea unor proiecte comune de cercetare;
- extinderea cooperării în domeniul public policy și international development.
„Experiența solidă a universității din Hong Kong în procesul de internaționalizare poate reprezenta un reper valoros pentru ASE, contribuind la consolidarea prestigiului nostru internațional și la dezvoltarea de noi oportunități pentru cadrele didactice, cercetători și studenți. Dialogul academic global presupune deschidere, viziune și parteneriate strategice pentru viitor”, subliniază ASE.
România urmărește consolidarea cooperării europene în politicile farmaceutice și implementarea EHDS, la reuniunea informală a miniștrilor sănătății din UE
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, participă în perioada 25–26 februarie 2026 la reuniunea informală a miniștrilor sănătății din statele membre ale Uniunii Europene, organizată de Președinția Ciprului a Consiliului Uniunii Europene, potrivit unui comunicat remis caleaeuropeana.ro.
Participarea României are ca obiectiv consolidarea cooperării europene în domeniul politicilor farmaceutice, al sănătății mintale și al implementării Spațiului european al datelor privind sănătatea (EHDS), unul dintre proiectele-cheie pentru digitalizarea sistemelor medicale din UE și pentru facilitarea schimbului securizat de date între statele membre.
Agenda oficială a ministrului român include o întâlnire bilaterală cu ministrul sănătății din Regatul Norvegiei, Jan Christian Vestre, precum și o întrevedere cu ministrul sănătății din Republica Croația, Irena Hrstic.
În cadrul reuniunii, Alexandru Rogobete va participa la două sesiuni tematice majore:
– Dezvoltarea unui Centru European de Excelență Clinică pentru Produsele Farmaceutice, inițiativă care vizează consolidarea capacității de evaluare și inovare în domeniul medicamentelor la nivel european;
– Sănătate Mintală și Incluziune, temă aflată tot mai mult pe agenda europeană în contextul impactului social și economic al problemelor de sănătate psihică.
Reuniunea se va încheia cu o sesiune de închidere a lucrărilor, la care ministrul român va participa alături de omologii săi din statele membre.
