ROMÂNIA
Ministrul Dezvoltării Cseke Attila a discutat cu secretarul general al Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei despre consolidarea capacității administrative a autorităților locale
Cseke Attila, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, s-a întâlnit cu Mathieu Mori, secretarul general al Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei.
Potrivit MDLPA, întâlnirea a avut loc în contextul desfășurării, la București, a celei de-a 29-a sesiuni ordinare a Adunării Generale a Asociației Comunelor din România (Asociația Comunelor din România).
„Discuțiile dintre cei doi oficiali s-au axat pe relația Guvernului cu autoritățile publice locale, în vederea consolidării capacității administrative a acestora, pe sistematizarea legislației în domeniu, pe identificarea unor modalități de stimulare a cooperării între comune prin furnizarea serviciilor publice și continuarea investițiilor la nivel local. Cooperarea, procedurile eficientizate și predictibilitatea înseamnă servicii publice mai bune și mai transparente oferite cetățenilor”, arată Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.
Congresul Autorităților Locale și Regionale este o instituție a Consiliului Europei, responsabilă cu întărirea democrației locale și regionale în cele 46 de state membre.
Format din două camere – Camera autorităților locale și Camera regiunilor – și trei comitete, el adună laolaltă 612 de funcționari aleși, reprezentând mai mult de 150.000 de autorități locale și regionale.
ENERGIE
Confederația Patronală Concordia susține apelul comun al European Business Nuclear Alliance pentru o tranziție energetică pragmatică, neutră tehnologic, cu un rol central al energiei nucleare
La un an de la lansarea European Business Nuclear Alliance, liderii mediului de afaceri european reuniți la Summitul anual din 2026, de la Varșovia, transmit un mesaj clar: tranziția energetică a Europei are nevoie de livrare concretă, nu doar de obiective ambițioase. Confederația Patronală Concordia, membră a acestei alianțe, susține apelul comun pentru o abordare pragmatică, neutră din punct de vedere tehnologic, care să valorifice toate soluțiile cu emisii scăzute de carbon, inclusiv energia nucleară.
În contextul creșterii accelerate a cererii de electricitate – determinată de electrificarea industriei, clădirilor, mobilității și dezvoltarea centrelor de date – energia nucleară joacă un rol esențial în asigurarea unui sistem energetic competitiv, stabil și decarbonizat. Studiile recente indică faptul că electricitatea ar putea reprezenta cel puțin 50% din consumul final de energie până în 2050, ceea ce face indispensabilă consolidarea unei baze de producție sigure și predictibile.
Deși în ultimul an s-au înregistrat progrese la nivel politic și industrial, inclusiv prin Clean Industrial Deal și prin creșterea investițiilor în lanțul valoric nuclear european, blocajele persistă, în special în zona de finanțare și de aplicare consecventă a principiului neutralității tehnologice. Aceste obstacole riscă să frâneze investițiile și să afecteze competitivitatea Europei într-un context global tot mai tensionat.
În declarația comună adoptată la Varșovia, membrii European Business Nuclear Alliance – inclusiv Concordia – solicită autorităților europene să accelereze tranziția de la strategie la implementare, printr-un cadru de finanțare coerent, acces echitabil la instrumente europene, sprijin pentru electrificare și dezvoltarea competențelor și lanțurilor valorice strategice.
Declarația integrală a European Business Nuclear Alliance detaliază aceste priorități și subliniază rolul mediului de afaceri în livrarea unei economii europene competitive, reziliente și decarbonizate.
European Business Nuclear Alliance este o alianță europeană de organizații și companii din mediul de afaceri care susțin rolul energiei nucleare ca parte esențială a mixului de soluții low-carbon ale Europei. Este o voce comună a mediului privat european care promovează o tranziție energetică pragmatică și neutră tehnologic, în care energia nucleară este tratată la fel ca celelalte tehnologii cu emisii scăzute de carbon.
ENERGIE
Rețele Electrice România a donat un grup electrogen de mare putere Spitalului Clinic Fundeni din București
Rețele Electrice România, parte a grupului PPC în România, susține activitatea medico-sanitară a Spitalului Clinic Fundeni din București prin donarea unui grup electrogen de mare putere (500 ÷ 550 kVA), pentru a putea asigura continuitatea alimentării cu energie electrică în cadrul instituției, chiar și în situații neprevăzute.
Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, grupul electrogen de ultimă generație urmează să fie conectat la rețeaua electrică a spitalului, pentru a asigura alimentarea cu energie electrică în cazul întreruperilor planificate sau neprevăzute.
Acesta va deservi cu prioritate secțiile critice și alte spații esențiale, contribuind la menținerea continuității activităților medicale. Echipamentul va funcționa automat la detectarea unei căderi de tensiune și va asigura parametri stabili de alimentare. Astfel, se reduc riscurile asociate întreruperilor de energie asupra echipamentelor și proceselor medicale.
