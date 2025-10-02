ROMÂNIA
Ministrul Dezvoltării a discutat cu Dan Jørgensen, comisarul european pentru locuințe, despre cele mai adecvate soluții la criza locuințelor din UE
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a avut, joi, o întrevedere, la Bruxelles, cu Dan Jørgensen, comisarul european pentru energie și locuințe, în vederea identificării celor mai eficiente soluții față de provocările cu care cetățenii din România și din Uniunea Europeană se confruntă în asigurarea celor mai adecvate condiții de locuire, în contextul în care criza locuințelor reprezintă o problemă din ce în ce mai mare în Europa.
„Uniunea Europeană are pentru prima dată un comisar pentru locuire, ceea ce demonstrează că, la nivelul Uniunii, se pune un accent mai mare pe aceste politici publice. Am discutat cu comisarul Jørgensen despre grija pentru toți membrii comunității, și cei tineri, și cei vârstnici, și am căutat împreună soluții pentru locuințe pentru tinerii aflați la început de carieră, locuințe pentru persoanele defavorizate social și pentru persoanele vârstnice”, a transmis ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, conform unui comunicat al MDLPA.
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțează construirea de locuințe pentru tineri, persoane care lucrează în învățământ și în domeniul sanitar, locuințe de serviciu și locuințe pentru membrii comunităților defavorizate, atât din buget național, cât și din fonduri europene.
Totodată, pentru crearea unui climat sigur de locuire, ministerul asigură finanțarea unor programe de reabilitare a locuințelor, de consolidare a celor care prezintă vulnerabilități la risc seismic, precum și de eficientizare energetică.
Potrivit Eurostat, prețurile locuințelor în UE au crescut cu aproape 60% din 2010, în timp ce costurile chiriei au crescut cu aproape 30%. Experții atribuie această creștere dramatică încetinirii construcțiilor de locuințe sociale și creșterii semnificative a practicilor speculative în zonele urbane, unde numărul locuințelor accesibile a scăzut.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat în cadrul discursului privind Starea Uniunii Europene că va prezenta un nou plan pentru locuințe la prețuri accesibile .
Această inițiativă ce va marca o premieră va include măsuri de limitare a speculațiilor imobiliare.
ICI București a vorbit despre stimularea inovației în supercomputing și inteligență artificială la EuroHPC User Days 2025
ICI București, împreună cu partenerii de la Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC) și TÜBİTAK, a prezentat modul în care colaborarea stimulează inovația în supercomputing și în inteligență artificială, în contextul participării la EuroHPC User Days 2025, parte a inițiativei BSC AI Factory, în perioada 30 septembrie 2025 – 1 octombrie 2025.
„Participarea la EuroHPC User Days confirmă angajamentul ICI București de a fi un actor activ în rețelele de cooperare europeană și de a contribui la accelerarea transformării digitale prin inovare și excelență științifică”, transmite institutul.
Pe parcursul celor două zile, au fost discutate perspective asupra proiectelor în desfășurare, au fost împărtășite experiențe și bune practici cu specialiști din întreaga Europă, fiind subliniată importanța tehnologiilor HPC și AI în conturarea unui viitor digital mai rezilient, sustenabil și competitiv.
România contribuie la consolidarea acțiunii externe a UE. Guvernul a adoptat proiectul de lege prin care tentativele de eludare a sancțiunilor devin infracțiune și se pedepsesc cu închisoare
Guvernul a adoptat în cadrul ședinței din 2 octombrie 2025 proiectul de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, precum și a altor acte normative.
Proiectul co-inițiat de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Justiției urmărește transpunerea în dreptul intern a Directivei UE 2024/1226 a Parlamentului European și a Consiliului privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii Europene.
Armonizarea răspunsului statelor membre ale Uniunii Europene la actele de încălcare sau eludare a măsurilor restrictive este unul dintre factorii cheie care eficientizează instrumentul sancțiunilor internaționale adoptate de UE.
MAE amintește într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro că instrumentul măsurilor restrictive ale Uniunii a cunoscut o amplificare fără precedent ca urmare a războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.
Încă de la debutul acestuia, România a susținut în mod vocal atât adoptarea de noi măsuri menite să limiteze semnificativ capacitatea Federației Ruse de a finanța războiul, cât și necesitatea implementării corecte și complete a acestor măsuri, pentru a asigura eficiența lor.
Potrivit cadrului legal actual din România, încălcarea sau eludarea măsurilor restrictive constituie contravenție.
„Dacă până în acest moment, tentativele sau acțiunile de eludare a sancțiunilor erau prevăzute mai degrabă ca un act de neglijență, din acest moment devin fapte grave cu pedeapsă de închisoare de la 1 la 5 ani, iar în cazuri agravante se poate ajunge până la pedepse de până la 12 ani. Competența este transferată la DIICOT. Investigarea acestor noi infracțiuni va fi realizată de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Acest lucru transmite și un mesaj foarte clar. Considerăm eludarea sancțiunilor o amenințare la adresa securității naționale. Legislația actuală nu definea în mod explicit eludarea sancțiunilor ca infracțiune. Odată cu acest proiect de lege și cu adoptarea lui de Parlament, acest lucru va fi clar. Înăsprirea radicală a pedepselor trebuie să aibă, așa cum spuneam, un efect de descurajare, dar și un efect de consolidare a poziției României ca partener de încredere, atât în cadrul Uniunii Europene, cât și față de celelalte țări”, a transmis ministrul de externe, Oana Țoiu, la finalul ședinței de Guvern.
