Ministrul Dezvoltării Cseke Attila a discutat cu secretarul general al Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei despre consolidarea capacității administrative a autorităților locale

Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI) a acordat în 2025 finanțări noi în valoare de 1,6 miliarde de euro în România, contribuind la mobilizarea unor investiții totale estimate la aproximativ 5 miliarde de euro, echivalentul a circa 1,3% din produsul intern brut al țării. Fondurile au fost direcționate în principal către infrastructură de transport, energie curată, sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii și proiecte de inovare, potrivit unui comunicat publicat luni de instituția europeană, arată un comunicat.

Aproape 90% din finanțările acordate au vizat obiective de coeziune, iar peste jumătate dintre operațiuni au contribuit direct la acțiuni climatice și protecția mediului, reflectând orientarea investițiilor către tranziția verde și modernizarea economiei.

„România avansează spre o economie mai verde, mai conectată și competitivă. Grupul BEI se mândrește să sprijine investiții care consolidează infrastructura de transport și urbană, impulsionează tranziția către o energie curată și cultivă creșterea pe termen lung a comunităților din întreaga țară. Aceste proiecte pun bazele unui viitor durabil și rezilient în cadrul UE”, a declarat vicepreședintele BEI, Ioannis Tsakiris.

Investiții concentrate pe infrastructură, energie și competitivitate

Cea mai mare parte a finanțărilor — peste 1,17 miliarde de euro — a fost alocată proiectelor care sprijină obiectivele de coeziune, în special prin modernizarea infrastructurii de transport și dezvoltarea infrastructurii urbane. Aproximativ 185 de milioane de euro au fost investite în proiecte energetice, în timp ce peste 170 de milioane de euro au fost direcționate către IMM-uri. Alte peste 150 de milioane de euro au susținut inovarea, digitalizarea și dezvoltarea capitalului uman.

Potrivit BEI, finanțările acordate României în ultimii cinci ani depășesc 10,1 miliarde de euro, indicând un angajament constant al instituției față de investițiile strategice din țară.

Autostrada A1 și obligațiunile verzi, printre proiectele emblematice

Printre proiectele majore susținute în 2025 se numără autostrada A1, o conexiune strategică ce traversează Munții Carpați. O primă tranșă de 500 de milioane de euro dintr-un împrumut BEI contribuie la cofinanțarea unei secțiuni de 122 de kilometri între Pitești și Sibiu, parte a rețelei transeuropene de transport (TEN-T). Proiectul, estimat la un cost total de aproximativ 5,5 miliarde de euro, urmărește reducerea timpilor de deplasare, creșterea siguranței rutiere și consolidarea legăturilor economice dintre România și restul Uniunii Europene.

În domeniul energiei, BEI a acționat ca investitor-ancoră în prima obligațiune verde corporativă emisă de Electrica, în valoare de 500 de milioane de euro, listată la bursele din Luxemburg și București. Fondurile sunt destinate finanțării proiectelor aliniate taxonomiei europene pentru activități durabile, semnalând interesul crescut al investitorilor pentru sectorul energiei regenerabile din România.

Sprijin consultativ și finanțare pentru IMM-uri și inovare

Pe lângă finanțare, Grupul BEI și-a extins implicarea prin servicii de consultanță. Prin inițiativa JASPERS, instituția colaborează cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru pregătirea unor proiecte de mobilitate urbană integrată în Valea Jiului, vizând investiții estimate la aproximativ 30 de milioane de euro. De asemenea, sprijinul tehnic a continuat pentru modernizarea rețelei de metrou din București, inclusiv în domeniul eficienței energetice.

Fondul European de Investiții (FEI), parte a Grupului BEI, a mobilizat suplimentar 346 de milioane de euro prin garanții și instrumente de capital destinate inovării și finanțării IMM-urilor. România a aderat totodată la mecanismul european de garantare a creditelor la export pentru Ucraina, în cadrul căruia Exim Banca Românească a beneficiat de o garanție de 43,75 milioane de euro pentru sprijinirea schimburilor comerciale.