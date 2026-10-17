Ministrul Dezvoltării Economice din R. Moldova a prezentat la Berlin oportunitățile de investiții pentru companiile germane: Reformele, simplificarea procedurilor administrative, reducerea birocrației și modernizarea infrastructurii se numără printre prioritățile noastre

Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării din Republica Moldova, Claudiu Năsui, a participat la Forumul de Afaceri Republica Moldova – Germania (German-Moldovan Business Forum), desfășurat la Berlin, unde a prezentat progresele Chișinăului în modernizarea economiei și integrarea europeană, precum și oportunitățile de investiții și cooperare pentru companiile germane.

Potrivit unui comunicat al instituției, Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților și mediului de afaceri din cele două țări, oferind o platformă pentru consolidarea relațiilor economice bilaterale, promovarea potențialului investițional al Republicii Moldova și identificarea unor noi direcții de colaborare.

În intervenția sa, ministrul Claudiu Năsui a evidențiat importanța reformelor pentru crearea unui mediu de afaceri atractiv și competitiv, iar simplificarea procedurilor administrative, reducerea birocrației și modernizarea infrastructurii se numără printre prioritățile autorităților pentru stimularea investițiilor și susținerea creșterii economice.

Un subiect important al discuțiilor l-a constituit contribuția investițiilor germane la dezvoltarea economiei Republicii Moldova, în special în industria auto și cea electronică. Ministrul a evidențiat activitatea unor companii care contribuie la dezvoltarea industriei naționale, precum și la crearea locurilor de muncă și integrarea întreprinderilor moldovenești în lanțurile valorice internaționale.

Discuțiile au vizat și oportunitățile de investiții în domenii strategice, precum energia regenerabilă, digitalizarea, industria prelucrătoare, agricultura și infrastructura. Totodată, au fost abordate perspectivele dezvoltării parteneriatelor în sectorul financiar, inclusiv prin atragerea fondurilor de investiții și stimularea inovației financiare.

Referindu-se la parcursul european al Republicii Moldova, Claudiu Năsui a subliniat că apropierea de Piața Unică Europeană creează noi oportunități pentru mediul de afaceri, diversificarea exporturilor și atragerea capitalului străin. În acest context, Planul de Creștere al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, în valoare de 1,9 miliarde de euro, susține accelerarea reformelor și dezvoltarea economică, inclusiv prin mobilizarea investițiilor private și facilitarea accesului la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii.

Germania este unul dintre cei mai importanți parteneri economici ai Republicii Moldova, ocupând locul cinci în clasamentul partenerilor comerciali și locul șase în cel al investitorilor. În prezent, în Republica Moldova activează 435 de companii cu capital german.