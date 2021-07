Ministrul de Interne salută raportul PE prin care cere acceptarea României în Schengen și este încrezător că se vor face ”pași concreți spre adoptarea cât mai curând” a acestei decizii

Interviu realizat de Dan Cărbunaru și Robert Lupițu

România trebuie să continue să își modernizeze capacitățile militare și să le exerseze împreună cu Statele Unite, inclusiv printr-o potențială implicare în zona Indo-Pacific, a declarat Ian Brzezinski, expert american în securitate națională și politică externă în cadrul Atlantic Council, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro în marja summitului Inițiativei celor Trei Mări (I3M), care are loc joi și vineri la Sofia, capitala Bulgariei.

Vorbind de la Sofia, expertul american a spus că administrația președintelui american Joe Biden s-a concentrat la începutul mandatului său asupra relațiilor aflate în degradare cu aliații europeni din Germania, Franța, Marea Britanie, Uniunea Europeană și NATO, însă a abordat și importanța pe care statele din Europa Centrală și de Est o au pentru politica externă a administrației SUA, inclusiv în gestionarea provocărilor determinate de Rusia și China.

De altfel, Brzezinski a precizat că președintele Joe Biden va livra un mesaj pre-înregistrat în debutul Forumului de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mări care va preceda summitul de vineri găzduit de președintele Bulgariei și la care România va fi reprezentată de președintele Klaus Iohannis.

“La acel summit, anticipez că cele 12 state participante își vor reafirma angajamentul de a avansa această inițiativă. În al doilea rând, un număr extins de parteneri precum SUA, Germania, Uniunea Europeană și Grecia vor participa pentru a demonstra solidaritate cu inițiativa. În al treilea rând, vor avansa cu operaționalizarea Inițiativei celor Trei Mări”, a spus expertul american, vorbind despre proiectele comune și fondul de investiții al I3M.

“Am urmărit cu atenție cum va evolua importanța Inițiativei celor Trei Mări în timpul tranziției de la administrația Trump și la administrația Biden. (…) Secretarul de stat Antony Blinken s-a adresat miniștrilor de externe ai Inițiativei celor Trei Mări și a transmis un mesaj puternic de susținere din partea SUA. (…) Astăzi, am înțeles că președintele Biden va susține un discurs pre-înregistrat în debutul Forumului de Afaceri al Inițiativei“, a continuat el, precizând totodată că eforturile de consolidare a Inițiativei trebuie să vină din partea statelor care au fondat-o, anume cele din Europa Centrală și de Est.

De asemenea, Brzezinski s-a arătat convins că SUA își vor intensifica prezența economică în regiune pentru a contracara influența altor puteri care nu împărtășesc valorile democratice: “Există un interes bipartizan să ne consolidăm relația cu țările din Europa Centrală și de Est. Este un angajament existent în administrațiile Obama, Trump și Biden. Anticipez că administrația Biden va continua să își pună amprenta economică în regiune. Este deopotrivă o geopolitică bună și o afacere bună”.

Întrebat despre provocările venite din partea Rusiei, precum și despre predominanța relansării relațiilor cu marii aliați transatlantici, expertul american a spus că “la un moment dat, Statele Unite vor trebui să își exercite puterea de a-i trage pe europeni de partea lor”.

“Rusia testează administrația pentru a vedea unde sunt liniile roșii, testează pentru a vedea ce fel de unitate este capabilă să dezvolte Alianța cu noul președinte al SUA în cadrul Alianței. (…) Din punctul de vedere al lui Biden, el a venit în mod clar cu o încercare de a reanima Alianța pentru a reîntări unitatea. Așa că s-a concentrat foarte mult pe țările în care a existat o degradare a relației, relația dintre SUA și Europa, Germania, Franța, Marea Britanie, Uniunea Europeană, NATO și altele asemenea. Și înțeleg acest lucru, pentru că vom fi mai eficienți, făcând față acestor mari provocări, provocări ale marilor puteri, dacă vom lucra împreună și trebuie să avem un consens puternic în această privință. Ceea ce urmăresc cu atenție în ceea ce privește administrația este în ce măsură este dispusă să exercite cu adevărat, puterea americană, puterea transatlantică, în mod asertiv, împotriva acestor provocări. Și asta mi se pare că este o întrebare încă deschisă. Există o tendință în rândul analiștilor și a presei de a compara constant administrația Biden cu administrația Trump. Și aceasta este o comparație foarte ușor de făcut. Întrebarea mai dificilă și mai pertinentă este, cum diferă această administrația Biden și dorința sa de a ne folosi puterea în mod asertiv de administrația Obama”, a răspuns, el, pe larg.