”Continuăm să ne implicăm activ în sprijinirea comunităților în care operăm, iar această donație reprezintă un pas esențial în protejarea serviciilor medicale vitale. Generatorul oferit va permite Spitalului Clinic Fundeni să își mențină funcționarea echipamentelor critice – de la aparatura de terapie intensivă până la sistemele de monitorizare și intervenție – chiar și în condiții de întreruperi neprevăzute ale alimentării cu energie electrică. Asigurarea unei surse stabile și sigure de electricitate este fundamentală pentru continuitatea actului medical și pentru siguranța pacienților. Prin întărirea infrastructurii electrice, contribuim la o alimentare mai rezilientă, atât pentru personalul medical, cât și pentru toți cei care depind de aceste servicii indispensabile,” a declarat Mihai Pește, director general al Rețele Electrice România.
Compania continuă să investească în proiecte cu impact social major, orientate către siguranță, sănătate și sprijin pentru instituțiile care deservesc populația.
Compania Rețele Electrice România operează rețele cu o lungime totală de circa 134.000 de kilometri în trei zone importante ale țării: Muntenia (inclusiv București), Banat și Dobrogea, acoperind o treime din piața locală de distribuție, și dezvoltă un program de investiții pentru îmbunătățirea calității serviciilor, siguranța și performanța rețelelor și implementarea locală a standardelor de mediu ale grupului PPC. Rețelele electrice operate de către Rețele Electrice România numără 289 de stații de transformare și peste 25.000 de posturi de transformare.
ROMÂNIA
Finanțare de 1,6 mld. de euro din partea Grupului BEI în 2025, pentru consolidarea conectivității, investiţiilor sustenabile și competitivității României
Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI) a acordat în 2025 finanțări noi în valoare de 1,6 miliarde de euro în România, contribuind la mobilizarea unor investiții totale estimate la aproximativ 5 miliarde de euro, echivalentul a circa 1,3% din produsul intern brut al țării. Fondurile au fost direcționate în principal către infrastructură de transport, energie curată, sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii și proiecte de inovare, potrivit unui comunicat publicat luni de instituția europeană, arată un comunicat.
Aproape 90% din finanțările acordate au vizat obiective de coeziune, iar peste jumătate dintre operațiuni au contribuit direct la acțiuni climatice și protecția mediului, reflectând orientarea investițiilor către tranziția verde și modernizarea economiei.
„România avansează spre o economie mai verde, mai conectată și competitivă. Grupul BEI se mândrește să sprijine investiții care consolidează infrastructura de transport și urbană, impulsionează tranziția către o energie curată și cultivă creșterea pe termen lung a comunităților din întreaga țară. Aceste proiecte pun bazele unui viitor durabil și rezilient în cadrul UE”, a declarat vicepreședintele BEI, Ioannis Tsakiris.
Investiții concentrate pe infrastructură, energie și competitivitate
Cea mai mare parte a finanțărilor — peste 1,17 miliarde de euro — a fost alocată proiectelor care sprijină obiectivele de coeziune, în special prin modernizarea infrastructurii de transport și dezvoltarea infrastructurii urbane. Aproximativ 185 de milioane de euro au fost investite în proiecte energetice, în timp ce peste 170 de milioane de euro au fost direcționate către IMM-uri. Alte peste 150 de milioane de euro au susținut inovarea, digitalizarea și dezvoltarea capitalului uman.
Potrivit BEI, finanțările acordate României în ultimii cinci ani depășesc 10,1 miliarde de euro, indicând un angajament constant al instituției față de investițiile strategice din țară.
Autostrada A1 și obligațiunile verzi, printre proiectele emblematice
Printre proiectele majore susținute în 2025 se numără autostrada A1, o conexiune strategică ce traversează Munții Carpați. O primă tranșă de 500 de milioane de euro dintr-un împrumut BEI contribuie la cofinanțarea unei secțiuni de 122 de kilometri între Pitești și Sibiu, parte a rețelei transeuropene de transport (TEN-T). Proiectul, estimat la un cost total de aproximativ 5,5 miliarde de euro, urmărește reducerea timpilor de deplasare, creșterea siguranței rutiere și consolidarea legăturilor economice dintre România și restul Uniunii Europene.
În domeniul energiei, BEI a acționat ca investitor-ancoră în prima obligațiune verde corporativă emisă de Electrica, în valoare de 500 de milioane de euro, listată la bursele din Luxemburg și București. Fondurile sunt destinate finanțării proiectelor aliniate taxonomiei europene pentru activități durabile, semnalând interesul crescut al investitorilor pentru sectorul energiei regenerabile din România.
Sprijin consultativ și finanțare pentru IMM-uri și inovare
Pe lângă finanțare, Grupul BEI și-a extins implicarea prin servicii de consultanță. Prin inițiativa JASPERS, instituția colaborează cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru pregătirea unor proiecte de mobilitate urbană integrată în Valea Jiului, vizând investiții estimate la aproximativ 30 de milioane de euro. De asemenea, sprijinul tehnic a continuat pentru modernizarea rețelei de metrou din București, inclusiv în domeniul eficienței energetice.
Fondul European de Investiții (FEI), parte a Grupului BEI, a mobilizat suplimentar 346 de milioane de euro prin garanții și instrumente de capital destinate inovării și finanțării IMM-urilor. România a aderat totodată la mecanismul european de garantare a creditelor la export pentru Ucraina, în cadrul căruia Exim Banca Românească a beneficiat de o garanție de 43,75 milioane de euro pentru sprijinirea schimburilor comerciale.
