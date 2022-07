Ministrul Digitalizării, apel către mediul privat și societatea civilă pentru un pact pentru transformarea digitală a României: Trebuie să ne avântăm în viitor

Comisia Europeană propune un regulament care să sporească și mai mult siguranța și calitatea substanțelor de origine umană. Astfel, cetățenii vor beneficia de o siguranță superioară atunci când donează sau primesc substanțe de origine umană (SoHO) de importanță vitală, de la sânge la țesuturi și celule, dar și lapte matern sau microbiotă. Mai precis, noul regulament va viza facilitarea circulației transfrontaliere a acestor produse de importanță critică pentru sănătate, se arată în comunicatul oficial publicat astăzi, 14 iulie, de Comisia Europeană.

Acest regulament va consolida solidaritatea între autoritățile din domeniul sănătății publice, asigurând, în același timp, faptul că sectorul poate gestiona proviziile de substanțe de importanță critică, și va promova inovarea în condițiile acelorași standarde înalte de calitate și de siguranță pentru toți cetățenii care donează sau sunt tratați cu aceste substanțe.

„În fiecare an, milioane de cetățeni din UE au nevoie de transfuzie de sânge în timpul intervențiilor chirurgicale sau în urma unui accident, de transplanturi de măduvă osoasă pentru a trata o leucemie sau de cicluri de fertilizare in vitro pentru a deveni părinți. Sunt doar câteva exemple despre importanța acestor tratamente. Acestea constituie o parte esențială a sistemelor de asistență medicală din întreaga UE, iar normele mai stricte pe care le propunem astăzi vor asigura faptul că cetățenii noștri se pot baza pe cele mai înalte standarde de calitate și de siguranță care vizează aceste produse vitale, fie că este vorba de tratamentul cancerelor sau de intervenții chirurgicale de urgență. Pandemia de COVID-19 ne-a arătat foarte clar cât de important este să avem sisteme sanitare reziliente, iar astăzi adăugăm încă un element important la Uniunea noastră europeană a sănătății”, a declarat Stella Kyriakides, comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară.

We are taking another step towards a strong 🇪🇺 #HealthUnion by proposing stronger rules for blood, tissue & cells treatments:

🔹taking into account new infectious disease risks

🔹supporting new & improved therapies

🔹strengthening EU cooperation

More in our press release⬇️

— EU Health – #HealthUnion (@EU_Health) July 14, 2022