“Iar întrebarea va fi: în ce moment sunt dispuși să se despartă de consensul european, de exemplu, ca Germania și Franța să riposteze împotriva Rusiei. (…) La un moment dat, Statele Unite vor trebui să își exercite puterea pentru a-i atrage pe europeni de partea lor. Va trebui să urmărim cu atenție pentru a vedea când și dacă se va întâmpla acest lucru, acesta este marele test în fața administrației Biden“, a continuat Ian Brzezinski.

Întrebat de rolul pe care România îl poate juca ca aliat și partener de încredere al SUA, Brzezinski a insistat că țara noastră trebuie să continue să își modernizeze capacitățile militare și să le exerseze împreună cu Statele Unite.

“În ceea ce privește ceea ce poate face România în sens mai larg, fiind un partener al Statelor Unite și abordând, știți, provocarea totalitarismului, ascensiunea autocrației și conflictul dintre marile puteri, aș sugera că următorul lucru: să continue ceea ce a făcut deja, să-și modernizeze armata, să-și sporească capacitățile militare, să-și exercite aceste capacități în colaborare cu Statele Unite, în limitele lor și dincolo de ele. În al doilea rând, cred că tot ceea ce poate face România pentru a-și aprofunda relația militară cu Ucraina este util. Am fost atât de impresionat să văd forțele speciale române în forțele speciale ucrainene făcând exerciții împreună recent în Marea Neagră. Este exact ceea ce trebuie să se întâmple”, a spus el.

De asemenea, conform lui Ian Brzezinski, România și Statele Unite, ca aliați în cadrul Alianței transatlantice, ar trebui să abordeze ascensiunea Chinei

“Personal, cred că este imperativ pentru unitatea Alianței, atât la frontiera europeană, dar și în Indo-Pacific, să lucrăm împreună în Indo-Pacific. Poate că România nu deține un avantaj militar decisiv în Pacific, dar are forțe speciale. Are forțe aeriene foarte capabile care pot contribui în mod corespunzător la o prezență NATO în Indo Pacific și cred că ar trebui să rămână alături de Statele Unite pentru împinge Alianța să stabilească o amprentă în Indo Pacific cu scopul de a ajuta la descurajarea provocărilor cu care ne confruntăm, știți, pe care China le aduce în prim plan“, a conchis el.

România va fi reprezentată joi și vineri de președintele Klaus Iohannis la cel de-al șaselea Summit al Inițiativei celor Trei Mări (I3M), organizat în Bulgaria, unde șeful statului va pleda pentru implementarea proiectelor strategice de interconectare. Summitul din acest an reprezintă un nou pas în procesul de consolidare a I3M inițiat prin deciziile de substanță luate la Summitul găzduit la București de președintele Klaus Iohannis, în septembrie 2018, care a marcat maturizarea politică a Inițiativei și dotarea sa cu instrumentele necesare pentru atingerea obiectivelor Inițiativei. În cadrul reuniunii din Bulgaria, discuțiile vor viza evaluarea progreselor înregistrate, cu accent pe implementarea listei de proiecte strategice prioritare de interconectare agreate la Summitul de la București, completată ulterior, precum și în ceea ce privește funcționarea Fondului de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări, în care România, prin EximBank, și Polonia, prin Banca de Dezvoltare (BGK), sunt state fondatoare. De asemenea, vor fi discutate și vor fi luate decizii privind reperele dezvoltării viitoare ale Inițiativei.

Ian Brzezinski este un expert american în domeniul politicii externe și în domeniul militar. El este Resident Senior Fellow în cadrul Scowcroft Center for Strategy and Security, ce aparține de prestigiosul think tank american Atlantic Council. Ian Brzezinski are peste două decenii de experiență în problematici privind securitatea națională a SUA. Între 2001 și 2005 a deținut funcția de adjunct al asistentului secretarului Apărării pentru Europa și NATO în perioada administrației George W. Bush. Din această poziție, s-a ocupat îndeaproape de politica de extindere a NATO, planificarea și transformarea operațiilor NATO în Balcani, Mediterană, Afganistan și Irak. Unul din rezultatele majore din timpul activității sale este reprezentat de extinderea NATO din anul 2004, când și România a devenit stat membru al Alianței. Datorită activității sale, Ian Brzezinski a fost decorat cu Ordinul Național Steaua României în grad de comandor.