Conform detaliilor oferite de aceasta, legea include și „o perspectivă modernă în sensul în care include în mod explicit criptoactivele în definiția fondurilor, închizând astfel o vulnerabilitate majoră, exploatată pentru a muta banii în afara sistemului financiar tradițional”.
„Principiul extrateritorialității active: legea penală română se va aplica de acum cetățenilor și firmelor care încalcă sancțiunile Uniunii Europene, chiar și în afara țării, indiferent dacă fapta este sau nu pedepsită de legea locală din țara respectivă. Acest lucru blochează posibilitatea de a folosi jurisdicții terțe ca paravan”, a completat aceasta.
Potrivit ministrului de externe, elementele din legislația european care au fost transpuse în cea europeană sunt următoarele: lista comună de infracțiuni, definiții clare, care pot să fie mai ușor aplicabile, nivelul minim al pedepselor și, în unele cazuri, pentru un efect de descurajare real, chiar depășirea acestor praguri minime din directivă, definirea circumstanțelor agravante, precum și a celor atenuante.
Prin proiectul de lege, Consiliul Interinstituțional este desemnat drept organism național de coordonare, conform cerințelor directivei, pentru a asigura un schimb de informații eficient între toate autoritățile de aplicare a legii: ANAF, Vamă, Parchete și celelalte instituții responsabile.
Instrumentele de investigare, de asemenea, se aliniază la legislația europeană.
„Un element foarte important pentru România este protecția avertizorilor de integritate. Asigurăm protecție, conform legii naționale și cerințelor europene, pentru persoanele care raportează încălcări ale sancțiunilor, precum și obligația de raportare statistică”, a continuat ministrul de externe.
Oana Țoiu a anunțat că MAE va publica, în transparență, „date statistice privind investigațiile și condamnările, pentru a contribui atât la o imagine clară și transparentă națională, cât și pentru a contribui la această imagine la nivel european”.
Proiectul de lege vizează, în egală măsură, și comerțul cu bunuri restricționate, importul, exportul, vânzarea, cumpărarea sau transportul bunurilor interzise.
„Aici, de exemplu, intră anumite produse militare sau tehnologii cu dublă utilizare, precum și foarte clară categoria eludării și ocolirii sancțiunilor prin ascunderea activelor, prin furnizarea de informații false sau prin neraportarea propriilor active”, a detaliat oficialul român.
Proiectul de lege urmează să ajungă la Parlament.
Ministrul de externe, Oana Țoiu, a anunțat că se așteptă ca „până la sfârșitul acestui an, menționam luna noiembrie ca lună importantă, să fie adoptat în procedură de urgență de Parlament”.
Guvernul a adoptat două proiecte de legi esențiale pentru apărarea României: Noua Lege a Apărării Naționale și stagiul militar voluntar de patru luni remunerat cu 6.000 de euro
Guvernul a aprobat joi două proiecte de lege cu impact major asupra apărării României și a pregătirii populației în eventualitatea unui conflict, respectiv proiectul de lege a apărării naționale a României și cel pentru pregătirea populației pentru apărare, a anunțat ministrul apărării Ionuț Moșteanu, într-o conferință de presă.
Documentele, elaborate de Ministerul Apărării Naționale (MApN), vor fi transmise Parlamentului, unde Executivul va solicita procedură de urgență pentru adoptarea lor până la finalul acestui an.
Primul proiect vizează instituirea stagiului militar voluntar.
Potrivit ministrului Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, tinerii cu vârste între 18 și 35 de ani vor putea urma un stagiu de patru luni în care se vor familiariza cu regulile armatei și cu utilizarea armamentului. La final, aceștia vor rămâne în rezerva operațională a Armatei Române și vor beneficia de o remunerație echivalentă cu trei salarii medii, aproximativ 6.000 de euro.
„Rezerva operațională este îmbătrânită, nu se mai face armata obligatorie în România din 2007 și, în fiecare an, pierdem oameni din rezervă. În acest an vor trece în retragere peste 120.000 de gradați și soldați, la anul încă 118.000, iar în 2027 încă 111.000. În total, aproximativ 350.000 de militari vor ieși din rezervă pentru că depășesc vârsta legală de 55 de ani. Este nevoie să întinerim rezerva armatei române, de aceea propunem această nouă formă de stagiu voluntar”, a explicat ministrul Moșteanu.
El a precizat că voluntarii vor participa periodic la exerciții de refamiliarizare cu armamentul și tehnica militară, astfel încât să rămână pregătiți în cazul în care vor fi chemați.
Al doilea proiect adoptat de Guvern este noua Lege a Apărării Naționale, care actualizează cadrul legislativ vechi din 1994.
Potrivit ministrului apărării, legea definește apărarea națională, stabilește rolul MApN de conducere și integrare a efortului de apărare și statuează principiul conducerii unice în funcție de situațiile constituționale – Ministerul Afacerilor Interne în starea de urgență și MApN în starea de asediu.
„Proiectul creează un cadru pentru reacții adaptate gradual, atât la nivel național, cât și internațional. Este o necesitate reală pentru Armata României, mai ales în contextul actual de securitate”, a declarat Moșteanu.
Cele două proiecte legislative vor ajunge în Parlament în cursul zilei de joi, Guvernul urmând să ceară procedură de urgență pentru ca acestea să fie adoptate până la sfârșitul anului.
