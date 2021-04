Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Ciprian Teleman, a avut marți o întâlnire de lucru cu echipa președintelui interimar al Autorității pentru Digitalizarea României, Octavian Oprea, pentru ”a pune la punct detalii cu privire la modul de colaborare dintre ADR și MCID”.

”Chiar dacă, formal, între ADR și MCID este o relație de subordonare, în mod practic rezultatele vin din colaborare și interoperabilitate. Suntem aliniați cu privire la structura Cloud-ului guvernamental. Am convenit să avem o comunicare unitară. Lucrăm în echipă pentru PNRR. Am găsit un mod de îmbunătățire a colaborării pe ariile juridic, financiar și legislativ”, a precizat Teleman într-un mesaj pe Facebook care a dat asigurări că depune toate eforturile pentru a ajunge la performanță.

”Digitalizarea este apolitică”, a completat ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării.

”ADR rămâne vectorul digitalizării administrației publice din România. Pe parcursul pandemiei, nevoia ne-a învățat și noi am fost capabili să învățăm repede – am acționat prompt și am livrat soluții digitale pentru atenuarea efectelor crizei sanitare. În continuare, Autoritatea pentru Digitalizarea României implementează proiecte care vor contura standardele viitorului digital al României”, a declarat marți Octavian Oprea, președintele ADR, cu ocazia lansării raportului trimestrial.

Documentul, dat publicității ieri, relevă că propunerea de politică publică în domeniul e-guvernării, foaia de parcurs a digitalizarii serviciilor publice de la nivel central pentru următorii 10 ani, care stabilește un program de schimbări eficiente și sustenabile pentru digitalizarea administrației publice, a fost finalizată.

Raportul de activitate din mandatul actualului președinte al ADR evidenţiază atât semnarea acordului de parteneriat prin care voluntarii Code for Romania vor livra produse digitale în format open source, pe care organizaţia neguvernamentală le va pune la dispoziţie gratuit către Autoritate, cât şi optimizarea permanentă a activităţii Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională.

De asemenea, ADR se implică în RegIntermed – Sistemul informatic pentru registrele de sănătate, proiect esențial pentru dezvoltarea e-Sănătate în România, ale cărui obiective sunt digitalizarea înregistrărilor în registrele de sănătate, dezvoltarea sistemelor informatice existente și creșterea interoperabilității acestor sisteme.

Mai mult, Autoritatea pentru Digitalizarea României depune eforturi pentru operaționalizarea LogincuPSCID – Platforma Software Centralizată de Identificare Digitală, poarta de acces şi primul punct de securizare a serviciilor electronice de e-guvernare, care va permite asigurarea identităţii electronice unice a fiecărui cetăţean ce utilizează servicii electronice de e-guvernare, fiind un instrument esenţial în digitalizarea tuturor serviciilor publice.

ADR explică că la acest moment, instituțiile publice oferă mai multe tipuri de identități, cu mai multe niveluri de încredere: o identitate pentru bazele de date de la evidența populației, o identitate pentru primăria unde plătim impozitele, o identitate pentru ANAF și așa mai departe.